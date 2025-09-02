Fim da linha para a blockchain? BC aposta em Drex sem cripto, mas com contratos inteligentes

Banco Central abandona blockchain e muda rumo do Drex

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

O Banco Central anunciou que o Drex avançará para uma nova fase sem o uso da blockchain, mas que vai manter os contratos inteligentes.

A mudança foi detalhada por Fábio Araujo, coordenador do programa, durante um painel na Associação Brasileira de Bancos, no fim de agosto.

De acordo com Araujo, a decisão parte da preocupação com a privacidade dos dados dos cidadãos.

A blockchain, embora reconhecida como eficiente, expõe informações que poderiam entrar em conflito com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Além disso, segundo ele, o DLT também não atende a Lei de Sigilo Bancário.

Por isso, o BC busca agora um modelo alternativo, capaz de manter os benefícios da tokenização sem abrir mão da proteção regulatória.

‘Queremos trazer a tokenização para fora da DLT, com uma tecnologia mais confortável do ponto de vista regulatório’, afirmou o coordenador do Drex.

Drex sem blockchain, mas com contratos inteligentes

A principal preocupação do BC está ligada aos gargalos de privacidade identificados nas duas primeiras fases do piloto.

Segundo Araújo, a blockchain funciona como uma ‘caixa de vidro’, e transparência extrema não se ajusta ao nível de proteção exigido no Brasil.

Enquanto outros países discutem até onde a privacidade deve ir, o Brasil já tem regras rígidas em vigor.

Para o Banco Central, não cabe reabrir esse debate, mas sim adaptar o projeto ao que a lei determina.

📚A melhor carteira de criptomoedas não só oferece uma maneira segura de armazenar ativos digitais, mas também garantem acesso a produtos alternativos.

Assim, a nova rota foca em soluções capazes de garantir segurança jurídica sem expor dados sensíveis.

Na prática, o Drex passará a priorizar mecanismos de reconciliação de gravames, sistemas que permitem validar garantias em operações de crédito.

Dessa forma, a inovação promete facilitar o uso de ativos, como imóveis ou investimentos, como colaterais em empréstimos.

Drex não morreu

Mesmo sem blockchain, o Banco Central garante que o Drex trará avanços para a integração de sistemas financeiros.

O objetivo é conectar bancos e corretoras em tempo real, permitindo que ativos registrados em diferentes plataformas possam ser usados como garantia de forma simples.

Por outro lado, especialistas alertam que o caminho pode isolar o Brasil no cenário da economia tokenizada global.

De acordo com Ricardo Santos, engenheiro que acompanhou os testes, o Drex segue um modelo fechado e ‘bancocêntrico’, distante do que já se pratica em grande escala no mundo cripto.

Ainda assim, empresas como a Parfin acreditam que a transformação não será interrompida.

Marcos Viriato, CEO da companhia, afirmou que a economia tokenizada avançará independentemente da postura do BC.

Segundo ele, bancos que já enxergam valor na tokenização continuarão investindo.

📚Conhecido como Carteira Fria Bitcoin ou Cold Wallet, este é um dispositivo físico que possibilita armazenar criptomoedas de forma off-line e segura. Leia mais!