Custa apenas US$ 0,01 para enviar bilhões na blockchain ETH
A blockchain Ethereum alcançou um marco histórico em eficiência. Pela primeira vez em anos, enviar bilhões de dólares pela blockchain custa menos de US$ 0,01.
A informação vem de dados recentes da Milkroad e mostra que a segunda maior blockchain do mundo vive um momento de maturidade técnica que poucos acreditavam ser possível há apenas dois anos.
A média das taxas de transação (gas fees) caiu para 0,16 gwei, o equivalente a US$ 0,01 por operação comum.
Até mesmo operações mais complexas, como swaps de tokens, custam apenas US$ 0,15, enquanto a negociação de NFTs sai por cerca de US$ 0,27.
Esse cenário contrasta fortemente com os períodos de congestionamento da rede em 2021 e 2022, quando as taxas ultrapassavam facilmente US$ 100 em momentos de pico.
O que antes era motivo de críticas virou um dos principais trunfos do ecossistema Ethereum: alta demanda com custos estáveis.
Blockchain Ethereum com custo baixo
Os números mostram que o uso da rede continua em ascensão, mesmo com taxas tão baixas. Na última terça-feira (28/10), a rede Ethereum registrou 1,6 milhão de transações diárias, o maior volume em um mês.
No último sábado (25/10), o número de endereços ativos chegou a 695.872, segundo dados da plataforma Nansen. Esses indicadores sugerem um equilíbrio saudável entre escala e eficiência, algo raro entre blockchains de grande porte.
Dessa forma, a combinação de custos reduzidos e alta utilização é resultado direto de uma sequência de atualizações técnicas, que vêm transformando a estrutura da rede desde o ano passado.
Dencun, Pectra e agora Fusaka: a trilha da escalabilidade
O primeiro salto veio com o Dencun, implementado em março de 2024. A atualização reduziu em 95% o custo médio das transações e melhorou a performance das redes Layer 2 (L2), responsáveis por processar parte das transações fora da camada principal da blockchain.
Além disso, a atualização Pectra, lançada em maio, dobrou a capacidade de blobs, pequenos pacotes de dados que armazenam informações de L2. Assim, diminuindo as taxas em cerca de 50% e tornando as transações ainda mais rápidas.
Agora, a comunidade Ethereum se prepara para o próximo passo: o Fusaka, cuja fase final de testes foi concluída com sucesso.
A atualização deve chegar à mainnet em 3 de dezembro, trazendo PeerDAS e execução paralela, dois avanços que permitirão processar múltiplos contratos inteligentes simultaneamente.
Dessa forma, as mudanças colocam a Ethereum em um novo patamar de escalabilidade, aproximando-a da eficiência de redes como Solana, mas sem abrir mão da segurança e descentralização.
