ETFs de BTC sofrem saídas de US$ 258 milhões — grande queda à vista?

Fluxo de entrada de capital em fundos com criptomoeda sofreu baixas no fechamento diário, somando quase US$ 1 bilhão na semana.

O dinheiro institucional está saindo discretamente dos ETFs de cripto com o apetite ao risco mais fraco. Os fundos de BTC perderam US$ 258 milhões, enquanto os produtos com ETH registraram saídas pelo quarto dia seguido.

Agora, os ETFs de BTC registraram mais um dia de resgates em 25 de setembro. No total, as saídas líquidas somaram US$ 258,4 milhões, segundo a SoSoValue.

Assim, esses saques vieram logo após um forte dia de entradas, mostrando a volatilidade dos fluxos institucionais.

ETFs de BTC caem para US$ 144 bilhões

O iShares BTC Trust (IBIT), da BlackRock, foi a única exceção, com entradas de US$ 79,7 milhões. Sendo assim, o IBIT segue como líder do mercado, com US$ 84,35 bilhões em ativos e entradas acumuladas de US$ 60,86 bilhões.

Mas, outros emissores enfrentaram fortes saídas. O Wise Origin BTC Fund (FBTC), da Fidelity, perdeu US$ 114,8 milhões em um único dia.

O GBTC, da Grayscale, por exemplo, teve resgates de US$ 42,9 milhões. Já o ARKB, da Ark Invest/21Shares, perdeu US$ 63,05 milhões.

O BITB, da Bitwise, saiu com US$ 80,5 milhões. Enquanto isso, o HODL, da VanEck, teve saídas de US$ 10,1 milhões. Já o BRRR, da Valkyrie, perdeu US$ 4,9 milhões.

No total, os ETFs de BTC agora somam US$ 144,3 bilhões em ativos, cerca de 6,64% da capitalização de mercado da moeda.

Portanto, as entradas acumuladas estão em US$ 57,2 bilhões, com volume negociado em 25 de setembro de US$ 5,42 bilhões.

ETFs com ETH em queda pelo quarto dia consecutivo

Enquanto isso, os ETFs de ETH ampliaram a sequência negativa para quatro dias seguidos. Eles perderam US$ 251,2 milhões no dia 25 de setembro. Ou seja, ficando com US$ 25,6 bilhões sob gestão, ou 5,46% do valor de mercado do ETH.

O Fidelity FETH liderou a queda, com resgates de US$ 158,1 milhões. O ETHE, da Grayscale, perdeu US$ 30,3 milhões. Outro fundo de ETH registrou saídas de US$ 26,1 milhões, e o ETHW, da Bitwise, perdeu US$ 27,6 milhões.

🔻 #Bitcoin ETFs surge back with $241M in net inflows on Sept. 24, following two days of outflows. #Ethereum ETFs saw $79.4 million in net outflows.



. #BitcoinETF #ETH https://t.co/pUa8JIptCV — Cryptonews.com (@cryptonews) September 25, 2025

Também houve saídas menores dos fundos VanEck ETHV, Franklin EZET e 21Shares TETH. O ETHA, da BlackRock, ficou estável no dia.

No acumulado, os ETFs de ETH perderam mais de US$ 500 milhões nos últimos quatro dias.

No dia 24 de setembro, os saques foram de US$ 79,4 milhões, liderados por Fidelity, BlackRock e Grayscale. Já no dia 23, os resgates somaram US$ 140,7 mi; em 22 de setembro, US$ 76 milhões, em grande parte puxados pelo FETH.

Os ETFs de BTC também oscilaram fortemente na semana. Após perderem US$ 363 milhões no dia 22 de setembro e US$ 244 milhões no dia 23 de setembro, eles se recuperaram no 24 de setembro.

Os fundos receberam entradas de US$ 241 milhões, lideradas pelo IBIT da BlackRock.

Mas, as saídas no dia 25 de setembro mostram que os investidores seguem cautelosos. Dessa forma, estariam reagindo ao corte de juros do Fed e à expectativa dos novos dados de inflação nos EUA.

BTC e ETH ampliam perdas com forte saída de ETFs

O movimento dos ETFs acontece junto à queda geral do mercado cripto. O mercado global caiu 1,45% no fechamento diário, acumulando 6% de queda em sete dias.

O BTC (BTC) caiu 1,7%, sendo cotado a US$ 109,3 mil, acumulando quase 6% de perda na semana. Por outro lado, o ETH (ETH) caiu 1,5% no dia, sendo precificado em US$ 3,956, com queda semanal de 12,5%.

A altcoin foi pressionada por liquidações alavancadas e atrasos nos ETFs.

Contudo, a correção apagou os ganhos do início do mês, quando o BTC teve seu segundo melhor setembro em 13 anos.

Historicamente, setembro é um mês fraco. Foram oito quedas nos últimos 11 anos. Analistas ligam isso ao rebalanceamento de carteiras institucionais e ajustes de fim de ano fiscal.

Nos gráficos técnicos, o BTC está abaixo das médias móveis de 50 e 100 horas, perto de US$ 113,7 mil, reforçando o viés de baixa.

O triângulo descendente aponta suporte em US$ 107,3 mil, com risco de cair para US$ 105,2 mil e até US$ 102,8 mil. Sendo assim, as resistências estão em US$ 111,1 mil e US$ 113,7 mil.

Enquanto isso, a situação do ETH também é fraca. O RSI caiu de 82 no início de setembro para 14,5, nível de sobrevenda não visto desde junho de 2025.

Analistas avaliam que isso pode gerar um repique de curto prazo se o ETH se mantiver acima de US$ 3,9 mil. Se falhar, a correção pode levar o preço para US$ 3,6 mil ou até a faixa de US$ 3 mil a US$ 3,3 mil.