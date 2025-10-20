Enquanto a SEC admite fracasso, Londres e Tóquio abrem as portas para BTC

Paul Atkins, da SEC, admite atraso de 10 anos na regulação de criptomoedas, enquanto Londres libera Bitcoin para investidores comuns e Tóquio avança com reforma bancária histórica.

A regulação de criptomoedas vive um dia intenso nesta segunda-feira, 20 de outubro.

Paul Atkins, presidente da SEC, admitiu recentemente que os EUA estão ‘provavelmente 10 anos atrasados’.

Ao mesmo tempo, Reino Unido e Japão avançam com medidas concretas.

O contraste entre o atraso americano e os avanços em Londres e Tóquio revela uma corrida global.

Países competem para atrair inovação em ativos digitais, mantendo segurança jurídica e proteção ao investidor.

A admissão de atraso da SEC e o ‘despertar’ dos EUA

Durante um evento em Washington, D.C., o chefe da SEC, Paul Atkins, fez uma declaração contundente, afirmando que desenvolver uma estrutura regulatória para cripto é a ‘prioridade número um’ da agência.

🚨 BREAKING:



SEC Chair Paul Atkins says that the U.S. is a decade behind in the crypto space and that rectifying this is an urgent priority! 🇺🇸 #XRP

Atkins destaca o objetivo:

‘construir uma estrutura forte para realmente atrair pessoas de volta aos Estados Unidos que possam ter fugido’.

A fala do presidente da SEC é um reconhecimento explícito.

Na prática, a abordagem regulatória anterior foi vista como ambígua ou punitiva para quem buscava criptomoedas com potencial e outros ativos digitais.

Como resultado, isso pode ter custado ao país uma posição de liderança na inovação financeira.

Além disso, a mudança de tom da SEC marca uma virada significativa.

Anteriormente, a agência ficou conhecida por ações de fiscalização agressivas contra empresas de cripto.

Agora, porém, o cenário é diferente. Nesse contexto, Atkins mencionou o conceito de ‘isenção de inovação’.

Trata-se de uma ferramenta que permitiria a experimentação com novas ideias dentro de um ambiente regulado.

Segundo ele, a SEC possui ‘autoridade bastante ampla para isenções’. Assim, pode ser ‘muito proativa’ para acomodar novos modelos de negócio.

Dessa forma, esta abordagem sinaliza uma tentativa de equilibrar proteção ao investidor com estímulo à inovação. É algo que a agência agora busca reverter com urgência.

We will make sure the next chapter of financial innovation is written right here in America.



Watch highlights from @SECPaulSAtkins' speech launching Project Crypto at @A1Policy.

Reino Unido abre as portas para o varejo com ETPs de BTC

Enquanto isso, no exato momento em que os EUA refletiam sobre seu atraso, o Reino Unido materializava seu avanço.

Nesta segunda-feira, a Bolsa de Valores de Londres (LSE) iniciou a negociação de ETPs de Bitcoin para investidores de varejo.

🚨 BREAKING: @BlackRock



UK retail investors now have access to the iShares Bitcoin ETP.



UK retail investors now have access to the iShares Bitcoin ETP.

It's just been listed on the London Stock Exchange 🇬🇧

Vale destacar que a medida ocorre poucos dias após a FCA encerrar uma proibição de quatro anos. Essa restrição havia sido imposta originalmente em 2021.

Com isso, gigantes do mercado financeiro como BlackRock, 21Shares, WisdomTree e Bitwise lançaram seus produtos.

Consequentemente, investidores comuns agora podem comprar exposição ao Bitcoin.

Por exemplo, a BlackRock, gestora de mais de US$ 13 trilhões em ativos globalmente, listou seu iShares Bitcoin ETP sob o ticker IB1T.

É importante notar que o produto já estava disponível em outras bolsas europeias desde março. Agora, porém, ganha acesso ao mercado de varejo britânico.

Além disso, a empresa também opera o maior ETF spot de Bitcoin do mundo, o IBIT. Este possui US$ 85,5 bilhões em ativos líquidos.

Paralelamente, a 21Shares introduziu quatro de seus ETNs flagship. Estes incluem produtos de Bitcoin e Ethereum com staking. Também oferece produtos ‘Core’ com taxas de gestão de apenas 0,10%.

Da mesma forma, a Bitwise anunciou uma redução agressiva nas taxas de seu Core Bitcoin ETP. A taxa caiu de 20 pontos-base para apenas 5 pontos-base pelos próximos seis meses.

Isso sinaliza uma competição acirrada por participação de mercado.

Nesse sentido, Russell Barlow, CEO da 21Shares, celebrou o movimento:

‘O lançamento de hoje representa um passo marcante para o mercado do Reino Unido. Também beneficia investidores comuns que, por anos, foram excluídos de produtos cripto regulamentados’.

Por fim, este movimento alinha o Reino Unido com outras praças europeias. Ao mesmo tempo, o posiciona como um hub competitivo para ativos digitais.

Potencialmente, isso pode atrair empresas e talentos que buscam clareza regulatória.

Japão sinaliza integração histórica entre bancos e cripto

Somando-se ao cenário dinâmico, notícias do Japão indicam que a Agência de Serviços Financeiros (FSA) do país está considerando uma reforma que pode revolucionar o sistema financeiro.

A agência avalia permitir que bancos comerciais adquiram e mantenham ativos digitais como o Bitcoin para fins de investimento.

A proposta, que será discutida em breve por um conselho consultivo do Primeiro-Ministro, reverteria uma diretriz de 2020 e poderia permitir que bancos negociassem cripto de forma similar a ações e títulos.

Se confirmada, a medida representaria um dos maiores passos globais na fusão entre as finanças tradicionais (TradFi) e o ecossistema de criptomoedas.

Japan Considers Allowing Banks to Hold Crypto Like XRP in Adoption Push



Japan's Financial Services Agency is exploring policies to allow banks to hold cryptocurrency assets like Bitcoin as part of their investment portfolios, aiming to boost adoption and align with global…

O contexto econômico japonês torna esta mudança ainda mais significativa.

O país enfrenta uma relação dívida-PIB de 240%, uma das mais altas do mundo, o que pode levar a medidas de repressão financeira como taxas de juros baixas e inflação elevada.

Neste cenário, as criptomoedas podem emergir como alternativas atraentes para investidores que buscam escapar das limitações do sistema financeiro tradicional.

A FSA também considera registrar grupos bancários como ‘operadores de exchange de criptomoedas’, facilitando o processo de investimento ao envolver instituições credíveis e já reguladas.

A corrida global pela inovação e a regulação de criptomoedas

Os eventos simultâneos em três dos maiores mercados financeiros do mundo não são coincidência.

Eles ilustram uma competição acirrada para definir as regras do jogo da nova economia digital.

A regulação de criptomoedas deixou de ser uma questão de ‘se’ para se tornar uma questão de ‘como’ e ‘quão rápido’.

Países que criarem ambientes regulatórios claros, seguros e que incentivem a inovação estarão mais bem posicionados para atrair talentos, investimentos e as empresas que construirão a próxima geração de serviços financeiros.

Para investidores e empresas do setor cripto, este momento representa tanto oportunidades quanto desafios, à medida que diferentes jurisdições competem para oferecer as condições mais atraentes.

A pergunta que fica é: quem sairá vencedor desta corrida regulatória global?