ETFs de BTC e ETH se recuperam após forte sell-off — início de fase de acumulação?

Os fluxos totais dos fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin e Ethereum em 2025 já alcançam US$ 48,7 bilhões.

Após um dos fins de semana mais turbulentos em meses, os ETFs à vista de Bitcoin e Ethereum nos Estados Unidos registraram um forte retorno no dia 14 de outubro.

Juntos, eles atraíram entradas líquidas de US$ 338,8 milhões.

A recuperação ocorreu apenas um dia depois de saídas superiores a US$ 755 milhões. Esse movimento sugere que investidores institucionais podem estar voltando ao modo de acumulação.

Segundo dados da SoSoValue, os ETFs de BTC receberam US$ 102,58 milhões em entradas líquidas na segunda-feira. Já os ETFs de ETH atraíram US$ 236,22 milhões.

O alívio veio após um sell-off que eliminou mais de US$ 500 bilhões do mercado cripto.

O movimento foi provocado por tensões comerciais renovadas entre EUA e China, além de liquidações em massa nas exchanges.

Com a reversão após o fim de semana brutal, surge a dúvida: início de acumulação ou apenas um respiro?

Especialistas comentam rumo dos ETFs de BTC e ETH

Falando ao CryptoNews, Kevin Lee, diretor de negócios da Gate, classificou o retorno como ‘animador, mas prematuro’.

‘Um único dia forte de entradas é um sinal construtivo, não uma sentença’, afirmou.

‘Para ser algo duradouro, precisamos de criações líquidas consistentes entre emissores e normalização nos futuros e opções.’

Lee acrescentou que fluxos sustentados e diversificação entre BTC e ETH confirmariam um verdadeiro retorno da confiança institucional.

‘Compradores de ETFs não se guiam pelo preço, eles realocam na fraqueza’, disse.

‘Essa reversão mostra que o apetite por risco segue vivo, embora os dados definam os fluxos do quarto trimestre.’

Já Siraaj Ahmed, CEO da Byrrgis, adotou uma visão mais otimista. ‘Eu chamaria isso de primeiro sinal real de acumulação, não de ruído aleatório’, afirmou.

‘Instituições não seguem o pânico, elas compram o medo, e é exatamente isso que parece agora.’

Com ETFs em recuperação, acumulação on-chain em alta e condições macro mais estáveis, analistas sugerem que o mercado pode estar entrando em nova fase de construção após a forte correção da semana passada.

ETFs de BTC e ETH voltam a atrair demanda

O Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) liderou com entradas de US$ 132,67 milhões. O total histórico líquido do fundo agora soma US$ 12,74 bilhões.

O Bitwise BITB registrou US$ 7,99 milhões em entradas, enquanto o iShares Bitcoin Trust (IBIT), da BlackRock, teve resgates de US$ 30,79 milhões.

Em 14 de outubro, os ETFs à vista de Bitcoin somavam US$ 153,55 bilhões sob gestão, equivalentes a 6,82% da capitalização total da moeda.

Os fluxos acumulados chegaram a US$ 62,55 bilhões.

Já os volumes diários de negociação atingiram US$ 6,92 bilhões, mostrando forte atividade mesmo em meio à volatilidade.

Os ETFs de Ethereum tiveram ainda mais força.

O Fidelity FETH liderou com entradas de US$ 154,62 milhões, seguido pelo Grayscale ETH, com US$ 34,78 milhões, e pelo Bitwise ETHW, com US$ 13,27 milhões.

Os ativos sob gestão de ETFs de Ethereum chegaram a US$ 28,02 bilhões, cerca de 5,6% da capitalização total do ativo.

A rápida recuperação aconteceu após três dias consecutivos de resgates iniciados em 10 de outubro.

Nesse período, ETFs de Bitcoin perderam US$ 331 milhões, enquanto ETFs de Ethereum tiveram saídas de US$ 611 milhões.

Os dados reforçam essa visão. Apesar da turbulência e de liquidações superiores a US$ 20 bilhões, a CoinShares relatou US$ 3,17 bilhões em entradas na última semana.

Dessa forma, analistas afirmam que essa resiliência mostra uma demanda institucional contínua.

Ação de preço

Mesmo com a volatilidade, Bitcoin e Ethereum mostraram força. Atualmente, o Bitcoin era negociado a US$ 113.054, alta de 1,1% no dia, mas queda de 7,2% na semana.

Já o Ethereum subiu 4,3% no dia, cotado a US$ 4.180,55, embora ainda esteja 15% abaixo da máxima histórica de US$ 4.946.

A rápida reversão nos fluxos de ETFs e no preço sugere que, apesar da cautela do varejo, a demanda institucional por cripto ainda está longe de terminar.

Confiança institucional se recompõe

Os dados de mercado indicam que a confiança institucional pode estar se reconstruindo de forma silenciosa.

O analista Eric Balchunas observou que os ETFs de cripto estão próximos de atingir a marca de US$ 1 trilhão em ativos, com US$ 30 bilhões em entradas apenas nos últimos sete dias.

Somente os ETFs de Bitcoin adicionaram mais de US$ 1 bilhão nesse período, reforçando a demanda institucional, mesmo com preços em consolidação.

De acordo com Georgiev, o recente evento de liquidação não abalou a confiança institucional de longo prazo.

‘As instituições parecem estar aproveitando para aumentar posições à vista’, disse.

Por fim, ele acrescentou que a reação de preço contida, diante da magnitude das liquidações, sugere uma acumulação mais profunda em andamento.

Fed pode ser fator determinante

Enquanto isso, sinais macroeconômicos tornam-se mais favoráveis a ativos de risco.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, indicou que o banco pode encerrar em breve a redução do balanço e preparar cortes de juros, citando fraqueza nos dados do mercado de trabalho.

Nesse sentido, métricas on-chain reforçam a ideia de acumulação.

Dados da CryptoQuant mostram que os detentores de curto prazo de Bitcoin aumentaram suas posições de 1,6 milhão para mais de 1,87 milhão de BTC nos últimos dias.

Analistas interpretam esse movimento como entrada de capital fresco, formando novo piso de demanda após a correção.

Nesse sentido, os dados do Ethereum contam uma história parecida.

O saldo da moeda na Binance caiu para mínima de vários meses, em 0,33. Isso mostra que investidores estão transferindo ativos para autocustódia.

Historicamente, essas retiradas precedem movimentos de alta, já que reduzem a oferta disponível nas exchanges.