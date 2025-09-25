Hashdex inclui XRP, SOL e XLM em ETF de US$ 150 milhões

Gestora decidiu expandir a cesta de ativos do portfólio do fundo NCIQ com novas criptomoedas.

A Hashdex anunciou a expansão do Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ), um produto negociado em bolsa (ETP) multiativos de cripto à vista nos EUA.

O ETF foi lançado em fevereiro de 2025 com Bitcoin (BTC) e Ether (ETH) à vista. Agora, o fundo inclui também as criptomoedas XRP, Solana (SOL) e Stellar (XLM)., elevando o total para cinco ativos.

Juntos, esses tokens representam mais de US$ 3 trilhões em valor de mercado, disse a Hashdex.

Segundo a gestora, a iniciativa dá aos investidores norte-americanos acesso simplificado a uma cesta diversificada de ativos digitais em um único produto negociável.

Assim, ao acompanhar o Nasdaq Crypto US Index (NCIUS), o ETF oferece exposição baseada em regras e elimina a complexidade de escolher criptomoedas individuais.

We're delighted to announce that the Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (Ticker: $NCIQ) Expands, Bringing US Investors Access to Five Leading Crypto Assets ( $BTC, $ETH, $XRP, $SOL, $XLM ) Through One Diversified Product



Read the Press Release: https://t.co/zrDAR7xljG pic.twitter.com/s1OUpx014m — Hashdex (@hashdex) September 25, 2025

Hashdex aposta no XRP e outras altcoins

A Hashdex já administra o ETP multiativos de cripto na Europa e o ETF multiativos na América Latina. Dessa forma, com US$ 1,56 bi em ativos sob gestão, a empresa agora oferece quatro produtos de índice atrelados ao Nasdaq Crypto Index global.

‘Desde 2018, a Hashdex é líder em índices de cripto no mercado global. Este marco mostra nosso compromisso em atender as necessidades de consultores e investidores nos EUA’, afirmou Marcelo Sampaio, cofundador e CEO da Hashdex.

Um marco para os ETFs cripto nos EUA

Samir Kerbage, CIO da Hashdex, disse que a expansão reflete a crescente demanda de investidores norte-americanos por exposição estruturada e baseada em índices.

‘Com o NCIQ, investidores têm acesso a uma exposição dinâmica, baseada em regras, que evolui com o mercado. Assim, não precisam tentar escolher ganhadores individuais’, destacou Kerbage.

Além disso, ele acrescentou que a clareza regulatória e a aprovação de padrões genéricos de listagem abriram caminho para que o NCIQ se expanda. Assim, ele pode se adaptar à medida que novos ativos atendam aos requisitos do índice.

O índice NCIUS, desenvolvido pela Nasdaq em parceria com a Hashdex, adota critérios rígidos como liquidez. Outros fatores, como capitalização de mercado e conformidade regulatória, também fazem parte desses critérios

Embora o Cardano (ADA) seja qualificado para o índice, ela ainda não faz parte das posições do NCIQ.

No total, a exposição em cada criptomoeda ficou assim:

Bitcoin (BTC): 73,51%

Ethereum (ETH): 14,82%

XRP: 7,11%

Solana (SOL): 4,19%

Stellar (XLM): 0,37%

A parceria Hashdex e Nasdaq

A expansão também reforça a colaboração contínua entre Hashdex e Nasdaq. Juntas, elas já co-desenvolveram vários índices e produtos de cripto baseados em índice, desde 2021.

Agora, a Nasdaq atua como administradora do índice e como bolsa de listagem do NCIQ. Enquanto isso, a Coinbase Custody e a BitGo Trust fazem a custódia dos ativos.

Por outro lado, a U.S. Bank Global Fund Services é a administradora do fundo. Já a Paralel Distributors LLC atua como agente de distribuição.

Dessa forma, com o desenvolvimento do mercado cripto como classe de ativo, produtos diversificados de índice como o NCIQ estão se consolidando como referência para alocação institucional e de varejo.