Rede Ethereum reforça foco em privacidade com nova carteira ‘Kohaku’

O lançamento do Kohaku é uma das frentes de uma iniciativa mais ampla: tornar a privacidade 'uma propriedade fundamental da rede Ethereum'.

A Ethereum Foundation está recolocando a privacidade no centro de sua agenda de desenvolvimento.

Durante a conferência Devcon, que será realizada em novembro na Argentina, a organização apresentará o Kohaku.

Este é um novo framework de carteira digital projetado para permitir que usuários realizem transações sem expor informações pessoais ou dados desnecessários na blockchain.

O anúncio oficial foi feito em 9 de outubro por Nicolas Consigny, desenvolvedor da fundação, que confirmou que a demo e o SDK (Software Development Kit) do Kohaku estarão disponíveis para testes públicos durante o evento.

Segundo Consigny, o projeto está sendo construído tanto como uma extensão de navegador quanto como uma implementação de referência para desenvolvedores que desejam integrar mecanismos de privacidade diretamente em suas aplicações.

‘O objetivo do Kohaku é garantir que cada parte envolvida em uma transação tenha acesso apenas ao que é estritamente necessário para que ela ocorra, minimizando os riscos de exposição’, explicou o engenheiro da Ethereum Foundation.

O lançamento do Kohaku é apenas uma das frentes de uma iniciativa mais ampla da fundação: tornar a privacidade ‘uma propriedade fundamental do protocolo Ethereum’.

O ‘Privacy Cluster’ da Ethereum Foundation

No dia anterior ao anúncio do Kohaku, a fundação revelou a criação do Privacy Cluster, um novo grupo composto por 47 engenheiros, pesquisadores e criptógrafos.

Em suma, eles terão como missão integrar a privacidade em todas as camadas do ecossistema Ethereum.

De acordo com o comunicado oficial, essa nova unidade irá trabalhar lado a lado com a equipe da Privacy and Scaling Explorations (PSE) — já conhecida por suas contribuições em escalabilidade e criptografia.

O objetivo é expandir as fronteiras da confidencialidade em nível de protocolo, abrangendo desde pagamentos privados até soluções de identidade descentralizada.

Em nota, a fundação destacou que ‘a privacidade é normal e necessária para garantir que essa infraestrutura permaneça utilizável, confiável e alinhada à liberdade humana.’

Kohaku e o avanço técnico da privacidade na rede Ethereum

O desenvolvimento do Kohaku se insere em um contexto mais amplo de pesquisa aplicada em técnicas criptográficas avançadas.

Especialmente as provas de conhecimento zero (zero-knowledge proofs), que permitem transações verificáveis sem expor dados sensíveis.

Essas inovações estão sendo integradas de forma nativa à camada de protocolo, evitando que soluções de privacidade funcionem como ‘remendos’ externos.

Projetos como Semaphore, MACI (Minimal Anti-Collusion Infrastructure) e stealth addresses já demonstram o potencial de incorporar privacidade a casos de uso reais.

Entre eles: governança descentralizada, votação on-chain e pagamentos privados.

Na camada de aplicações, o Kohaku surge como a peça de interface que pode conectar esses avanços técnicos ao usuário comum.

Assim, oferecendo transações privadas por padrão em carteiras compatíveis com o ecossistema Ethereum.

O desafio da privacidade institucional

Ademais, a Ethereum Foundation também criou uma Institutional Privacy Task Force, com o objetivo de estudar como tecnologias de preservação de privacidade podem coexistir com as exigências regulatórias globais.

Esse grupo deve publicar ainda em 2025 um conjunto de diretrizes e mapeamentos, relacionando as ferramentas de privacidade on-chain a estruturas de conformidade utilizadas por empresas, instituições financeiras e auditores independentes.

Sobretudo, essa abordagem reflete a visão de Vitalik Buterin, cofundador da Ethereum.

Buterin há anos defende que a privacidade deve ser tratada como um direito humano embutido no design do protocolo, e não como um recurso opcional ou reservado a usuários avançados.

O mercado valida a narrativa da privacidade

A nova ênfase na privacidade vem acompanhada por um aumento no interesse do mercado por projetos relacionados a esse tema.

De acordo com dados divulgados por Crypto Rand, tokens de privacidade superaram o desempenho do mercado cripto em 65,3% nos últimos 30 dias.

Dessa forma, isto demonstra que a demanda por transações mais confidenciais está crescendo rapidamente.

Gráfico comparando o desempenho de 30 dias de vários setores de criptomoedas em 9 de outubro de 2025 (Fonte: Crypto Rand)