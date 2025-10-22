IA vai querer BTC: entenda a previsão de Michael Saylor

Empresa acumula 640 mil BTC enquanto defende tese de 'dinheiro para máquinas'.

Michael Saylor publicou uma declaração polêmica nesta terça-feira (22/10) que conecta inteligência artificial ao BTC.

O executive chairman da Strategy afirmou em sua conta no X que a ‘IA vai querer Bitcoin’, acompanhado de uma imagem futurista mostrando uma inteligência artificial holográfica.

AI Will Want Bitcoin pic.twitter.com/5BRLHazAWD — Michael Saylor (@saylor) October 22, 2025

A declaração de Saylor não é apenas mais uma provocação do bilionário conhecido por suas previsões otimistas sobre o BTC.

Ela toca em um conceito que vem ganhando espaço entre desenvolvedores e pesquisadores: a necessidade de sistemas de pagamento projetados especificamente para máquinas autônomas.

Com o avanço acelerado da inteligência artificial, agentes de IA já começam a executar tarefas complexas de forma independente. E essas máquinas precisarão de dinheiro.

Por que máquinas precisariam de BTC

A ideia de que inteligência artificial precisará de sua própria forma de dinheiro parte de um problema prático.

Atualmente, sistemas de IA autônomos já executam transações, compram recursos computacionais e pagam por serviços.

Porém, os meios de pagamento tradicionais foram criados para humanos, com processos de verificação de identidade, aprovações manuais e intermediários financeiros.

É aqui que o BTC oferece características que se encaixam nas necessidades de máquinas. Primeiramente, a rede funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, sem depender de bancos ou horários comerciais.

Além disso, as transações são programáveis e podem ser executadas automaticamente por meio de contratos inteligentes.

Por fim, a verificação acontece de forma matemática, sem necessidade de documentos ou aprovações humanas.

Saylor defende há anos que o BTC é superior a outros ativos justamente por sua natureza digital e descentralizada.

#Bitcoin is Digital Property. It is superior to other investments such as Gold, Equity, or Real Estate because it is digital, available, global, ethical, & useful to millions of companies and billions of people. pic.twitter.com/738dblB0Zt — Michael Saylor (@saylor) March 11, 2024

Na visão dele, a inteligência artificial representa mais um caso de uso que reforça essa tese. Afinal, máquinas não têm nacionalidade, não dormem e não confiam em instituições humanas.

Elas precisam de um protocolo neutro e global.

Strategy acumula enquanto prega

A declaração de Saylor sobre IA e BTC acontece em um momento estratégico. A Strategy, empresa que ele comanda, possui mais de 640 mil unidades de BTC em seu balanço.

Na semana passada, a companhia adquiriu 168 BTC por US$18,8 milhões, mesmo após o mercado sofrer quedas acentuadas.

Strategy has acquired 168 BTC for ~$18.8 million at ~$112,051 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 26.0% YTD 2025. As of 10/19/2025, we hodl 640,418 $BTC acquired for ~$47.40 billion at ~$74,010 per bitcoin. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/lVlnZkcUrq — Strategy (@Strategy) October 20, 2025

O banco Citi divulgou recentemente um relatório dando rating ‘Buy’ (compra) para as ações da Strategy.

O documento destaca que a empresa se tornou um indicador do potencial de alta do BTC.

Desde 2020, quando Saylor decidiu transformar o caixa corporativo em uma reserva de valor em BTC, a Strategy virou referência para outras empresas interessadas em adotar a mesma estratégia.

A velocidade com que a Strategy consegue converter capital em BTC impressiona o mercado.

Saylor afirmou recentemente que a empresa pode transformar US$ 100 milhões em BTC em menos de uma hora.

Segundo ele, essa agilidade supera qualquer outra classe de ativos e demonstra a eficiência do mercado de criptomoedas.

Economia autônoma de agentes de IA

Empresas de tecnologia já desenvolvem sistemas capazes de comprar poder de processamento em nuvem, pagar por acesso a bases de dados e até contratar serviços de outras IAs.

Essas operações acontecem em milissegundos e envolvem valores que podem ser fracionados em centavos. Os sistemas bancários tradicionais não foram desenhados para esse tipo de operação.

