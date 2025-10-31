Custa apenas US$ 0,01 para enviar bilhões na blockchain ETH

Com atualizações técnicas como Dencun, Pectra e Fusaka, a plataforma atinge um marco histórico com custo baixo para confirmar operações.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

A blockchain Ethereum alcançou um marco histórico em eficiência. Pela primeira vez em anos, enviar bilhões de dólares pela blockchain custa menos de US$ 0,01.

A informação vem de dados recentes da Milkroad e mostra que a segunda maior blockchain do mundo vive um momento de maturidade técnica que poucos acreditavam ser possível há apenas dois anos.

A média das taxas de transação (gas fees) caiu para 0,16 gwei, o equivalente a US$ 0,01 por operação comum.

Até mesmo operações mais complexas, como swaps de tokens, custam apenas US$ 0,15, enquanto a negociação de NFTs sai por cerca de US$ 0,27.

Esse cenário contrasta fortemente com os períodos de congestionamento da rede em 2021 e 2022, quando as taxas ultrapassavam facilmente US$ 100 em momentos de pico.

O que antes era motivo de críticas virou um dos principais trunfos do ecossistema Ethereum: alta demanda com custos estáveis.

Blockchain Ethereum com custo baixo

Os números mostram que o uso da rede continua em ascensão, mesmo com taxas tão baixas. Na última terça-feira (28/10), a rede Ethereum registrou 1,6 milhão de transações diárias, o maior volume em um mês.

No último sábado (25/10), o número de endereços ativos chegou a 695.872, segundo dados da plataforma Nansen. Esses indicadores sugerem um equilíbrio saudável entre escala e eficiência, algo raro entre blockchains de grande porte.

Dessa forma, a combinação de custos reduzidos e alta utilização é resultado direto de uma sequência de atualizações técnicas, que vêm transformando a estrutura da rede desde o ano passado.

Dencun, Pectra e agora Fusaka: a trilha da escalabilidade

O primeiro salto veio com o Dencun, implementado em março de 2024. A atualização reduziu em 95% o custo médio das transações e melhorou a performance das redes Layer 2 (L2), responsáveis por processar parte das transações fora da camada principal da blockchain.

Além disso, a atualização Pectra, lançada em maio, dobrou a capacidade de blobs, pequenos pacotes de dados que armazenam informações de L2. Assim, diminuindo as taxas em cerca de 50% e tornando as transações ainda mais rápidas.

Agora, a comunidade Ethereum se prepara para o próximo passo: o Fusaka, cuja fase final de testes foi concluída com sucesso.

A atualização deve chegar à mainnet em 3 de dezembro, trazendo PeerDAS e execução paralela, dois avanços que permitirão processar múltiplos contratos inteligentes simultaneamente.

Dessa forma, as mudanças colocam a Ethereum em um novo patamar de escalabilidade, aproximando-a da eficiência de redes como Solana, mas sem abrir mão da segurança e descentralização.