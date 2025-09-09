ETH pode superar o BTC? Se depender de WallStreet, sim

ETFs de Ethereum podem atrair US$ 10 bilhões em capital institucional e impulsionar o preço do ETH para superar o Bitcoin.

O mercado global de criptomoedas registrou em agosto um aumento expressivo no volume negociado. O destaque ficou por conta do ETH (Ethereum), cogitado a superar o BTC no futuro.

De acordo com um relatório da Coindesk, o movimento de alta coincidiu com a expectativa em torno da aprovação de fundos de índice (ETFs) de Ethereum.

Isso pode representar um marco para a entrada de capital institucional no setor.

Especialistas da Coindesk Research acreditam que esses instrumentos podem atrair até US$ 10 bilhões nos primeiros meses de funcionamento e impulsionar de forma significativa o preço do ETH.

A análise dos volumes mostra o tamanho desse interesse. O mercado spot em bolsas centralizadas cresceu 6,55% em agosto, alcançando US$ 2,36 trilhões, o maior patamar desde janeiro de 2025.

No mesmo período, o mercado de derivativos avançou 7,92%, somando US$ 7,36 trilhões. Essa expansão levou o total de volumes para US$ 9,72 trilhões, estabelecendo o maior nível do ano.

A participação dos derivativos no mercado chegou a 75,7%, um recorde que demonstra a força dos instrumentos voltados para investidores institucionais.

ETH pode superar o BTC

O caso do ETH se destacou de forma especial. Na CME, referência global para derivativos, os contratos futuros de ETH cresceram 47,6% em agosto, atingindo US$ 123 bilhões, o maior valor já registrado.

Além disso, os contratos de microfuturos e opções também bateram recordes, avançando 86% e 52,2% respectivamente.

Esses dados reforçam que a procura por instrumentos financeiros ligados ao Ethereum vem crescendo de maneira acelerada.

Em contrapartida, o volume de futuros de BTC na mesma bolsa caiu 17,4%, somando US$ 148 bilhões.

Essa inversão de protagonismo evidencia a mudança de interesse dos grandes investidores, que agora olham para o ETH como um ativo central no cenário de diversificação.

O Bitcoin continua sendo referência, mas a redução de sua participação para 54% do volume total de derivativos na CME, o menor índice da história, mostra que o mercado está mais aberto para os chamados altcoins.

O avanço do Ethereum também se conecta diretamente ao debate sobre ETFs. Nos Estados Unidos e na Europa, reguladores avaliam pedidos de aprovação de fundos lastreados diretamente no ETH.

Caso liberados, esses produtos devem ampliar a entrada de capital, principalmente de fundos de pensão, seguradoras e gestores de patrimônio, que preferem instrumentos regulados.

Estimativas de casas de análise apontam que até US$ 10 bilhões podem fluir para os ETFs de Ethereum nos primeiros meses, valor suficiente para alterar a dinâmica de preços do ativo.

ETH segue subindo

Os efeitos já aparecem no comportamento do mercado. O ETH mantém patamares de negociação mais altos e apresenta sinais de fortalecimento em indicadores técnicos.

Com o volume de derivativos em crescimento e a perspectiva de novos instrumentos regulados, a moeda digital ganha um ambiente propício para valorização sustentada.

A movimentação nas bolsas centralizadas confirma essa tendência. A Binance segue líder entre as exchanges, com 31% do volume spot em agosto, equivalente a US$ 733 bilhões.

Outras plataformas, como Bybit, Crypto.com e OKX, também aumentaram participação. Mas o destaque ficou por conta do interesse crescente em pares de Ethereum, que puxaram grande parte da liquidez.

Analistas ressaltam que o momento combina três fatores: demanda institucional crescente, aumento expressivo nos volumes e expectativa pela aprovação dos ETFs.

Dessa forma, essa convergência fortalece a visão de que o Ethereum pode se tornar o principal motor da próxima fase de valorização das criptomoedas.

Embora a volatilidade ainda esteja presente, a entrada de instrumentos regulados deve oferecer maior previsibilidade e atrair capital de longo prazo.

Se o fluxo previsto de US$ 10 bilhões realmente se confirmar, o impacto no preço do ETH pode ser decisivo.

Muitos especialistas já projetam que a moeda supere sua máxima histórica neste ciclo, impulsionada pela legitimidade que os ETFs trarão ao mercado.

