Grandes investidores deixam o BTC — narrativa de altseason está exagerada?

ETFs perdem grande volume de capital com retirada massiva de mais de US$ 800 milhões no fechamento semanal.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

Os produtos de investimento em cripto registraram fortes saídas recentemente, somando US$ 812 milhões, o maior resgate semanal de 2025.

Assim, a pressão de venda se concentrou no BTC e no ETH, enquanto o SOL e o XRP conseguiram atrair aportes.

Mas, essa divergência reacendeu o debate sobre o fluxo de dinheiro que deixou os ETFs.

O capital está migrando para altcoins ou os grandes investidores apenas ajustaram a exposição diante das mudanças no cenário macroeconômico?

Dados macro e pressão sobre o BTC

Os indicadores econômicos dos Estados Unidos superaram as expectativas. As encomendas de bens duráveis vieram acima das previsões.

Além disso, a revisão do PIB reduziu a confiança em cortes múltiplos de juros pelo Federal Reserve (Fed) em 2025. Esse movimento pesou nos ativos de risco, incluindo os digitais.

Sendo assim, os produtos de BTC tiveram US$ 719 milhões em saídas semanais. Enquanto isso, os de ETH perderam US$ 409 milhões, a maior queda semanal de 2025.

Somados, os dois responderam por quase todo o fluxo negativo. Já os fundos vendidos em Bitcoin tiveram apenas US$ 1,2 milhão em saídas.

Ou seja, mostrando que os grandes investidores não reforçaram posições baixistas, mas sim reduziram a exposição aos maiores criptoativos.

No acumulado de 2025, os fundos de ativos digitais ainda registram US$ 39,6 bilhões em entradas.

Esse capital tem mantido os volumes de negociação estáveis, mesmo em semanas de estresse.

Ainda assim, a dimensão dos resgates da semana evidenciou a sensibilidade das grandes criptos às mudanças nas expectativas de juros.

Sobretudo quando a perspectiva de afrouxamento monetário perde força.

👉Procurando pela previsão Bitcoin e estimativas de preço para os próximos anos? Neste artigo, apresentaremos uma análise técnica.

SOL e XRP em destaque

Enquanto o capital deixou o Bitcoin e o Ethereum, o SOL e o XRP caminharam no sentido oposto.

Os fundos de Solana captaram US$ 291 milhões, e os de XRP receberam US$ 93 milhões.

Outras altcoins tiveram fluxos menores, mas a magnitude desses dois ativos destoou do restante do mercado.

Os aportes em Solana podem estar ligados à expectativa de aprovação de ETFs à vista.

Diversos emissores já protocolaram pedidos, e o prazo reduzido sob os padrões genéricos de listagem da SEC alimentou a especulação de que as aprovações podem sair em semanas.

Esse cenário pode ter levado investidores a se posicionarem antes.

Já os fluxos para XRP podem refletir seu papel contínuo em discussões sobre liquidações e pagamentos. Além disso, pedidos pendentes para produtos listados.

Apesar das incertezas regulatórias em alguns países, a entrada de recursos em veículos de investimento sugere uma visão mais construtiva sobre suas perspectivas.

Mesmo assim, as entradas em altcoins ainda representam apenas uma fração do capital que deixou o BTC e o ETH.

O movimento se encaixa melhor como uma rotação seletiva do que como uma mudança estrutural.

Os fluxos indicam a disposição de parte dos investidores em diversificar, mas a base principal segue nos dois maiores ativos.

Rotação ou divergência temporária dos grandes investidores?

A diferença de fluxos entre os grandes e algumas altcoins levanta dúvidas sobre a força da narrativa de altseason.

Portanto, os movimentos semanais refletem tanto fatores macro quanto o posicionamento dos investidores, o que dificulta projetar uma tendência duradoura com base em dados de apenas sete dias.

As condições de liquidez também variam muito entre os ativos.

Embora Solana e XRP sejam líquidos em relação a moedas menores, eles não têm a mesma profundidade de mercados futuros, opções e soluções de custódia institucional que sustentam Bitcoin e Ethereum.

Dessa forma, isso gera desafios para emissores de produtos e riscos para investidores em momentos de estresse no mercado.

A narrativa de rotação depende da capacidade das altcoins de continuar recebendo aportes em meio à volatilidade macroeconômica.

Se as expectativas sobre juros voltarem a mudar, todos os ativos digitais podem enfrentar novas saídas, com altcoins possivelmente sofrendo movimentos mais fortes por conta da menor liquidez.

Customer Spotlight: @BDACSKorea, one of only four licensed crypto custodians in South Korea, is delivering secure, institutional access to $XRP, $RLUSD, and other tokenized assets with Ripple Custody.



Learn how BDACS is working with Ripple to bring the benefits of blockchain… pic.twitter.com/aLrWgcPZZv — Ripple (@Ripple) September 19, 2025

Por enquanto, os dados mostram que os investidores não abandonaram o setor, mas apenas ajustaram posições dentro dele.

As altcoins se beneficiaram desse ajuste na última semana, mas o volume de capital nelas segue pequeno em comparação aos grandes criptoativos.

Os fluxos podem sinalizar um início de diversificação, mas a direção do mercado continuará determinada pela política monetária e pelo desempenho do Bitcoin.