Irmãos sequestram família e roubam US$ 8 milhões em criptomoedas

Vítimas foram mantidas pelos criminosos durante nove horas, enquanto saldo era transferido.

Dois irmãos do Texas enfrentam acusações federais de sequestro após manterem uma família de Minnesota. Eles ficaram sob a mira de armas por nove horas enquanto foram roubados US$ 8 milhões em criptomoedas.

Assim, o crime forçou escolas locais a cancelarem o jogo de futebol americano do homecoming.

Segundo o Departamento de Justiça, Raymond Christian Garcia, de 23 anos , e Isiah Angelo Garcia, 24, usaram um fuzil AR-15 e uma espingarda para aterrorizar as vítimas.

O ataque aconteceu casa delas em Grant, Minnesota, no dia 19 de setembro.

Família tinha criptomoedas

O crime começou às 7h45, quando os irmãos emboscaram a vítima principal enquanto uma das vítimas levava o lixo para a rua.

Eles amarraram as mãos do homem com abraçadeiras, o obrigaram a entrar em casa. Depois disso, acordaram a esposa e o filho adulto sob a mira das armas antes de prendê-los também.

Dessa forma, Isiah Garcia forçou o pai a acessar as contas de cripto. Enquanto isso, Raymond mantinha a família refém durante todo o pesadelo de nove horas.

Durante o sequestro, os irmãos ligaram diversas vezes para um cúmplice desconhecido. Ele repassava informações sobre os fundos e os procedimentos de transferência.

Mas, quando o cúmplice revelou que havia mais recursos guardados em uma cabana da família a três horas dali, Isiah levou a vítima até lá. Já Raymond continuava vigiando a esposa e o filho.

Sendo assim, o homem foi obrigado a transferir todo o restante das criptos antes de voltar para casa.

Sequestro de nove horas rende roubo recorde

Os irmãos Garcia executaram o plano com precisão militar, usando abraçadeiras e armas de assalto para manter o controle das vítimas durante todo o tempo.

Por outro lado, Raymond permaneceu armado com o AR-15 durante as nove horas, deixando-o escondido apenas pouco antes da chegada da polícia.

Agentes do condado de Washington responderam após o filho ligar para a polícia em um breve momento em que Raymond saiu da casa.

Assim, os policiais encontraram a esposa e o filho ainda amarrados, enquanto Raymond tentava fugir pelos fundos em direção a uma área de árvores.

As autoridades acharam uma mala com o AR-15 desmontado, munição, roupas. Além disso, havia bebidas escondidas na mata atrás da casa.

Um recibo do Wendy’s na mala ajudou a polícia a rastrear Isiah, que havia alugado um Chevrolet branco três dias antes perto de Houston.

Imagens de vídeo flagraram Raymond alugando um quarto em um Motel 6 em Roseville, Minnesota, pouco antes do ataque.

O Malibu branco voltou ao motel depois da resposta policial, apareceu em câmeras em Oklahoma no dia seguinte e depois chegou à casa dos irmãos em Waller, Texas.

Devido ao crime, as Escolas Públicas de Mahtomedi cancelaram o jogo de homecoming por causa da intensa operação policial perto do campus.

Diversas viaturas policiais cruzaram sem perceber com Isiah e a vítima no retorno da cabana.

Isso aconteceu enquanto eles encostavam o carro para dar passagem aos veículos de emergência.

Famílias com criptomoedas reféns da criminalidade

O caso no Texas se soma a um aumento alarmante de sequestros ligados a cripto no mundo. A empresa de análise Chainalysis relatou 35 ataques desse tipo em julho de 2025, superando quase todos os anos anteriores.

O aumento coincide diretamente com a alta do Bitcoin acima de US$ 122 mil no início de julho.

A França lidera a crise com dez sequestros desde janeiro. Isso inclui um ataque brutal ao cofundador da Ledger, David Balland. Ele teve um dedo decepado por criminosos em busca de resgate.

Redes criminosas têm usado táticas sofisticadas, chegando a se disfarçar de entregadores em vans roubadas e adesivadas.

Casos recentes incluem autoridades belgas condenando três homens a 12 anos. Eles sequestraram a esposa do investidor Stephane Winkel, enquanto o bilionário australiano Tim Heath escapou por pouco de um ataque na Estônia.

Nos EUA, os casos vão de adolescentes na Flórida forçando um organizador de eventos em Las Vegas a transferir US$ 4 milhões no deserto do Arizona até policiais de Nova York, acusados em um caso de tortura que durou 17 dias em Manhattan.

Crimes com criptomoedas envolveram família e policiais na Índia

Na Índia, 14 homens foram condenados à prisão perpétua pelo sequestro do empresário Shailesh Bhatt. Isso aconteceu em 2018, quando o obrigaram a vender 34 Bitcoins avaliados em US$ 150 mil, na ocasião.

️👮 An Indian anti-corruption court has sentenced 14 men to life in prison for the 2018 kidnapping and extortion of a businessman.#India #Cryptohttps://t.co/6IkTlMFlL4 — Cryptonews.com (@cryptonews) August 31, 2025

Dessa forma, as condenações incluíram 11 policiais em serviço e ex-policiais, além de um ex-parlamentar.

Devido ao aumento da violência, a empresa de segurança Infinite Risks International relatou alta na procura por proteção 24 horas de executivos de cripto, com medo de sequestros.

A exposição pública da riqueza on-chain e a má custódia criam, segundo especialistas, ‘terrenos de caça ideais para criminosos’.

Após a prisão no dia 22 de setembro no Texas, os irmãos Garcia confessaram. Agora, eles agora enfrentam acusações federais de sequestro, com penas severas ainda a serem definidas.