Binance distribui US$ 400 milhões para traders que perderam dinheiro no mercado
A Binance anunciou a ‘Iniciativa Juntos’, um programa de US$ 400 milhões criado para apoiar traders e parceiros do mercado cripto.
A iniciativa acontece após a forte volatilidade das criptomoedas na última semana.
Assim, a medida busca restaurar a confiança e fortalecer o ecossistema em um dos períodos mais turbulentos dos últimos anos.
Apoio direto para traders que perderam dinheiro
No total, a exchange vai distribuir US$ 300 milhões em vouchers de tokens para os traders.
Os valores variam entre US$ 4 e US$ 6 mil, sendo direcionados para usuários afetados pelas liquidações forçadas registradas entre os dias 10 e 11 de outubro de 2025.
Para se qualificar no programa, o usuário precisa:
- Ter perdido pelo menos US$ 50 em liquidações forçadas;
- Ter registrado um índice de perda de 30% ou mais do portfólio com base em um snapshot de 9 de outubro.
O valor do voucher será calculado de acordo com as perdas e outros critérios definidos pela plataforma.
A Binance promete distribuir os valores no Rewards Hub dos usuários elegíveis em até 96 horas após o lançamento. Assim, os beneficiários receberão alertas no app e por e-mail.
Apoio institucional com US$ 100 milhões em empréstimos
A segunda parte do plano prevê US$ 100 milhões em empréstimos com juros baixos para clientes institucionais e parceiros do ecossistema.
Dessa forma, o objetivo é ajudar empresas a recuperarem liquidez, retomarem negociações e manterem suas operações ativas.
Usuários VIP e clientes elegíveis poderão se inscrever diretamente com seus gerentes de conta.
Além disso, a Binance garante análise rápida e confidencial das solicitações.
A empresa reforçou que a nova iniciativa é independente da compensação de US$ 283 milhões. O repasse, anunciado no início da semana, cobriu problemas específicos da plataforma.
Ou seja, algo como atrasos técnicos e despegues temporários durante a alta volatilidade.
Sendo assim, os usuários que já receberam compensações por esse programa não poderão participar da nova iniciativa.
A recente queda do mercado cripto testou a resiliência de empresas e investidores. Como líder global no setor, a exchange afirma no anúncio que reforçar a confiança dos usuários é prioridade.
Fomos construídos por uma comunidade, e nosso sucesso depende da saúde e confiança dessa comunidade. Apoiar nossos usuários em momentos difíceis é simplesmente o que fazemos.
O setor cripto já superou diversas crises ao longo dos anos e, segundo a Binance, cada uma delas deixou a indústria mais madura e resistente.
A ‘Iniciativa Juntos’ marca um passo coletivo para a retomada da confiança dos investidores no mercado cripto. A empresa agradeceu a confiança dos traders e reforçou o alerta para que todos negociem com responsabilidade.