Transferências internacionais levam dias, cobram taxas fixas que inviabilizam micropagamentos e exigem que uma pessoa física ou jurídica seja responsável pela conta.

O BTC elimina esses obstáculos ao permitir que qualquer entidade com uma chave privada execute transações de forma independente.

Desenvolvedores já experimentam com protocolos que permitem que agentes de IA negociem entre si usando BTC e outras criptomoedas.

We are entering the Agentic Era and crypto is ahead.



The AI Agents market is projected to reach $236 billion by 2034, according to Precedence Research.



Are you exposed accordingly? pic.twitter.com/jERTTlhDGj — Diego (@diego_defai) October 22, 2025

Um exemplo são os marketplaces descentralizados onde algoritmos compram e vendem recursos computacionais sem intervenção humana.

O pagamento acontece automaticamente quando o serviço é entregue, validado por código.

BTC como protocolo neutro para máquinas

A neutralidade do BTC é um dos pontos centrais da tese de Saylor.

Ao contrário de moedas fiduciárias controladas por governos ou sistemas de pagamento operados por empresas privadas, o BTC funciona como um protocolo aberto.

Qualquer máquina pode se conectar à rede sem pedir permissão. Essa característica se torna crítica quando pensamos em inteligência artificial operando em escala global.

Por exemplo, uma IA desenvolvida no Japão precisa pagar por serviços hospedados nos Estados Unidos, que por sua vez contratam processamento de dados na Europa.

Nesse contexto, usar moedas nacionais diferentes adiciona fricção, custos de conversão e riscos cambiais. O BTC oferece uma camada de liquidação universal.

Além da neutralidade, a escassez programada do BTC também interessa a sistemas autônomos.

Com um limite fixo de 21 milhões de unidades, a criptomoeda não pode ser inflacionada por decisões políticas ou pressões econômicas.

Assim, para uma IA que precisa planejar operações de longo prazo, ter um ativo com oferta previsível representa uma vantagem.

Mercado reage com cautela às previsões de Saylor

Apesar do entusiasmo de Saylor, o mercado mantém postura cautelosa. O BTC hoje está sendo negociado a US$108.068 no momento da redação deste artigo, com queda de 0,5% nas últimas 24 horas.

Vale lembrar que a criptomoeda atingiu seu recorde histórico de US$126.080 em 6 de outubro de 2025, apenas 16 dias atrás, mas recuou 14% desde então.

Analistas apontam que as declarações de Saylor costumam gerar repercussão nas redes sociais, mas nem sempre se traduzem em movimentos imediatos de preço.

Michael Saylor's Masterclass on Bitcoin Volatility:



(Very fitting today.)



"Volatility is a gift to the faithful. It scares away the tourist, it scares away the lazy, it scares away the people that are already conventionally rich that have all the money. If you're a 20… pic.twitter.com/DwFhSPx7eJ — Ragnar (@RoaringRagnar) October 10, 2025

Desafios técnicos para adoção por IA

A ideia de inteligência artificial usando BTC enfrenta obstáculos práticos.

A rede do Bitcoin processa cerca de 7 transações por segundo, o que pode ser insuficiente para uma economia de máquinas operando em grande escala.

Soluções de segunda camada, como a Lightning Network, aumentam essa capacidade, mas ainda estão em desenvolvimento e adoção limitada.

Outro desafio é a volatilidade. O BTC pode variar 5% ou mais em questão de horas, o que complica o planejamento financeiro de sistemas autônomos.

Stablecoins podem ser uma alternativa mais prática para transações do dia a dia entre máquinas.

Mas essas moedas dependem de emissores centralizados, o que contradiz o princípio de neutralidade defendido por Saylor.

A segurança das chaves privadas também preocupa. Se uma IA controla BTC, quem garante que a chave não será roubada ou perdida?

Sistemas de custódia descentralizada e carteiras multi-assinatura podem ajudar, mas adicionam complexidade.

Assim, a tecnologia ainda precisa amadurecer antes que possamos ver agentes de IA gerenciando grandes quantidades de BTC de forma autônoma.