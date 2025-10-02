CEXs vs. DEXs Perp: quem vencerá? Especialistas avaliam

Perp DEXs como Hyperliquid desafiam o domínio das CEXs, e analistas avaliam se modelos híbridos podem definir o futuro das exchanges de criptomoedas.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

Principais conclusões:

As Perp DEXs estão ganhando força: plataformas como Hyperliquid e Aster levaram as exchanges descentralizadas a níveis de volume de negociação antes reservados às CEXs.

Os tokens CEX se recuperaram antes da correção do mercado de setembro, sinalizando interesse institucional renovado e clareza regulatória.

Especialistas concordam que as CEXs ainda lideram em liquidez, entradas e saídas de moedas fiduciárias e conformidade, o que as torna essenciais para instituições e novos usuários.

DEXs fornecem privacidade, transparência e acesso a tokens de pequena capitalização, vantagens que plataformas centralizadas não conseguem replicar.

Modelos híbridos estão surgindo como o caminho mais provável a seguir, combinando a escala e a usabilidade dos CEXs com a autonomia dos DEXs.

O lançamento da Hyperliquid (HYPE) mudou a direção do mercado de corretoras de criptomoedas.

Seu modelo híbrido provou que uma nova plataforma poderia combinar elementos de corretoras centralizadas (CEXs) com recursos de corretoras descentralizadas (DEXs). Essa combinação tem sido fundamental para seu sucesso.

Ao longo de 2025, a Hyperliquid manteve a liderança entre as chamadas exchanges descentralizadas perpétuas, ou perp DEXs.

Mas em setembro, um novo concorrente entrou em cena: a Aster, com seu token nativo. O projeto conta com o apoio de Changpeng Zhao (CZ), sugerindo apoio não oficial da Binance.

Aster agita o mercado de DEX de criminosos

Esta pode ser a maneira da corretora entrar no mercado de DEXs para evitar que a Hyperliquid tome uma fatia grande demais de sua base de clientes.

E, até agora, os números sugerem que está funcionando. De acordo com a DeFiLlama, o volume de negociação da Aster nos últimos sete dias ultrapassou US$ 100 bilhões.

A Lighter veio em seguida, com US$ 56 bilhões, enquanto a Hyperliquid ficou em terceiro lugar, com US$ 64,6 bilhões (observação: ocupa o terceiro lugar na tabela devido ao menor volume diário).

Ainda é muito cedo para avaliar a seriedade desses concorrentes, ou se isso refletirá a história do Pump.Fun e de outras plataformas de lançamento.

No início, as plataformas rivais se destacaram com o hype, mas o Pump.Fun acabou recuperando a liderança.

Com as DEXs criminosas, a questão principal não é a classificação, mas o volume de dinheiro que flui por elas. Há apenas um ano, tais números seriam impensáveis ​​para exchanges descentralizadas.

Isso levanta a questão fundamental: será que as CEXs conseguirão resistir ao aumento de DEXs criminosas e manter seu lugar em um mercado que está cada vez mais se voltando para alternativas descentralizadas?

👉Veja também: Melhores Corretoras de Criptomoedas do Brasil em 2025

Por que os DEXs e CEXs criminosos precisam um do outro

Frank Combay, COO da Next Generation NGPES, uma plataforma que conecta infraestrutura financeira tradicional com ativos digitais, argumenta que a alta nos tokens de exchanges, que começou no final de agosto, antes da recente correção do mercado, reflete mais do que apenas o entusiasmo de curto prazo.

Ele aponta a demanda institucional mais forte e a clareza regulatória como os principais impulsionadores:

Investidores institucionais demonstraram um interesse renovado em tokens de criptomoedas baseados em exchanges, o que impulsionou significativamente seu desempenho ao longo de agosto. Essa confiança renovada coincide com um aumento nas iniciativas regulatórias, criando um ambiente de investimento mais previsível e seguro.

Ele acrescentou que essas condições impulsionaram volumes maiores em bolsas centralizadas e provavelmente darão suporte à demanda por tokens CEX até 2026.

De acordo com a Combay, liquidez, spreads mais estreitos e rampas de entrada e saída de moedas fiduciárias continuam sendo vantagens duradouras para plataformas centralizadas.

Farzam Ehsani , cofundador e CEO da VALR, uma plataforma centralizada de negociação de criptomoedas, acredita que o futuro das bolsas não é sobre um modelo substituindo o outro, mas sobre como ambos podem atender a necessidades diferentes:

Embora CEXs e DEXs certamente compitam em alguns níveis, é mais útil ver esses locais como complementares em seus serviços à humanidade.

Ele observou que as exchanges descentralizadas podem fornecer anonimato e acesso antecipado a tokens de pequena capitalização, enquanto as plataformas centralizadas permanecem melhor posicionadas para os novatos graças à usabilidade, suporte e liquidez.

