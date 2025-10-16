BTC atualiza para versão v30: entenda o que muda para os usuários

Nova versão do Bitcoin Core moderniza o sistema, reduz custos de transação e aumenta a segurança das carteiras, afetando diretamente quem usa a rede todos os dias.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

O Bitcoin Core, principal software que opera os nós da rede BTC, lançou oficialmente a versão v30 do protocolo.

A atualização traz uma série de mudanças técnicas importantes que afetam diretamente como as transações são processadas, armazenadas e retransmitidas na rede.

De acordo com os desenvolvedores, o objetivo é melhorar o desempenho, reduzir custos operacionais e preparar o sistema para novas aplicações.

Entre as principais novidades, está o aumento do limite de operações de assinatura legadas por transação padrão, que agora chega a 2.500 operações.

Essa mudança amplia a capacidade de execução dentro de uma única transação, tornando o processamento mais eficiente para carteiras que ainda usam assinaturas antigas.

Outra mudança relevante é o aumento do tamanho padrão do datacarrier, que agora permite múltiplos outputs OP_RETURN.

Na prática, isso amplia o espaço para inclusão de dados nas transações, o que pode facilitar a criação de aplicações que dependem de gravações on-chain, como registros de tokens e metadados.

No entanto, o ajuste também gerou críticas de parte da comunidade, que teme que o maior espaço disponível seja usado para spam ou inserção de arquivos não monetários na blockchain.

A nova versão também altera as políticas de retransmissão de pacotes no mempool, sistema responsável por armazenar transações pendentes de confirmação.

O comportamento do 1p1c (one parent, one child) foi ajustado para melhorar a forma como os pacotes de transações são priorizados.

Assim, essa mudança visa reduzir atrasos e evitar congestionamentos durante períodos de alta demanda na rede.

BTC versão v30

Além disso, a atualização reduz as taxas padrão de retransmissão e incremento, que agora passam a ser de 0,1 sat/vB.

Com isso, transações pequenas podem se tornar mais baratas e rápidas, um ponto positivo para usuários que fazem uso cotidiano do Bitcoin para pagamentos ou transferências de baixo valor.

Outro destaque é a migração de carteiras legadas BDB (Berkeley DB) para o modelo de carteiras descritoras, que oferece mais segurança e flexibilidade.

Dessa forma, essa transição, embora técnica, impacta diretamente os usuários que utilizam carteiras mais antigas.

Isso ocorre, pois o novo formato melhora a compatibilidade com diferentes tipos de chaves e scripts, reduzindo o risco de erros e aumentando a velocidade de sincronização.

A nova versão do Bitcoin Core adota o Qt6 na interface gráfica (GUI).

Isso garante compatibilidade com o modo escuro do Windows e melhora a integração com o macOS Metal.

Essas melhorias visuais tornam a experiência do usuário mais moderna e fluida, especialmente para quem opera nós completos com interface gráfica.

Novos comandos e funções de mineração

A versão v30 introduz ainda um novo comando Bitcoin de nível superior, que oferece uma interface de mineração IPC experimental.

Essa função facilita a comunicação entre o software do nó e sistemas externos de mineração, incluindo o Stratum V2, protocolo mais eficiente para transmissão de blocos e transações entre mineradores.

O coinstatsindex, ferramenta usada para estatísticas de moedas e UTXOs, também foi reformulada para otimizar consultas.

Dessa forma, com isso, desenvolvedores e analistas poderão acessar dados da blockchain com mais rapidez e precisão.

Apesar dos avanços técnicos, a atualização gerou debate entre desenvolvedores e usuários. Parte da comunidade teme que a elevação do limite de dados no campo OP_RETURN.

Ele agora está configurado para até 100.000 bytes, permitindo envio de arquivos grandes e potencialmente indesejados para a blockchain.

Alguns defensores mais conservadores do Bitcoin argumentam que a mudança pode abrir espaço para conteúdos inúteis ou ilegais, desviando a rede de seu propósito original como sistema monetário descentralizado.

Em contrapartida, pesquisadores da BitMEX afirmam que o aumento do limite é tecnicamente necessário para manter o funcionamento dos Compact Blocks.

Essa é uma técnica criada para reduzir o tamanho das transmissões entre nós e otimizar o processo de mineração.

Fim do suporte para versões antigas

Com o lançamento da versão 30, todas as versões anteriores à 27.x entram em fim de vida útil e deixarão de receber atualizações de segurança.

Os mantenedores divulgarão publicamente, dentro de aproximadamente duas semanas, as possíveis vulnerabilidades médias e graves das versões antigas.

Dessa forma, seguindo o protocolo de divulgação responsável.

Para a maioria dos usuários comuns, as mudanças serão sutis, mas trazem benefícios diretos. As taxas menores, a melhor gestão de mempool e a migração para carteiras descritoras tornam o uso da rede mais eficiente e seguro.

Já para desenvolvedores e operadores de nós, o novo modelo de políticas de transação e as melhorias no OP_RETURN ampliam o potencial de desenvolvimento de aplicações sobre a rede Bitcoin.