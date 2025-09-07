Carteira de BTC antiga move US$52 mi e alerta mercado – Análise

Por outro lado, especialistas destacam que a venda gradual por grandes carteiras de BTC tende a evitar picos de volatilidade extrema.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

Essa carteira de BTC possuía 479 Bitcoins, avaliados em mais de US$ 52 milhões.

Nesta semana, ela movimentou cerca de 80 BTC, equivalentes a quase US$ 8,9 milhões, para novos endereços.

Movimentos desse tipo sempre chamam atenção. Isso acontece porque podem sinalizar vendas ou reposicionamentos após anos de inatividade.

Fonte: Mempool

Esse não foi o único movimento relevante nos últimos dias.

Pouco antes, outro investidor transferiu 2.000 BTC, avaliados em US$ 216 milhões, para uma exchange. Em seguida, converteu o valor em Ethereum.

Já em julho, a Galaxy Digital realizou uma das maiores transações da história: 80.000 BTC em nome de um cliente.

A long-silent Bitcoin address holding 479 BTC—worth over $52 million at current rates—finally moved more than 80 BTC after 13 years of inactivity. This resurgence marks a growing trend among long-term holders, with recent whale activity including transfers of thousands of BTC… pic.twitter.com/a1Gv5BBiRS — KENSON INVESTMENTS (@KensonInvest22) September 5, 2025

📚Procurando pela previsão Bitcoin e estimativas de preço para os próximos anos? Continue lendo e saiba mais!

Por que a movimentação de uma grande carteira de BTC importa?

Baleias não são apenas grandes traders individuais. Elas podem ser mineradores antigos ou instituições que acumularam moedas nos primeiros anos do Bitcoin.

Quando começam a movimentar seus fundos, o mercado observa de perto, já que uma venda expressiva pode pressionar os preços.

Por outro lado, especialistas destacam que a venda gradual por baleias tende a evitar picos de volatilidade extrema.

No momento, o Bitcoin recuou cerca de 12% após tocar a máxima de US$ 124.128 no mês passado. O ativo segue preso entre US$ 110.000 e US$ 120.000 há semanas.

Curiosamente, em mercados de previsão, quase 70% dos traders acreditam que o BTC cairá para US$ 105.000 antes de tentar novo rompimento em direção a US$ 125.000.

Vencimento de opções de BTC

O mercado de opções cripto é uma ferramenta que permite negociar o direito de comprar ou vender ativos por um preço específico em uma data futura.

Assim, serve tanto para proteger posições quanto para especular movimentos.

Quando esses contratos vencem, o impacto no preço do BTC pode ser significativo, já que muitos traders ajustam suas posições no mercado à vista e futuro.

Nesta sexta-feira (5), US$ 3,28 bilhões em opções de Bitcoin chegaram ao vencimento. Esses contratos apresentavam uma relação Put/Call de 1,38 e um ponto de dor máximo em US$ 112.000.

🚨 Options Expiry Alert 🚨



At 08:00 UTC on Friday, over $4.5B in crypto options are set to expire on Deribit.$BTC: $3.28B notional | Put/Call: 1.38 | Max Pain: $112K

OI tilted toward puts, with notable clustering around $105K–110K strikes.$ETH: $1.27B notional | Put/Call:… pic.twitter.com/MUYoXboFfn — Deribit (@DeribitOfficial) September 4, 2025

A relação Put/Call mede o equilíbrio entre apostas de baixa (puts) e apostas de alta (calls). Um índice acima de 1 mostra predominância de puts, indicando que muitos investidores apostavam na queda.

Já o ponto de dor máximo representa o preço em que o maior número de opções perde valor. Nesse caso, o nível de US$ 112.000 tornou-se a área em que o mercado mais sofre perdas coletivas.

Esse contexto cria pressão em torno do preço, já que traders buscam empurrar o BTC próximo ao ponto de dor. Isso pode gerar movimentos bruscos de curto prazo, com alta ou queda dependendo do fluxo dominante.

Perspectiva técnica de curto prazo

Nos gráficos, a previsão para o Bitcoin segue positiva, já que o ativo forma um triângulo ascendente. Esse padrão costuma indicar rompimentos para níveis mais altos.

O preço pressiona a região de US$ 113.152, que coincide com a média móvel de 200 dias.

Desde o salto em US$ 106.000, o BTC vem registrando fundos mais altos, mostrando maior presença compradora.

O RSI em 60 indica força saudável sem sobrecompra. Além disso, um candle de reversão altista em US$ 111.200 confirma a demanda sólida.

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

Se o preço romper US$ 113.400, pode avançar até US$ 115.600 e US$ 117.500. Por outro lado, se perder o suporte de US$ 111.200, quedas até US$ 109.350 ou US$ 107.407 tornam-se possíveis.

Para traders, o cenário é promissor: um rompimento acima de US$ 113.400 pode servir como entrada, com alvos entre US$ 115.600 e US$ 117.500.

Olhando mais adiante, se a força se mantiver, o Bitcoin pode mirar os US$ 130.000. Esse marco reforçaria o otimismo de longo prazo e manteria os holders confiantes no ativo.

📚Neste artigo, vamos falar um pouco mais sobre as melhores Bitcoin wallets.