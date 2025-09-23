SEC mira isenção inovadora – EUA se tornarão um hub cripto?

Mercado cripto deve experimentar regras mais claras nos Estados Unidos, com um ambiente regulatório que apoiará a inovação do setor.

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) prepara uma das maiores mudanças já vistas na supervisão cripto. O presidente Paul Atkins confirmou que até o fim do ano a agência deve lançar uma ‘isenção de inovação’.

A medida permitirá que empresas do setor coloquem novos produtos no mercado sem enfrentar, de imediato, exigências regulatórias que ele chamou de pesadas ou incompatíveis.

SEC sinaliza virada pró-cripto com plano de isenção

Em entrevista à Fox Business, Atkins afirmou que o objetivo é oferecer ‘uma plataforma estável para que [as empresas] possam introduzir seus produtos’. A fala marcou uma guinada clara para uma postura mais aberta em relação aos ativos digitais sob o governo Trump.

Desde a posse do presidente Donald Trump, a SEC encerrou várias ações iniciadas na gestão de Gary Gensler. Ao mesmo tempo, formou uma força-tarefa dedicada a traçar um novo caminho regulatório para o setor.

A proposta de isenção, ainda em desenvolvimento, permitirá que registradas e não registradas lancem serviços baseados em blockchain com alívio condicional.

Atkins já sugeriu diversas vezes que a medida pode acelerar a criação de produtos financeiros on-chain. Isso aconteceria enquanto a SEC trabalha em regras mais amplas e adequadas para os ativos digitais.

Em junho, durante uma mesa-redonda na sede da SEC, Atkins disse que a agência estuda um ‘quadro de alívio para blockchain’. A ideia é tornar mais fácil a experimentação sob supervisão regulatória.

Ele descreveu o esforço como parte da ambição de Trump de transformar os EUA na ‘capital cripto do planeta’.

Segundo Atkins, a isenção busca estimular que desenvolvedores e empreendedores inovem dentro do país em vez de transferirem operações para fora.

Ele também ligou a iniciativa a metas mais amplas para os mercados de capitais dos EUA. Na terça-feira (23/09), Atkins destacou que o número de empresas listadas caiu pela metade nas últimas três décadas. Disse ainda que quer ‘tornar os IPOs grandes novamente’.

Assim, para ele, reformas pró-cripto podem revitalizar os mercados ao estimular uma nova onda de valores mobiliários tokenizados.

SEC e tokenização

Em julho, Atkins contou à imprensa que a SEC avalia estruturas para promover a tokenização. Isso inclui novos métodos de negociação e alívio direcionado para empresas que constroem ecossistemas de valores mobiliários tokenizados.

‘Se pode ser tokenizado, será tokenizado’, disse ele. Embora os resultados sejam incertos, enfatizou que a movimentação de ativos on-chain é ‘inevitável’.

Apesar das dúvidas, Atkins mostrou otimismo. Ele acredita que a isenção e as novas regras vão estimular inovação dentro dos Estados Unidos, não fora.

EUA acelera corrida para se tornar hub global cripto

A SEC intensifica os esforços para definir um marco regulatório para ativos digitais, rompendo com sua abordagem histórica focada apenas em aplicação de regras.

O movimento segue meses de coordenação com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC). Em agosto, a agência lançou uma ‘corrida cripto’ para apoiar o apelo de Trump em transformar os EUA na ‘capital cripto do mundo’.

A CFTC já liberou negociações 24/7 e derivativos perpétuos em mercados registrados. Também organizou seu primeiro Fórum de CEOs Cripto.

Atkins reforçou a aceleração com o ‘Projeto Crypto’, iniciativa que busca modernizar as leis de valores mobiliários e criar regras mais claras para classificação, custódia e negociação de tokens.

Ele defendeu que a isenção é um meio de evitar que a inovação fuja para fora do país.

No início de agosto, no America First Policy Institute, Atkins declarou: ‘a SEC não ficará parada assistindo inovações surgirem no exterior enquanto nossos mercados de capitais permanecem estagnados’.

Modernização da regulação cripto

A isenção criaria um alívio regulatório limitado para novos projetos. Dessa forma, permitiria experimentação em condições definidas, mantendo a proteção ao consumidor.

A iniciativa ganha força também no Congresso. Em julho, Trump sancionou a GENIUS Act, vista como um marco em direção à clareza regulatória.

Nesse sentido, Atkins descreveu a aprovação como um ‘momento seminal’ para os legisladores. Ela abriu espaço para maior eficiência no cumprimento de regras e redução da insegurança jurídica.

Enquanto isso, a ‘Força-Tarefa Cripto’ da SEC percorre o país. Realizou mesas-redondas em Chicago, Dallas, Boston e Berkeley para ouvir startups e vozes pouco representadas.

A comissária Hester Peirce, que lidera o esforço, afirmou que a meta é criar regras que equilibrem inovação com responsabilidade.

Parlamentares também pressionam a SEC a implementar a ordem de Trump que abre os mercados de aposentadoria para cripto. Assim, a medida reforça a nova disposição de Washington em integrar os ativos digitais.