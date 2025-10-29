Como ganhar pontos e se preparar para o airdrop da MetaMask

Carteira digital criou um programa de recompensas com sistema de pontos e prepara o terreno para o tão esperado airdrop de seu token oficial.

A MetaMask iniciou uma nova fase em sua trajetória e deixou claro que está preparando um aidrop e o lançamento de um token nativo.

Além disso, o aplicativo anunciou o início da campanha ‘MetaMask Rewards: Temporada 1’, um programa de recompensas com pontos que promete mais de US$ 30 milhões em tokens Linea.

Desse modo, o evento marca o início da preparação para o aguardado airdrop do token nativo da MetaMask.

A iniciativa terá duração de 90 dias e permitirá aos usuários acumularem pontos que podem influenciar diretamente a quantidade de tokens distribuídos no futuro.

A campanha reforça a ambição da MetaMask de se reinventar como um centro de finanças descentralizadas (DeFi), expandindo suas funções muito além do simples armazenamento de criptoativos.

Reconhecida por seu ícone da raposa laranja, a MetaMask é um dos aplicativos mais antigos e usados do setor cripto.

Desde os primeiros dias do DeFi, ela se consolidou como a principal carteira digital do Ethereum.

No entanto, com o avanço de novos concorrentes, o aplicativo perdeu relevância nos mercados emergentes, como NFTs e MEMEs, ficando temporariamente à margem da inovação.

Airdrop e novas estratégias da MetaMask

Agora, a empresa aposta em uma transformação radical, abraçando o universo dos DEXs perpétuos (Perp DEX) e incorporando novos recursos de negociação com até 40 vezes de alavancagem, em parceria com a Hyperliquid.

Na versão mais recente do app, o novo recurso aparece na aba ‘trade’, indicando que a MetaMask quer se posicionar como um hub completo de criptofinanças e não apenas como uma carteira digital.

O programa MetaMask Rewards pode ser acessado apenas pelo aplicativo móvel, disponível no iOS, enquanto usuários de Android aguardam a atualização oficial.

Após atualizar o app, basta clicar em ‘Recompensas’ no menu inferior e inserir um código de convite para entrar na campanha.

Os usuários podem vincular endereços antigos para resgatar recompensas retroativas.

A carteira digital oferecerá 250 pontos a cada US$ 1.250 em trocas ou transações cross-chain realizadas até 15 de outubro, com limite de 50.000 pontos por carteira.

Quem utiliza vários endereços pode conectá-los e somar rapidamente grandes quantidades de pontos.

Como ganhar pontos na MetaMask

Além disso, há três formas principais de ganhar pontos:

Trocas de tokens: cada US$ 800 em swaps feitos dentro da MetaMask rendem 10 pontos. As operações feitas na rede Linea recebem pontuação dobrada, e as realizadas no mobile têm bônus de 1,5x, podendo chegar a 3x no total.

Negociações de contratos perpétuos: ao abrir ou fechar posições dentro da nova função de Perp DEX, o usuário ganha 10 pontos a cada US$ 100 movimentados.

Convite de amigos: ao indicar novos participantes, o usuário recebe 10 pontos adicionais para cada 50 pontos obtidos pelo indicado, que também ganha bônus duplo no registro.



O programa também conta com um sistema de níveis.

Quanto mais pontos o usuário acumula, mais benefícios ele desbloqueia, como bônus temporários, redução de taxas e acessos antecipados a futuras campanhas e recursos premium.

A MetaMask tenta se reinventar após perder espaço para carteiras como Phantom, OKX Wallet e Rabby, que conquistaram usuários com interfaces modernas e integração multichain.

Com a chegada do programa Rewards da carteira e a confirmação do futuro airdrop, a empresa dá o primeiro passo para reconquistar o público.