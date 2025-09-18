Valor do ADA pode disparar com aprovação de ETF da Grayscale no radar

O suporte regulatório pode abrir espaço para uma nova fase de valorização da ADA e atrair maior liquidez para sua rede.

O preço da Cardano (ADA) pode ganhar forte impulso nas próximas semanas, já que aumentam as chances de a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) aprovar o Grayscale ADA Fund em outubro.

Um dos sinais mais relevantes veio na última quarta-feira (18/09), quando a agência aprovou padrões genéricos para a listagem de altcoins, medida que deve acelerar o lançamento de fundos de criptomoedas.

Aprovação pode destravar liquidez do ADA

Entre os critérios exigidos, está a necessidade de haver um produto futuro listado na Coinbase — requisito que a Cardano cumpre.

A SEC estabeleceu o dia 22 de outubro como prazo final para a decisão sobre o ETF da Cardano.

Segundo dados da plataforma Polymarket, as chances de aprovação subiram para 87%, refletindo um otimismo crescente entre investidores institucionais e de varejo.

Esse cenário se torna ainda mais plausível diante do histórico recente: a SEC já aprovou múltiplos ETFs à vista de Ethereum, incluindo os apresentados por gigantes como Franklin Templeton e BlackRock.

Além disso, a Cardano carrega o prestígio de ser uma das principais blockchains desenvolvidas nos Estados Unidos.

Uma aprovação seria especialmente positiva para o ecossistema, que enfrentou dificuldades nos últimos anos, com crescimento mais lento em comparação a concorrentes como Solana, Sui e Sei.

Fonte: Polymarket

Análise técnica mostra ADA em trajetória de alta

Do ponto de vista técnico, a ADA vem construindo uma estrutura consistente de alta que reforça projeções otimistas para 2025.

O gráfico diário indica a formação de um padrão de duplo fundo em torno de US$ 0,5025, nível testado tanto em abril quanto em junho.

Esse padrão costuma sinalizar reversão de tendência, o que ajuda a explicar a recuperação recente do ativo.

Atualmente, o valor do ADA já está acima da linha de pescoço desse padrão, localizada em US$ 0,8650 — resistência que havia sido marcada em maio.

Outro fator relevante é que a Cardano opera acima da nuvem de Ichimoku, indicador que costuma diferenciar cenários de dominância de touros (alta) e ursos (baixa).

Além disso, no dia 22 de julho, a ADA formou um padrão de cruz dourada, quando a média móvel de 50 dias ultrapassa a de 200 dias.

Esse sinal técnico geralmente é visto como prenúncio de fortes movimentos de valorização.

Com o ativo também sustentado acima da linha de reversão do Murrey Math Lines, a configuração técnica reforça um quadro de confiança para os compradores.

Fonte: CoinGape / TradingView

Próximos alvos e riscos para o valor do ADA

Se a tendência de alta se confirmar, o próximo alvo importante para a ADA está em torno de US$ 1,3272, nível alcançado pela última vez em dezembro de 2023.

Esse movimento representaria um potencial de valorização de cerca de 45% em relação ao preço atual.

Por outro lado, uma queda abaixo do suporte de US$ 0,8300 poderia invalidar o cenário otimista e reabrir espaço para correções mais fortes.

Assim, tanto fatores técnicos quanto regulatórios permanecem cruciais para definir o rumo da Cardano nas próximas semanas.