Na opinião de Ehsani, a adoção institucional continuará a pender para as CEXs, enquanto as DEXs manterão uma vantagem em privacidade e inovação:

O futuro das finanças não precisa ser monolítico. CEXs e DEXs, e até mesmo instituições TradFi, podem coexistir e colaborar para atender às diversas necessidades da humanidade.

Quem vai ganhar essa briga?

Lionel Iruk , consultor sênior da Nav Markets e sócio-gerente da Empire Legal , concordou, mas alertou contra a interpretação exagerada da ascensão dos tokens CEX:

O recente aumento em tokens de exchanges como OKX, Cronos e KuCoin reflete o crescente interesse dos investidores em plataformas que oferecem utilidade e governança em seus ecossistemas. No entanto, é essencial diferenciar entre movimentos de mercado de curto prazo e propostas de valor de longo prazo.

Iruk destacou que as exchanges centralizadas ainda detêm a vantagem em gestão de liquidez, conformidade e governança.

Ao mesmo tempo, tanto as CEXs quanto as DEXs enfrentam riscos persistentes, desde violações de segurança e escrutínio regulatório até pools de liquidez escassos e vulnerabilidades em contratos inteligentes.

O papel dos modelos híbridos

Lionel Iruk vê os modelos híbridos como uma evolução natural para o mercado. Ao combinar a liquidez e a governança das CEXs com a transparência e a autonomia das DEXs, as exchanges podem cobrir as fraquezas umas das outras:

Esses modelos podem oferecer maior liquidez, controle do usuário e conformidade. À medida que o cenário regulatório evolui, as bolsas precisarão se adaptar e inovar para atender às demandas de uma base de usuários diversificada.

Farzam Ehsani destaca que os CEXs ainda oferecem vantagens que continuam sendo críticas tanto para instituições quanto para recém-chegados:

As CEXs apresentam vantagens claras em áreas como experiência do usuário, segurança, responsabilidade e conformidade regulatória. Isso as torna particularmente adequadas para investidores institucionais, bem como para usuários que priorizam confiança e confiabilidade em seu ambiente de negociação.

Ao mesmo tempo, ele reconheceu o apelo único dos DEXs:

A privacidade é frequentemente apontada como uma parte importante da experiência de negociação descentralizada, tendo como principais características o anonimato e o acesso a tokens de pequena capitalização.

👉Veja também: Criptomoedas com potencial: Top 6 oportunidades em 2025

As DEXs permitem que os usuários negociem diretamente de suas carteiras não custodiais, dando-lhes controle sobre os ativos e acesso antecipado a ativos digitais emergentes, embora voláteis.

Frank Combay chamou os híbridos de um passo lógico que aborda diretamente as maiores limitações de ambos os modelos:

Ao combinar a liquidez e o desempenho do CEX com a transparência e a autocustódia do DEX, esses híbridos atenuam os problemas de escalabilidade de um lado e os riscos de custódia do outro.

DEXs criminosos estão conquistando uma fatia maior

A relação entre o volume à vista de DEX e CEX demonstra a rapidez com que as DEXs criminosas ganharam terreno.

Do final de 2023 ao início de 2025, sua participação nos volumes à vista aumentou gradualmente de menos de 10% para cerca de 20–25%.

Na primavera de 2025, o ritmo acelerou, com a relação ultrapassando brevemente 60% antes de se estabilizar perto de 30–35%.

Mesmo após a correção, o nível permanece várias vezes mais alto do que em anos anteriores.

Isso sinaliza que a ascensão de DEXs criminosas não é apenas uma tendência de curto prazo, mas uma mudança estrutural no comportamento do mercado.

Para as CEXs, a mensagem é clara: elas não dominam mais a liquidez como antes.

Seja por meio de modelos híbridos ou de novas estratégias competitivas, as plataformas centralizadas precisarão se adaptar se quiserem permanecer no centro da negociação de criptomoedas.

Em conjunto, os especialistas concordam que as CEXs continuam a dominar em áreas como liquidez, acessibilidade e conformidade regulatória, que continuam sendo cruciais para instituições e novos entrantes no mercado.

As DEXs, no entanto, oferecem privacidade, transparência e acesso a tokens emergentes que plataformas centralizadas não conseguem igualar.

Em vez de um cenário em que o vencedor leva tudo, o futuro da negociação pode residir em modelos híbridos que combinem a eficiência e a escala das CEXs com a abertura e a autocustódia das DEXs.

Frank Combay destaca:

DEXs apresentam uma gama de riscos, principalmente baixa liquidez e slippage de preços. Pools de liquidez escassa em plataformas menores ou mais novas podem levar a slippage elevado e execução desfavorável de negociações. Além disso, os usuários podem enfrentar incertezas regulatórias, ameaças cibernéticas e vulnerabilidades em contratos inteligentes.