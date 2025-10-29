Hard fork Fusaka promete revolucionar o ETH ainda em 2025

Rede conclui o último teste do hard fork na testnet Hoodi, abrindo caminho para o lançamento da mainnet antes do final de 2025.

O Ethereum (ETH) deu mais um passo decisivo rumo à sua próxima grande atualização e o hard fork Fusaka foi ativado na testnet Hoodi.

A implementação marca o último teste antes da implantação oficial na mainnet, prevista para ocorrer antes do final de 2025.

Essa ativação conclui uma série de testes iniciada em Holesky e Sepolia, no início de outubro.

Assim, a Fundação Ethereum havia previsto que o lançamento na rede principal aconteceria pelo menos 30 dias após os testes em Hoodi, caso nenhuma falha crítica fosse detectada.

O Fusaka busca expandir a escalabilidade, a eficiência e a segurança da maior blockchain de contratos inteligentes do mundo.

Desse modo, entre as melhorias, a atualização pretende aumentar o limite de gas por bloco de 30 milhões para 150 milhões.

Assim, ampliando significativamente a capacidade de processamento de transações.

Hard Fork Fusaka pode transformar o Ethereum

Durante a chamada de desenvolvedores ACDC #165, os engenheiros principais do Ethereum confirmaram a data-alvo de 3 de dezembro para o lançamento na mainnet.

O cronograma segue o plano traçado em setembro, quando a equipe técnica priorizou o Fusaka e suspendeu discussões sobre futuras atualizações, como Glamsterdam, prevista apenas para 2026.

O hard fork introduz melhorias profundas na Máquina Virtual Ethereum (EVM), otimizando o backend para reduzir custos e permitir maior flexibilidade às soluções de Camada 2.

Assim, a principal novidade é a Proposta de Melhoria do Ethereum (EIP-7594), que traz a Amostragem de Disponibilidade de Dados entre Pares (PeerDAS).

Essa tecnologia permite que validadores verifiquem blocos de dados de forma seletiva, sem precisar baixar conjuntos inteiros.

Com isso, o processo se torna mais rápido e menos custoso, ao mesmo tempo em que melhora a disponibilidade de dados para rollups e outras soluções de escalonamento.

O lançamento da atualização segue um rigoroso concurso de auditoria, conduzido entre os dias 15 de setembro e 13 de outubro.

Nele, houve recompensas de até US$ 2 milhões para pesquisadores que identificassem falhas críticas.

A Fundação Ethereum realizou o programa em parceria com a plataforma de segurança Web3 Sherlock e recebeu patrocínio da Gnosis e da Lido, duas das maiores entidades do ecossistema.

Ethereum’s next major upgrade, Fusaka, is now live on the Hoodi network! ✅



Fusaka mainnet activation is scheduled for December 3rd.



Fusaka introduces multiple EIPs to improve scalability, strengthen security, and reduce costs. The upgrade will unlock the next phase of rollup… pic.twitter.com/VQkosIouZQ — Consensys.eth (@Consensys) October 28, 2025

Segurança no Ethereum e próximos passos

Para incentivar a participação, a Fundação Ethereum ofereceu bônus de 2x nas recompensas da primeira semana e 1,5x na segunda, um movimento que atraiu especialistas de todo o mundo.

Esse esforço reforça o compromisso da comunidade em garantir uma transição segura e transparente antes da atualização principal.

A última grande atualização, Pectra, foi lançada há seis meses e aprimorou a eficiência da EVM, além de integrar novas funcionalidades de interoperabilidade.

Agora, o Fusaka aprofunda essa evolução ao melhorar a camada de execução e permitir maior densidade de transações.

O co-diretor executivo da Fundação Ethereum, Tomasz K. Stanczak, destacou a importância da coordenação entre equipes e alertou que ‘a falta de foco poderia comprometer o cronograma do Fusaka’

Assim, ele chegou a sugerir a redução temporária de reuniões de desenvolvedores para acelerar o progresso técnico e garantir a entrega dentro do prazo.

Além das implementações técnicas, a Fundação promoveu o evento “Explicação da Atualização Fusaka para Empresas”, realizado em Nova York.

O encontro reuniu Trent, da Protocol Guild, e Redwan Meslem, da Enterprise Ethereum Alliance (EEA), para discutir os impactos da atualização no ambiente corporativo e nas aplicações institucionais.

Desse modo, o evento buscou mostrar como o roteiro de desenvolvimento do Ethereum está se moldando para atender novas demandas empresariais, desde operações financeiras tokenizadas até infraestruturas de dados descentralizados.