Tether lança inteligência artificial de graça e quer superar Google, OpenAI e META

Durante a PlanB Conference, Paolo Ardoino apresentou uma IA gratuita e local que promete devolver o controle às pessoas e desafiar as Big Techs.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

Durante a PlanB Conference, realizada em Lugano, na Suíça, o CEO da Tether, Paolo Ardoino, lançou uma Inteligência artificial (IA) de graça para todos.

A proposta marca a entrada oficial da Tether no campo da inteligência artificial descentralizada, com um objetivo de superar gigantes como Google, OpenAI e Meta.

Ardoino sintetizou o espírito do projeto com uma frase, ‘Não é sua IA, não é sua inteligência’.

Assim, o QVAC nasceu como uma plataforma open source, que permite rodar e treinar modelos de IA diretamente em qualquer dispositivo, de celulares a notebooks.

A Tether lançou o aplicativo QVAC Workbench para Android, com versões para Windows, macOS e Linux já disponíveis, e uma versão para iOS a caminho.

De acordo com ele, a IA deve viver dentro do dispositivo do usuário, sem depender da nuvem.

Modelos como LLaMA, Mistral, Gemma, Whisper e outros Small LLMs já funcionam localmente.

Todos os dados ficam armazenados apenas no aparelho, sem qualquer envio para servidores externos.

Ardoino afirmou que quer provar que 90% dos casos de uso de IA podem rodar localmente até 2030.

‘Estamos mostrando que é possível ter uma inteligência útil, privada e independente. Não precisamos mais depender de servidores distantes controlados por megacorporações’, declarou.

Inteligência artificial de graça para superar big techs

O CEO da Tether criticou duramente o modelo atual das grandes empresas de IA, que concentram os dados e o poder de processamento.

‘A internet nasceu para ser peer-to-peer. A IA também deve seguir esse princípio. Não precisamos de intermediários para pensar por nós’, disse Ardoino.

Ele argumentou que, ao delegar a inteligência às corporações, as pessoas perdem autonomia e liberdade.

‘Estamos entregando nossas ideias e decisões a sistemas que não entendemos. Isso é perigoso para a liberdade humana’, alertou.

👉Confira as criptomoedas que podem ser listadas na Binance ainda em 2025!

Desse modo, Ardoino também comparou o cenário atual ao uso excessivo da nuvem.

‘Usamos cloud para quase tudo, mas 99% das aplicações não precisam dela. A nuvem deveria ser backup, não a base da nossa conexão’.

Genesis I: o maior dataset sintético da história

Além do aplicativo, a Tether lançou o QVAC Genesis I, descrito por Ardoino como ‘o maior dataset sintético da história’, com 41 bilhões de tokens.

O conjunto de dados está disponível gratuitamente no Hugging Face e foi projetado para treinar modelos educacionais e científicos em áreas como matemática, física, biologia e medicina.

‘O Genesis I é um divisor de águas. Ele foi criado para ensinar modelos a raciocinar, não apenas repetir frases. Queremos que a IA pense, entenda causas e consequências’, explicou Ardoino.

A base foi construída a partir de um processo que transforma materiais científicos de alta qualidade em dados estruturados para aprendizado.

De acordo com ele, esse tipo de dataset eleva a IA a outro nível de compreensão.

‘A maioria das inteligências artificiais apenas soa inteligente, mas não pensa de verdade. Estamos mudando isso.’

Além disso, outro destaque do QVAC é o recurso Delegated Inference, que permite conectar um celular a um computador de forma peer-to-peer, compartilhando poder de processamento.

Assim, qualquer pessoa pode treinar modelos localmente, sem depender de servidores ou empresas terceiras.

Inteligência artificial deve pertencer ao indivíduo

‘A inteligência deve pertencer ao indivíduo, não à instituição’, reforçou Ardoino.

‘Com o QVAC, devolvemos a autonomia para cada usuário. É a IA vivendo dentro do seu próprio dispositivo, não atrás de firewalls corporativos.’, completou.

Ele também associou o movimento à filosofia que deu origem ao Bitcoin.

‘Assim como dizemos ‘não são suas chaves, não são suas moedas’, o mesmo vale para a inteligência artificial. Se a IA não for sua, o pensamento também não será.’

O QVAC representa uma mudança estratégica para a Tether, que busca levar os valores da descentralização financeira para o campo da inteligência artificial.

Além disso, Ardoino afirmou que a meta da empresa é democratizar o acesso à IA da mesma forma que o Bitcoin democratizou o dinheiro.

“Assim como o USDT deu acesso financeiro a quem estava fora do sistema bancário, queremos garantir que ninguém fique fora da revolução inteligente’, disse.