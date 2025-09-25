CVM vai mudar as regras de tokenização no Brasil

Comissão abriu consulta pública para alterar a Resolução 88, ampliando emissores e flexibilizando normas.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) iniciou nesta quarta-feira (24/09) uma consulta pública que promete alterar profundamente as regras que regem o crowdfunding de investimentos e a tokenização de ativos no Brasil.

O processo, que integra a Agenda Regulatória 2025, busca atualizar a Resolução CVM 88, vigente desde 2017, responsável por disciplinar as ofertas públicas de valores mobiliários de pequenas empresas por meio de plataformas digitais.

O presidente interino da autarquia, Otto Lobo, destacou que a proposta tem como objetivo ampliar o acesso ao mercado de capitais, ao mesmo tempo em que garante transparência, segurança e inovação regulatória.

De acordo com ele, a experiência bem-sucedida da norma atual abriu espaço para que novos agentes, como produtores rurais e companhias securitizadoras, possam ingressar nesse mercado.

A minuta apresentada prevê a criação de um ambiente mais abrangente e flexível.

Assim, com a inclusão de novos emissores e instrumentos, a possibilidade de integração com instituições tradicionais de distribuição e maior abertura para operações de securitização.

Além disso, traz mecanismos que podem facilitar a entrada do agronegócio no mercado de capitais, algo considerado estratégico para a economia nacional.

Mudança nas regras de tokenização

Entre os pontos mais relevantes, a proposta estabelece novos limites de captação, que chegam a R$ 50 milhões no caso de companhias securitizadoras.

Para produtores rurais, o teto será de R$ 2,5 milhões por safra. Já sociedades empresárias e cooperativas agropecuárias poderão captar até R$ 25 milhões.

Outro destaque é a introdução de maior flexibilidade para investidores, com a possibilidade de reinvestir valores recebidos no mesmo ano-calendário.

Desse modo, sem que esses recursos sejam contabilizados nos limites anuais de aplicação.

Também estão previstas alterações nas regras de lock-up, ajustes sobre lotes adicionais e novos mecanismos de recompra de valores mobiliários pelos emissores.

De acordo com a CVM, a proposta busca equilibrar simplicidade e proteção ao investidor. Ao mesmo tempo em que responde às mudanças trazidas pela tokenização e pela digitalização dos ativos financeiros.

Mercado de tokenização

O movimento da CVM é acompanhado de perto pelo setor de ativos digitais e tokenização, que enxerga no processo tanto oportunidades quanto desafios.

João Pirola, cofundador e CPO da AmFi, empresa de tecnologia financeira especializada em infraestrutura para tokenização, avaliou a proposta de forma crítica, mas reconheceu avanços.

‘O mercado já aguardava essa consulta pública com ansiedade. A obrigação de o emissor de securitização ser uma entidade regulada pela CVM pode aumentar custos e inviabilizar operações de menor porte’, afirmou.

Para ele, esse ponto pode frear startups e pequenos projetos que vinham encontrando no crowdfunding um meio viável de captação.

Ainda assim, Pirola destacou pontos positivos.

‘As flexibilidades que precisávamos, como o ticket mínimo variável, a ausência de prazo entre ofertas de um mesmo emissor e a possibilidade de distribuição em outras plataformas reguladas, são medidas muito bem-vindas’, completou.

Perspectiva regulatória

O superintendente de Desenvolvimento de Mercado da CVM, Antonio Berwanger, reforçou que a consulta é parte de um processo de diálogo contínuo com investidores, associações e empresas.

Ele salientou que a ideia é consolidar o regime como espaço de inovação regulatória controlada, especialmente em setores como o agronegócio e as operações de securitização de ativos digitais.

De acordo com Berwanger, a consulta busca calibrar a norma de forma a preservar a competitividade do mercado brasileiro. Além de oferecer segurança jurídica e proteção ao investidor de varejo.

Assim, ele acrescentou que a autarquia vê a tokenização como um caminho natural para integrar o sistema financeiro tradicional e as novas plataformas digitais de captação.

A CVM abriu prazo até 23 de dezembro de 2025 para receber comentários e sugestões. Interessados poderão enviar contribuições pelo e-mail oficial da consulta.

A expectativa é que, após o período de debates, seja publicada uma versão final da norma em 2026.