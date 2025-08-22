ChatGPT indica as melhores criptomoedas em momento de alta agora

ChatGPT destaca criptomoedas em alta: OKB, Morpho e FLock.io ganham força, enquanto Bitcoin e Ethereum mantêm domínio institucional.

Perguntamos ao ChatGPT quais as melhores criptomoedas agora, já que na quinta, 21, o Bitcoin seguia lateralizado em US$ 113 mil.

Desta vez, análises da IA, combinadas com dados do Coinmarketcap, apontam que OKB, Morpho e FLock.io são as criptomoedas em momento de alta.

Ao mesmo tempo, narrativas maiores em torno de Bitcoin e Ethereum continuam a atrair capital institucional, consolidando ainda mais o domínio desses dois gigantes.

OKB dispara 46% após queima de 65 milhões de tokens e escassez histórica

O token OKB, vinculado à exchange OKX, registrou uma valorização de 46,5% em apenas 24 horas e acumula mais de 82% na semana.

O motivo principal foi o burn de 65 milhões de tokens, o equivalente a 69% da oferta total, reduzindo o suprimento circulante para apenas 21 milhões.

Essa escassez, combinada à integração com a X Layer, que agora processa até 5.000 transações por segundo com taxas quase nulas, fortaleceu o uso do ativo.

Esse movimento fez o volume de negociações saltar 421%, atingindo US$ 1,18 bilhão.

Analistas destacam que a combinação de escassez programada e utilidade em redes DeFi e RWA pode sustentar o fôlego da valorização, desde que a adoção da X Layer realmente cresça.

Por outro lado, o ChatGPT alerta para possíveis riscos regulatórios, já que a OKX enfrenta desafios em mercados asiáticos como Tailândia e Filipinas.

ChatGPT indica as melhores criptomoedas hoje

Outra criptomoeda em alta é a Morpho, que subiu 10,7% nas últimas 24 horas. O impulso veio da integração com a carteira Gemini, que expôs a tecnologia a 13 milhões de usuários.

Além disso, a Morpho viu seu valor total bloqueado (TVL) atingir US$ 9 bilhões.

Em grande parte devido ao uso de suas pools em operações de empréstimo por empresas como a Coinbase, que já movimentou mais de US$ 1 bilhão por meio da plataforma.

Desse modo, esse crescimento é interpretado como sinal de adoção sustentável, já que não depende apenas de movimentos especulativos de mercado.

No entanto, o ChatGPT chama atenção para o prazo de setembro, quando a versão antiga do protocolo será descontinuada. O que pode gerar migrações significativas de liquidez.

Assim, segundo a IA, o desafio agora é manter a expansão sem depender apenas de integrações externas.

FLock.io aposta em staking e parcerias institucionais

Entre os ativos emergentes, o destaque é o FLock.io, que valorizou 32,6% em um único dia.

O projeto conseguiu travar 25% do fornecimento total de tokens em contratos de staking de longo prazo, reduzindo a liquidez disponível no mercado.

Além disso, firmou uma parceria estratégica com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDP), o que trouxe reconhecimento institucional e fortaleceu a confiança dos investidores.

O volume de negociações da FLock.io cresceu 600% em 24 horas, alcançando US$ 68,9 milhões.

Para o ChatGPT, a combinação de incentivos econômicos com validação internacional cria um cenário de médio prazo positivo.

Especialmente se o projeto entregar eventos como a FLockCON e a FL Alliance Beta, previstos para o terceiro trimestre.

BTC e ETH seguem dominando narrativas

Apesar do brilho momentâneo de tokens menores, as atenções ainda estão voltadas para o Bitcoin e o Ethereum.

O ecossistema do Bitcoin cresceu 92% em um ano, impulsionado por ETFs que atraíram US$ 10,5 bilhões em apenas seis semanas.

Hoje, os ETFs já concentram 6,5% de todo o suprimento de BTC, reforçando a tese de que o ativo serve como âncora para investidores institucionais.

Já o Ethereum avançou 132% no mesmo período, sustentado pelo upgrade Pectra, que permite novas regras para validadores, e pela crescente adoção em tokenização de ativos do mundo real (RWA).

Só em julho, a rede queimou 1,6 milhão de ETH, o que reduziu a oferta circulante e criou expectativa de valorização adicional.

Além disso, segundo a SoSo Value, a BlackRock já detém 3,6 milhões de ETH por meio de seu ETF, sinalizando forte confiança de grandes players.

