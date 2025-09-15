Galaxy Digital compra US$ 306 milhões em SOL em um único dia

Em 3 de setembro, a Galaxy Digital se tornou a primeira empresa listada na Nasdaq a ser tokenizada na blockchain da Solana.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

A Galaxy Digital comprou US$ 306 milhões em Solana (SOL) em apenas um dia, levantando especulações sobre seu papel crescente em uma nova onda de estratégias de tesouraria com criptomoedas.

A transação, que envolveu 1,2 milhão de tokens SOL, foi executada no domingo em várias corretoras e enviada para a plataforma de custódia Fireblocks, segundo dados da blockchain acompanhados pela Lookonchain.

Compras em Solana ultrapassam US$ 1,5 bilhão em apenas cinco dias

O movimento agressivo faz parte de uma aquisição mais ampla de Solana.

Nos últimos cinco dias, a Galaxy teria adquirido 6,5 milhões de SOL, avaliados em cerca de US$ 1,55 bilhão, com dados on-chain mostrando compras em massa que variaram de dezenas a centenas de milhares de tokens por vez.

A última compra da Galaxy acontece logo após o anúncio de uma nova parceria com a Multicoin Capital e a Jump Crypto.

As três empresas estão apoiando uma captação privada de US$ 1,65 bilhão na Forward Industries, uma companhia de dispositivos médicos pouco conhecida que recentemente mudou seu foco para construir uma das maiores tesourarias de Solana entre empresas de capital aberto.

Ainda não está claro se as compras de Solana da Galaxy estão diretamente ligadas à Forward Industries, e a Galaxy não comentou a conexão.

As ações da Forward Industries (NASDAQ: FORD) dispararam 16% nos últimos cinco pregões, impulsionadas pelo entusiasmo dos investidores com sua guinada para Solana.

📚Neste artigo, mostraremos a previsão de preço Solana para 2024, 2025 e 2030. Saiba mais!

Surpreendentemente, no acumulado do ano, os papéis já sobem 620%, revertendo uma queda prolongada.

Apesar do rali, os fundamentos financeiros da empresa continuam fracos, com a receita caindo 50% e a margem líquida recuando 329% no último balanço trimestral.

Valor do SOL sobe quase 30% no mês

Além disso, o ecossistema da Solana continua atraindo capital institucional.

Em 3 de setembro, a Galaxy Digital se tornou a primeira empresa listada na Nasdaq a ser tokenizada na blockchain da Solana.

Outras companhias também aderiram à tendência: a DeFi Development Corp anunciou recentemente ter acumulado mais de 2 milhões de SOL após uma sequência de compras no valor de US$ 117 milhões.

Galaxy Digital bought another 1.2M $SOL($306M) in the past 24 hours.



Their total buys over the past 5 days have now reached ~6.5M $SOL($1.55B).https://t.co/f4FXOfK0vJ pic.twitter.com/NQ9da23mzm — Lookonchain (@lookonchain) September 15, 2025

Hoje, a Solana já concentra mais de US$ 12 bilhões em valor total bloqueado (TVL) no seu ecossistema DeFi, ficando atrás apenas do Ethereum.

Segundo Mert Mumtaz, CEO da Helius, empresas de tesouraria focadas em Solana já levantaram entre US$ 3 bilhões e US$ 4 bilhões até o momento, com expectativa de novos aportes no futuro.

O SOL acumula alta de 17,3% na última semana e quase 30% no último mês, sendo negociado a US$ 234,77, de acordo com a CoinGecko.

Empresas de tesouraria em SOL se expandem rapidamente

Ademais, as estratégias de tesouraria baseadas na Solana estão ganhando forte tração entre companhias de capital aberto, com as participações corporativas totalizando 6,49 milhões de SOL.

Divulgações recentes da BIT Mining Limited e da Upexi Inc. destacam o ritmo acelerado de acumulação institucional, impulsionado tanto pela convicção de longo prazo quanto pelos atrativos rendimentos de staking em meio ao rali da Solana.

A BIT Mining, que em breve passará a se chamar SOLAI Limited, adicionou 17.221 SOL nesta semana, elevando suas reservas para mais de 44.000 SOL (cerca de US$ 9,95 milhões).

The SOL treasury companies' initial raises combined are about 3-4B (more are coming)



This is before they buy more on the open market



Unlike Bitcoin and MSTR, a non-trivial amount of this cash will be injected into SOL DeFi



not financial advice — mert | helius.dev (@0xMert_) September 14, 2025

A companhia está encerrando seu antigo foco em Bitcoin e outros ativos de prova de trabalho.

Contudo, está dobrando sua aposta na Solana com planos de levantar até US$ 300 milhões.

Como parte dessa estratégia, a BIT Mining também lançou uma stablecoin chamada DOLAI na Solana em parceria com a Brale Inc.

Já a Upexi Inc., uma empresa de produtos de consumo que se transformou em potência de tesouraria de Solana, agora detém mais de 2 milhões de SOL, avaliados em US$ 447 milhões.

Sobretudo, isso inclui US$ 142 milhões em ganhos não realizados e recompensas diárias de staking de cerca de US$ 105.000.

A empresa também introduziu novas métricas de tesouraria, como o ‘SOL ajustado por ação’.

Por fim, nomeou recentemente o ex-CEO da BitMEX, Arthur Hayes, para seu conselho consultivo.

📚Em um mercado tão amplo e dinâmico a busca pela próxima criptomoeda 1000x se tornou o grande desafio entre os investidores. Veja quais podem ser!