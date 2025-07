Preço do Toncoin (TON) pode ir aos US$ 3,50 com lançamento do TAC Mainnet

Caso o preço do Toncoin consiga ultrapassar com firmeza a linha de tendência descendente, o movimento invalidaria o padrão de triângulo descendente.

Com o lançamento da rede principal TAC nesta terça-feira (15/07), os mais de 1 bilhão de usuários do Telegram passam a ter acesso direto a aplicativos descentralizados compatíveis com a Ethereum Virtual Machine (EVM) dentro do próprio messenger.

A novidade pode acelerar significativamente a adoção de DApps e atrair novos fluxos de capital para o ecossistema da The Open Network (TON), além de servir como catalisador para uma possível alta no preço do Toncoin.

TAC permite DApps da Ethereum dentro do Telegram

O TAC mainnet representa uma ponte entre duas das maiores comunidades do universo cripto: os usuários do Telegram e os desenvolvedores de DApps da Ethereum.

Com a integração, será possível utilizar apps descentralizados — como exchanges, jogos e ferramentas DeFi — diretamente dentro da interface do Telegram.

Tudo isso sem exigir o uso de extensões de navegador ou plataformas externas.

Na prática, isso reduz drasticamente a barreira técnica para adoção de soluções Web3 por parte do público mainstream.

Analistas acreditam que esse tipo de integração poderá estimular um novo ciclo de crescimento para o ecossistema TON.

Como resultado, impulsionaria tanto a demanda por aplicativos quanto o uso de Toncoin como token utilitário da rede.

Preço do Toncoin testa resistência e pode buscar os US$ 3,50

Com o mercado reagindo positivamente ao lançamento da TAC, o preço do Toncoin rompeu acima das médias móveis e se aproxima de uma importante linha de tendência de baixa.

A média móvel exponencial de 20 dias (EMA), atualmente em US$ 2,94, começou a apontar para cima, enquanto o índice de força relativa (RSI) já opera em território positivo — um sinal de vantagem para os compradores.

Gráfico diário do TON/USDT.

Fonte: TradingView

Caso o Toncoin consiga ultrapassar com firmeza a linha de tendência descendente, o movimento invalidaria o padrão de triângulo descendente que vinha se formando no gráfico.

Esse rompimento poderia levar o par TON/USDT a patamares entre US$ 3,40 e US$ 3,50.

Por outro lado, uma rejeição nesse nível pode manter o preço dentro da formação triangular por mais algum tempo.

Se o ativo perder o suporte em US$ 2,75, o viés de baixa se intensifica, com possibilidade de recuo até US$ 2,50.

Gráfico de 4 horas do TON/USDT.

Fonte: TradingView

Alta impulsionada por fundamentos e sentimento técnico

Além da novidade tecnológica, os indicadores técnicos reforçam a perspectiva otimista para o curto prazo.

Ambas as médias móveis estão virando para cima e o RSI segue acima de 50, indicando maior força compradora.

Se o preço recuar da resistência mas encontrar suporte na média de 20 dias, isso pode reforçar o sentimento positivo do mercado e gerar novo impulso altista.

Já uma queda abaixo das médias móveis, especialmente da EMA de 20 dias, pode sinalizar perda de força dos compradores e abrir caminho para uma correção mais acentuada, com o preço voltando à faixa dos US$ 2,90.

Perspectivas para o ecossistema TON

O lançamento do TAC mainnet chega em um momento em que diversas redes estão buscando facilitar o acesso a DApps por parte do público não técnico.

Nesse sentido, o TON sai na frente ao explorar a enorme base de usuários do Telegram.

Sobretudo, este é um diferencial estratégico que pode se traduzir em adoção real, aumento de TVL (valor total bloqueado) e maior liquidez.

Com isso, a Toncoin mostra que não é apenas uma altcoin promissora, mas também uma infraestrutura relevante para a Web3.

Por fim, o rompimento da barreira de US$ 3,50 pode abrir caminho para novos recordes, especialmente se o crescimento do ecossistema continuar nesse ritmo.

