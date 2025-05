EUA x China pode impulsionar o Bitcoin, revela análise

O Bitcoin (BTC) está sendo negociado em torno de US$ 99.536, refletindo a crescente competição entre os Estados Unidos e a China no mercado de criptomoedas.

As duas maiores economias do mundo disputam a liderança no setor, tornando o mercado e a ação de preço do Bitcoin cada vez mais complexo.

Bitcoin ganha força com movimentos dos EUA

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, reforçou essa disputa durante uma audiência no Comitê de Serviços Financeiros da Câmara. Na quarta-feira (7/5), Bessent destacou que o país ser o ‘principal destino para ativos digitais’.

Ele apoiou dois projetos de lei importantes sobre criptomoedas que avançam no Congresso. Segundo Bessent, uma estrutura de mercado robusta, combinada com regulamentação de stablecoins, pode ajudar o país a alcançar esse objetivo.

Nesse sentido, a posição está em linha com declarações anteriores do presidente Donald Trump. Ele defende que os EUA se tornem o centro global de criptomoedas.

Divisões políticas

Apesar do forte apoio dos republicanos, a resistência permanece. Em 6 de maio, nove senadores democratas anunciaram sua oposição ao projeto de lei GENIUS, sobre stablecoins. Eles citaram preocupações com riscos de lavagem de dinheiro (AML) e possível influência estrangeira.

Dessa forma, o debate contínuo pode criar incerteza no curto prazo para o Bitcoin. A falta de clareza regulatória pode reduzir o fluxo institucional até que as regras fiquem mais definidas.

À medida que os legisladores avaliam os riscos e benefícios da adoção de ativos digitais, o resultado pode afetar a estabilidade de preço do Bitcoin no longo prazo. Além disso, pode influenciar seu apelo entre investidores institucionais.

Análise técnica do Bitcoin

O Bitcoin está atualmente negociado em torno de US$ 99.536, próximo ao nível crítico de extensão de 1,414 de Fibonacci, em US$ 99.824. Essa é uma importante área de resistência.

Se o ativo romper esse nível, pode abrir caminho para a extensão de 1,618, em US$ 100.756. Assim, colocaria o ativo próximo da marca psicológica de US$ 102.501.

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

Essa configuração busca capturar o potencial de alta, enquanto gerencia o risco de queda se o rompimento falhar. Os traders devem monitorar o volume e o impulso, especialmente conforme o BTC se aproxima do nível crucial de US$ 100.000.