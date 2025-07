Empresa de Michael Saylor, Strategy, ultrapassa 600 mil BTC em caixa

A compra foi precedida por um post de Michael Saylor no X, no qual o executivo compartilhou um gráfico com a legenda: 'Algumas semanas você não faz HODL'.

A Strategy (antiga MicroStrategy), liderada por Michael Saylor, acaba de se tornar a primeira empresa pública do mundo a acumular mais de 600 mil bitcoins em seu balanço.

O anúncio veio uma semana após a companhia pausar temporariamente suas compras de BTC — agora retomadas com força total.

Segundo comunicado oficial, a empresa adquiriu mais 4.225 BTC, investindo US$ 472,5 milhões a um preço médio de US$ 111.827 por unidade.

Como resultado, a empresa atinge 601.550 BTC sob custódia, o equivalente a 2,86% do suprimento total de Bitcoin existente.

Fonte: Release de resultados da Stratregy.

Compra foi financiada com venda de ações e títulos corporativos

A nova aquisição foi financiada por meio da venda de ações e instrumentos financeiros próprios.

De acordo com o registro enviado à SEC, a Strategy levantou:

US$ 330,9 milhões com a venda de ações MSTR

US$ 71,1 milhões com STRK

US$ 55,3 milhões com STRF

US$ 15 milhões com STRD

A movimentação ocorre em paralelo ao lançamento de uma nova oferta de US$ 4,2 bilhões em STRD, parte do programa de oferta contínua (ATM) da empresa.

O objetivo declarado é claro: usar o capital para comprar ainda mais BTC.

Michael Saylor dá pistas em post críptico e reacende campanha de compras semanais

A compra ocorreu antes de um post de Michael Saylor no X, no qual o executivo compartilhou um gráfico com a legenda:

Algumas semanas você não faz HODL.

A mensagem fazia referência direta à estratégia de compra, que havia sido interrompida entre 30 de junho e 6 de julho, após 12 semanas consecutivas de aquisições.

No post anterior, Saylor havia dito: ‘Algumas semanas você só precisa fazer HODL’ — sinalizando na ocasião que não houve nova compra.

Agora, com a retomada do ritmo de compras, o mercado especula se a empresa retomará uma nova sequência semanal de aquisições, fortalecendo ainda mais seu papel de catalisadora institucional no mercado de Bitcoin.

Some weeks you don’t just HODL. pic.twitter.com/PXC7cE3zbq — Michael Saylor (@saylor) July 13, 2025

Ações da Strategy sobem com nova alta do BTC

O anúncio da nova aquisição impactou positivamente o preço das ações da Strategy.

Dados do TradingView mostram que os papéis da MSTR estão sendo negociados a cerca de US$ 443, alta de mais de 3% no pré-mercado.

Sobretudo, essa valorização acompanha a nova máxima histórica do próprio Bitcoin, que ultrapassou os US$ 123 mil pela primeira vez, reforçando a correlação direta entre o desempenho do BTC e o valor de mercado da Strategy.

Strategy já é a terceira maior detentora de BTC do planeta

Ademais, com os atuais 601.550 BTC, a Strategy se consolida como a terceira maior entidade detentora de Bitcoin no mundo.

Como resultado, a empresa segue atrás apenas do criador da criptomoeda, Satoshi Nakamoto (1,1 milhão de BTC), e da gestora de ativos BlackRock, que possui 714.118 BTC.

Por fim, a média de compra da empresa (US$ 71.268 por BTC) coloca a companhia em posição de vantagem técnica no ciclo atual, com retorno acumulado de 20,2% apenas em 2025, segundo os dados divulgados.

