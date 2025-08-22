Por que o ETH subiu 220% e pode romper US$ 5 mil? Especialista responde

ETH subiu e pode alcançar novo recorde em 2025, afirma fundador da Ripio, citando forte adoção corporativa.

O ETH subiu cerca de 1% nas últimas 24h enquanto praticamente todo o mercado cripto despenca.

Desse modo, a alta voltou a animar os traders que aponta para uma nova máxima histórica com o preço do ETH chegando a US$ 5 mil.

Um destes especialistas é Sebastián Serrano, CEO e cofundador da Ripio. Ele afirmou que a segunda maior criptomoeda do mundo pode registrar uma nova máxima histórica em breve.

Desde abril, quando marcou um piso anual de US$ 1.472, o Ether disparou mais de 220%, chegando a US$ 4.788 em 14 de agosto.

Esse valor ficou a apenas US$ 80 de seu recorde histórico, registrado em novembro de 2021.

Após uma correção, a moeda é negociada em torno de US$ 4.350, mas para Serrano encontrou suportes em US$ 3.920 e resistências em US$ 4.460 e US$ 4.788 dólares.

Níveis considerados decisivos para o próximo movimento.

ETH subiu com narrativa de tokenização

Serrano destacou que o Ethereum não se limita mais a ser a rede líder em smart contracts e dApps.

Nos últimos anos, sua narrativa se transformou, consolidando o ativo como uma plataforma ‘compliant’, voltada para tokenização, finanças descentralizadas e soluções corporativas.

De acordo com ele, essa visão tem atraído grandes empresas e investidores institucionais.

De janeiro a julho, a Ripio registrou um crescimento superior a 90% nas compras de ETH por clientes corporativos.

O movimento reflete o interesse de empresas, de pequenas a multinacionais, em se expor a uma infraestrutura considerada uma das maiores apostas macroeconômicas até 2040.

Dessa forma, para Serrano, esse cenário amplia a chance de um novo rally de preço, apoiado por fundamentos sólidos e pela adoção empresarial.

Impulso do mercado financeiro global

O interesse corporativo não vem sozinho. Grandes gestoras de Wall Street, como BlackRock e Fidelity, têm liderado compras de ETFs de Ethereum.

Só no dia 11 de agosto, esses fundos registraram entradas superiores a 1 bilhão de dólares, o maior aporte diário desde sua criação.

Atualmente, os ETFs de Ethereum somam 2,3 bilhões de dólares em entradas mensais, um fluxo que pressiona a demanda em meio a uma oferta reduzida após o Merge.

Além disso, legislações recentes, como o Genius Act, que estabeleceu um marco regulatório para stablecoins, impulsionaram ainda mais o preço do ETH.

O anúncio do Project Crypto, da SEC, também aumentou a confiança no setor, consolidando o Ethereum como peça central da modernização financeira.

Expectativas para os próximos meses

Tom Lee, chefe de pesquisa da Fundstrat, projeta o Ethereum em US$ 15.000 até o fim de 2025.

Já o Standard Chartered adota visão mais conservadora, com previsão de US$ 7.500 ainda este ano.

Mas considera possível atingir US$ 25.000 em 2028, quando o mercado de stablecoins pode ultrapassar US$ 2 trilhões.

No curto prazo, investidores aguardam o discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, no Simpósio de Jackson Hole.

Uma possível redução de 0,25 ponto percentual na taxa de juros pode direcionar ainda mais capital para ativos de risco como o Ethereum.

De acordo com Serrano, o momento é de efervescência técnica, regulatória e de mercado.

Assim, ele acredita que, se as condições se confirmarem, o Ethereum deve ultrapassar seu recorde em breve. Consolidando-se como a infraestrutura mais relevante do setor cripto.

