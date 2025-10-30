Ripple pretende chegar a R$ 1 bilhão em tokens RWA do INSS
A Ripple, em parceria com a VERT Capital, anunciou que pretende atingir R$ 1 bilhão em tokens RWA lastreados em recebíveis do INSS.
Desse modo, conectando investidores institucionais a uma das classes de ativos mais seguras e estáveis do Brasil.
Três meses após lançar sua primeira plataforma de crédito estruturado on-chain no XRP Ledger (XRPL) e na XRPL EVM Sidechain, a VERT Capital concluiu sua segunda operação tokenizada.
Essa nova emissão traz um avanço inédito ao mercado, criando o primeiro FIDC tokenizado do país com recebíveis de aposentadorias públicas (INSS).
O modelo funciona de forma simples. Cada token representa uma fração das obrigações de pagamento do governo federal a aposentados e pensionistas.
Isso cria um fluxo de caixa previsível e garantido por uma fonte pública, oferecendo segurança e transparência aos investidores.
Atualmente, o fundo já soma mais de R$ 200 milhões em patrimônio líquido, mas o plano é expandir rapidamente até R$ 1 bilhão, acompanhando a demanda crescente por ativos digitais regulados.
Ripple no mercado de tokens RWA
A operação utiliza a infraestrutura da XRPL EVM Sidechain, que permite registrar eventos, documentos e pagamentos diretamente on-chain.
Esse processo reduz falhas operacionais, automatiza auditorias e garante conformidade total com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Um dos destaques é o VERT Sign, sistema de formalização digital baseado em blockchain, que substitui assinaturas manuais por assinaturas criptográficas verificáveis.
Assim, a tecnologia permite a execução automática de contratos e compra de recebíveis de forma segura, sem a necessidade de intermediários.
De acordo com Gabriel Braga, Diretor de Ativos Digitais da VERT, a tokenização representa o próximo estágio da infraestrutura financeira.
‘Estamos transformando instrumentos financeiros tokenizados em ativos reais e funcionais, que podem ser auditados e programados em tempo real’, explicou.
Regulação e inovação
Além disso, o projeto também integra o programa LEAP, iniciativa de pesquisa regulatória da CVM que reúne empresas do setor em testes controlados.
Nele, Ripple e VERT demonstram como uma exchange DEX nativa do XRPL pode servir como uma infraestrutura pública e segura para negociação de valores mobiliários digitais.
De acordo com Silvio Pegado, Diretor-Geral da Ripple na América Latina, o Brasil tem se destacado globalmente pela forma como equilibra inovação e conformidade.
‘O país está provando que é possível combinar tecnologia e regulação. O que estamos vendo é um modelo replicável para o mundo inteiro’, afirmou.
A empresa VERT Capital já acumula mais de 390 operações de crédito estruturado, somando R$ 104 bilhões emitidos e R$ 69 bilhões sob gestão.
