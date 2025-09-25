Hashdex inclui XRP, SOL e XLM em ETF de US$ 150 milhões
A Hashdex anunciou a expansão do Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ), um produto negociado em bolsa (ETP) multiativos de cripto à vista nos EUA.
O ETF foi lançado em fevereiro de 2025 com Bitcoin (BTC) e Ether (ETH) à vista. Agora, o fundo inclui também as criptomoedas XRP, Solana (SOL) e Stellar (XLM)., elevando o total para cinco ativos.
Juntos, esses tokens representam mais de US$ 3 trilhões em valor de mercado, disse a Hashdex.
Segundo a gestora, a iniciativa dá aos investidores norte-americanos acesso simplificado a uma cesta diversificada de ativos digitais em um único produto negociável.
Assim, ao acompanhar o Nasdaq Crypto US Index (NCIUS), o ETF oferece exposição baseada em regras e elimina a complexidade de escolher criptomoedas individuais.
Hashdex aposta no XRP e outras altcoins
A Hashdex já administra o ETP multiativos de cripto na Europa e o ETF multiativos na América Latina. Dessa forma, com US$ 1,56 bi em ativos sob gestão, a empresa agora oferece quatro produtos de índice atrelados ao Nasdaq Crypto Index global.
‘Desde 2018, a Hashdex é líder em índices de cripto no mercado global. Este marco mostra nosso compromisso em atender as necessidades de consultores e investidores nos EUA’, afirmou Marcelo Sampaio, cofundador e CEO da Hashdex.
Um marco para os ETFs cripto nos EUA
Samir Kerbage, CIO da Hashdex, disse que a expansão reflete a crescente demanda de investidores norte-americanos por exposição estruturada e baseada em índices.
‘Com o NCIQ, investidores têm acesso a uma exposição dinâmica, baseada em regras, que evolui com o mercado. Assim, não precisam tentar escolher ganhadores individuais’, destacou Kerbage.
Além disso, ele acrescentou que a clareza regulatória e a aprovação de padrões genéricos de listagem abriram caminho para que o NCIQ se expanda. Assim, ele pode se adaptar à medida que novos ativos atendam aos requisitos do índice.
O índice NCIUS, desenvolvido pela Nasdaq em parceria com a Hashdex, adota critérios rígidos como liquidez. Outros fatores, como capitalização de mercado e conformidade regulatória, também fazem parte desses critérios
Embora o Cardano (ADA) seja qualificado para o índice, ela ainda não faz parte das posições do NCIQ.
No total, a exposição em cada criptomoeda ficou assim:
- Bitcoin (BTC): 73,51%
- Ethereum (ETH): 14,82%
- XRP: 7,11%
- Solana (SOL): 4,19%
- Stellar (XLM): 0,37%
A parceria Hashdex e Nasdaq
A expansão também reforça a colaboração contínua entre Hashdex e Nasdaq. Juntas, elas já co-desenvolveram vários índices e produtos de cripto baseados em índice, desde 2021.
Agora, a Nasdaq atua como administradora do índice e como bolsa de listagem do NCIQ. Enquanto isso, a Coinbase Custody e a BitGo Trust fazem a custódia dos ativos.
Por outro lado, a U.S. Bank Global Fund Services é a administradora do fundo. Já a Paralel Distributors LLC atua como agente de distribuição.
Dessa forma, com o desenvolvimento do mercado cripto como classe de ativo, produtos diversificados de índice como o NCIQ estão se consolidando como referência para alocação institucional e de varejo.
