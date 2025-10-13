Michael Saylor compra mais 220 BTC durante a queda do mercado

Segundo economista, Michael Saylor continua superexposto a um ativo 'de risco e volátil'.

A Strategy, empresa liderada por Michael Saylor, voltou às compras de Bitcoin após uma breve pausa.

A corporação aproveitou a recente correção do mercado cripto para aumentar sua já gigantesca reserva de BTC.

A companhia adquiriu 220 Bitcoins entre 6 e 12 de outubro, desembolsando US$ 27,1 milhões a um preço médio de US$ 123.561 por unidade.

Esses dados vêm do comunicado oficial divulgado na manhã desta segunda-feira (13/10).

Com a nova aquisição, a Strategy eleva seu portfólio total para 640.250 BTC, avaliados em cerca de US$ 79,1 bilhões aos preços atuais.

Além disso, acumula uma valorização de 25,9% no ano (YTD).

O movimento reforça a estratégia de longo prazo de Saylor, que continua apostando no Bitcoin como reserva corporativa de valor, mesmo em meio à maior liquidação do mercado desde 2021.

Strategy aumenta posição em meio à maior queda do ano

A compra ocorre poucos dias após a violenta correção de sexta-feira (11/10), quando o mercado cripto sofreu mais de US$ 9,4 bilhões em liquidações em 24 horas.

Esse evento veio após o anúncio do ex-presidente Donald Trump de impor tarifas de 100% sobre produtos chineses a partir de 1º de novembro.

O Bitcoin chegou a tocar US$ 104.000, apagando todos os ganhos acumulados no mês, antes de se recuperar para a faixa de US$ 121.000 no início desta semana.

A decisão da Strategy de ampliar sua posição nesse momento demonstra confiança no longo prazo e segue a filosofia de ‘comprar nas quedas’ que Saylor vem defendendo publicamente há anos.

‘Don’t Stop ₿elievin,’ escreveu o executivo em seu perfil no X, um dia antes do anúncio oficial — deixando escapar o indício da nova compra.

Detalhes da transação e origem dos recursos

A companhia informou que o montante foi financiado por meio da venda de ações de seus fundos STRF, STRD e STRK.

Estes arrecadaram US$ 19,8 milhões, US$ 5,8 milhões e US$ 1,7 milhão, respectivamente.

Segundo o comunicado, a alocação mantém o preço médio total da posição em US$ 74.000 por BTC, o que representa um ganho não realizado de aproximadamente 55% sobre o custo base.

A compra também marca a retomada do programa semanal de aquisição de Bitcoin, interrompido brevemente após nove semanas consecutivas de compras entre julho e setembro.

Naquele período, a empresa realizou sua maior operação de 2025, adquirindo 21.021 BTC por US$ 2,46 bilhões.

Como resultado, consolidou-se como o maior detentor corporativo de Bitcoin do mundo.

Ações da Strategy ficam estáveis, mas acumulam forte queda recente

As ações da Strategy (MSTR) tiveram reação discreta ao anúncio.

De acordo com dados do TradingView, o papel operava em leve alta de 1% no pré-mercado, cotado a US$ 307, contra US$ 304 no fechamento da semana anterior.

No entanto, o desempenho recente tem sido negativo.

Fonte: TradingView / CoinGape

As ações caíram cerca de 13% nos últimos cinco pregões, refletindo o impacto da volatilidade do Bitcoin e a pressão vendedora em ativos de risco após as tensões comerciais entre EUA e China.

Desde o pico de US$ 455 em 2025, o papel já perdeu quase todos os ganhos acumulados no ano.

Ou seja, acompanhando a trajetória de correção do mercado cripto.

Peter Schiff volta a criticar Michael Saylor

A nova compra reacendeu críticas de Peter Schiff, economista e um dos maiores detratores públicos do Bitcoin.

Schiff ironizou o momento da aquisição, questionando por que a Strategy não comprou durante a queda para US$ 104.000.

Neste ponto, o preço estava cerca de 8% abaixo da média de compra semanal da empresa.

Segundo ele, Saylor continua superexposto a um ativo ‘de risco e volátil’, quando poderia ter obtido ‘melhor desempenho investindo em ouro’.

Ainda assim, o economista reconheceu que, considerando a posição acumulada desde o início da estratégia corporativa, a empresa acumula lucros superiores a 55% sobre o preço médio histórico.

Apesar das críticas recorrentes, o histórico de resultados da Strategy mostra que o modelo de alocação em Bitcoin como ativo de tesouraria permanece altamente rentável em ciclos de alta.

Além disso, tem servido de inspiração para outras companhias listadas, como Marathon Digital, Tesla e Hut 8.

BTC se mantém sob pressão, mas investidores seguem otimistas

Após o colapso do fim de semana, o Bitcoin voltou a testar a faixa dos US$ 121.000, com leve recuperação de 1,2% nas últimas 24 horas.

Apesar da volatilidade extrema, analistas de mercado apontam que grandes players institucionais continuam acumulando, especialmente via ETFs e tesourarias corporativas.

A recente compra da Strategy pode funcionar como um indicador de confiança para o curto prazo.

Em suma, sugerindo que o piso de US$ 100.000 pode se consolidar como suporte psicológico do ciclo atual.

Enquanto isso, o foco dos investidores permanece nas repercussões das tarifas de Trump, que aumentaram a aversão ao risco global, e nas possíveis intervenções de bancos centrais nas próximas semanas.