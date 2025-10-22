Bitcoin hoje 22/10: BTC cai para US$ 108.000 – nova queda ou ATH à vista?

Na última semana, o BTC caiu 5%, oscilando entre o suporte de US$ 105.000 e a resistência de US$ 115.000.

O Bitcoin opera próximo de US$ 108.060 no fechamento desta análise, após atingir US$ 110.321 com o discurso do governador do Federal Reserve, Christopher Waller.

Todavia, o rali foi breve, já que o movimento de realização de lucros interrompeu o avanço, mesmo após o tom favorável da autoridade monetária.

Com o mercado em consolidação, traders agora questionam se o próximo movimento do Bitcoin trará nova queda ou o impulso necessário para novas máximas.

Governador do Fed indica virada em direção ao DeFi

O Bitcoin chegou a US$ 110.321 após Waller afirmar que o banco central dos EUA está entrando em uma ‘nova era’ de pagamentos.

Nesse sentido, esta nova fase pode incorporar as finanças descentralizadas (DeFi) e os ativos digitais ao sistema financeiro tradicional.

Durante a primeira Conferência de Inovação em Pagamentos do Fed, em Washington, Waller declarou que o órgão pretende atuar ativamente na definição do papel das criptomoedas nos pagamentos globais.

O discurso marcou uma mudança significativa em relação ao ceticismo regulatório de anos anteriores.

Ele também destacou que a tecnologia blockchain já está ‘na estrutura’ das finanças modernas.

Além disso, o Fed analisa formas de integrar os registros distribuídos e os sistemas DeFi à infraestrutura bancária existente.

Standard Chartered mantém projeção de US$ 200.000 para o Bitcoin

O preço do Bitcoin caiu para cerca de US$ 108.000 após uma liquidação de US$ 19 bilhões.

Mesmo assim, o Standard Chartered segue confiante no longo prazo.

Geoff Kendrick, chefe de pesquisa de ativos digitais do banco, afirmou que a correção é temporária e pode gerar boas oportunidades de compra.

Kendrick acredita que o Bitcoin ainda pode chegar a US$ 200.000 até o fim de 2025, apoiado pelos fluxos em ETFs e pelos cortes de juros do Fed.

Nesse sentido, ele comparou a configuração atual ao rali do ouro, observando que, apesar da volatilidade e das novas tarifas impostas por Trump, a demanda institucional continua firme.

De acordo com analistas, a queda reflete prudência após grandes liquidações, não perda de confiança. Muitos esperam uma recuperação assim que a liquidez se estabilizar e a demanda por ETFs aumentar.

Em suma, embora o curto prazo siga turbulento, o Standard Chartered acredita que o ciclo altista estrutural do Bitcoin permanece vivo, com US$ 200.000 ainda no horizonte.

Touros miram Bitcoin a US$ 115.900

O Bitcoin busca se estabilizar após uma semana de fortes oscilações.

No gráfico de 2 horas, o ativo segue dentro de um canal ascendente, indicando possível retomada se o suporte em US$ 107.400 resistir.

Essa região coincide com a base do canal e níveis anteriores de reversão.

Assim, um salto acima de US$ 109 mil, onde a média móvel de 20 períodos (EMA) se aproxima do cruzamento com a EMA de 50, pode confirmar novo impulso comprador.

O RSI perto de 49 mostra redução da pressão vendedora, enquanto as recentes sombras inferiores longas indicam exaustão dos vendedores.

Dessa forma, um rompimento acima de US$ 111.700 pode levar o preço a US$ 115.900 e, depois, a US$ 119.800.

Por outro lado, perder o suporte de US$ 107.400 abriria caminho para US$ 104.400 e US$ 101.100.

Por enquanto, a estrutura de topos e fundos ascendentes favorece os compradores.

Ponto de vista do CryptoNews BR

Na minha visão, o discurso do Fed representa um divisor de águas. Ver uma autoridade monetária reconhecer o papel do DeFi mostra que o setor finalmente ganhou relevância institucional.

Todavia, o mercado ainda reage ao medo de liquidações, mas a base de investidores está mais madura.

Se o suporte atual se mantiver e os ETFs continuarem atraindo fluxo, vejo espaço real para o Bitcoin testar novamente a faixa dos US$ 115.000 e buscar novas máximas até o fim do ano.