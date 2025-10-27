Desenvolvedores do BTC se enfrentam por causa do OP_Return

Discussão entre desenvolvedores do Bitcoin quase termina em briga durante a PlanB Conference, após divergências técnicas e políticas sobre o uso do OP_RETURN.

O que começou como uma discussão técnica sobre o OP_Return terminou quase em briga física entre dois dos mais influentes desenvolvedores do BTC.

Durante a PlanB Conference, realizada em Lugano, na Suíça, com apoio da SmartPay, os programadores Peter Todd e Luke Dash Jr. protagonizaram um dos momentos mais tensos do evento.

O debate sobre o futuro do protocolo OP_RETURN transformou-se em um confronto direto sobre liberdade, censura e controle na blockchain do Bitcoin.

Tudo começou durante um painel técnico sobre o Libre Relay, projeto criado por Peter Todd.

Ele defendeu a iniciativa como um passo essencial para preservar o caráter livre e sem permissões do Bitcoin, argumentando que o software permite retransmitir transações bloqueadas pelo Bitcoin Core.

‘O Libre Relay é um fork do Core com o mesmo consenso, mas com política de retransmissão diferente. O objetivo é driblar nós que censuram transações’, afirmou Todd, em tom firme.

OP_Return do BTC gera brigas

Luke Dash Jr., conhecido por sua postura conservadora e seu histórico como colaborador central do Bitcoin Core, reagiu imediatamente.

Assim, ele acusou Todd de incentivar spam e de comprometer a segurança da rede.

‘Essas mudanças não deixam a rede mais livre. Elas apenas abrem espaço para atores mal-intencionados burlarem as regras e enviarem lixo diretamente aos mineradores’, rebateu.

A tensão cresceu quando Dash Jr. chamou Todd de ‘spammer’ e ‘mau ator’, mas Peter Todd manteve o tom crítico.

‘O Bitcoin Core se tornou centralizador. Durante anos, 99% da rede rodou o mesmo software. Isso é perigoso e fere a essência da descentralização.’

Na plateia, alguns dos principais nomes da comunidade tentavam intervir, mas a discussão subiu de tom rapidamente.

De acordo com testemunhas, na Sala VIP, após o painel, um defensor de Luke Dash começou a ofender Peter Todd, e ambos se levantaram e começaram a discutir frente a frente.

A situação só não terminou em agressão porque os seguranças intervieram e separaram os dois grupos, encerrando o que já era visto como o embate mais acalorado da conferência.

O que está em jogo com o OP_RETURN

O motivo do confronto vai além do ego. A polêmica gira em torno da mudança na política de relay introduzida na versão 30 do Bitcoin Core.

Essa atualização removeu o limite de 80 bytes do OP_RETURN, permitindo que transações armazenem até 4 MB de dados por saída, ou múltiplas saídas em uma mesma transação.

A decisão abriu espaço para novos usos na rede Bitcoin, como Ordinals e Inscriptions, que viabilizam NFTs e tokens nativos na blockchain sem depender de servidores externos.

O avanço, no entanto, dividiu profundamente os desenvolvedores.

Peter Todd argumentou que o aumento de limite representa um passo natural na evolução da rede.

‘Se o Bitcoin quer continuar relevante, precisa aceitar novos casos de uso, como identidade digital, registros e contratos. Limitar o OP_RETURN é limitar a inovação’, afirmou.

Luke Dash Jr., por outro lado, enxerga o movimento como uma ameaça existencial.

‘Permitir dados arbitrários é abrir as portas para spam, pornografia ilegal e até documentos criminosos. Isso incha a rede e prejudica quem roda nós completos’, alertou Luke Dash Jr..