MemeCore dispara 100% e pode subir ainda mais: entenda o motivo

A ação de preço do MemeCore (M) sugere um golden cross capaz de entregar ganhos de até 1.000%.

O MemeCore virou a nova sensação no mercado de memecoins.

Sua popularidade começou na Ásia e logo se espalhou pela comunidade cripto global. Esse movimento fortalece uma previsão otimista para o token.

O FOMO já parece presente. Muitos investidores esperam que grandes exchanges, como Binance e Kraken, adicionem o M, o que poderia impulsionar o preço ainda mais.

Token M pode se valorizar ainda mais com listagens em grandes exchanges

Nas últimas 24 horas, o preço da criptomoeda subiu quase 21%. Isso ocorreu mesmo com o volume de negociação caindo 25%, para US$ 34 milhões.

Assim, o dado mostra que compradores estão entrando com convicção, apesar da atividade reduzida no mercado.

Projetado como uma blockchain layer-1 voltada a memecoins, o MemeCore traz um modelo único de lançamentos.

Ele conta com recursos como o Meme Vault e a Reserva Meme (MRC-20).

O projeto já é chamado de ‘Hyperliquid dos memes’, por oferecer uma alternativa mais rápida e independente a plataformas como Pump.fun e LetsBonk.fun, mas em sua própria rede.

Como token nativo dessa blockchain de alta performance, o M tem grande potencial de valorização.

Se conquistar listagens em exchanges de elite, a previsão otimista para o MemeCore pode se concretizar.

MemeCore se aproxima de máximas

O gráfico de 1 hora mostra o MemeCore consolidando abaixo de uma importante zona de rompimento. O rali anterior levou o preço até US$ 1,15. Agora, esse nível virou forte resistência.

Apesar da atual retração, o preço segue dentro de um padrão de cunha ascendente.

Esse formato tem gerado movimentos de continuação de alta de forma consistente.

Outro ponto importante: o volume não disparou na correção. Isso indica que os vendedores não estão no controle. Assim, a queda pode ser passageira.

O Índice de Força Relativa (RSI) está em 61, perto da zona de sobrecompra.

Enquanto isso, o MACD segue positivo. Esses sinais sugerem que o momento ainda favorece os touros.

Gráfico do MemeCore (M) no TradingView

Se os compradores retomarem o controle e superarem US$ 1,20, o alvo de US$ 1,50 fica próximo. Um rompimento confirmado pode abrir caminho para nova disparada.

Dessa forma, o preço poderia chegar a US$ 2,50 no curto prazo. Isso representaria uma alta de 155% a partir do nível atual.

Além do gráfico, os fundamentos seguem positivos. O MemeCore é a primeira blockchain layer-1 construída exclusivamente para memecoins.

Nesse sentido, sua rápida adoção já garantiu listagem na Bitget.

Com a expectativa de novas listagens em Binance, Kraken ou Bybit, o cenário de valorização de 10X permanece forte no longo prazo.

