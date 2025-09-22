46% dos usuários globais usam criptomoedas como proteção contra a inflação
Acreditamos na total transparência com nossos leitores. Alguns de nossos conteúdos incluem links de afiliados, e podemos ganhar uma comissão por meio dessas parcerias. No entanto, essa compensação potencial nunca influencia nossas análises, opiniões ou avaliações. Nosso conteúdo editorial é criado de forma independente de nossas parcerias de marketing, e nossas classificações são baseadas exclusivamente em nossos critérios de avaliação estabelecidos. Leia mais
Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.
A MEXC anunciou os resultados de sua pesquisa de usuários referente ao primeiro e ao segundo trimestres de 2025.
O estudo mapeia o novo panorama da adoção global de criptomoedas e mostra como fatores econômicos, culturais e de mercado influenciam os comportamentos de investidores em diferentes regiões.
Em meio às pressões inflacionárias persistentes e à fragilidade das moedas fiduciárias, cresce a percepção das criptomoedas como ativos de refúgio.
A parcela de usuários que consideram os criptoativos uma proteção contra a inflação saltou de 29% no primeiro trimestre para 46% no segundo.
O Leste Asiático registrou o avanço mais expressivo, com crescimento de 23% para 52%, enquanto o Oriente Médio quase dobrou a taxa, passando de 27% para 45%.
Esse movimento evidencia como a instabilidade macroeconômica acelera a procura por alternativas digitais.
Criptomoedas como proteção contra a inflação
Na América Latina, a pesquisa revela que o continente se tornou o coração cultural das criptomoedas. A posse de memecoins cresceu de 27% para 34%, o maior aumento global.
Ao mesmo tempo, 63% dos novos usuários afirmaram que a geração de renda passiva representou sua principal motivação para ingressar no mercado.
O cenário mostra um ambiente dominado pelo varejo, em que rendimento e tokens comunitários exercem papel central na decisão de investimento.
📚Neste artigo, apresentamos a nossa previsão de preço Ripple (XRP), assim como as estimativas de outros especialistas.
O Sul da Ásia se consolidou como potência mundial do trading. As negociações à vista aumentaram de 45% para 52%, superando a média global.
Mais da metade dos usuários da região, 53%, apontaram a independência financeira como principal objetivo.
Com uma população jovem, conectada principalmente por dispositivos móveis e com acesso limitado ao sistema bancário tradicional, a região se transformou em um dos ambientes mais dinâmicos do mundo para negociações de criptoativos.
Já a Europa segue trajetória mais moderada, mantendo índices próximos à média global em praticamente todas as categorias.
Bitcoin
A composição dos portfólios também apresenta padrões claros. Os tokens de redes públicas, como o Bitcoin, continuam como a base dos investimentos em cripto, com participação superior a 65% em escala global.
Na América Latina, esse índice alcança 74%, enquanto no Sudeste Asiático chega a 70%, revelando confiança na infraestrutura blockchain como valor de longo prazo.
As stablecoins mantêm estabilidade em torno de 50% dos portfólios, o que sugere equilíbrio entre aversão ao risco e busca por rendimento.
No entanto, o trading de futuros mostra diferenças marcantes. Sul da Ásia, com 46%, e Sudeste Asiático, com 38%, superam a média global de 29%.
Em contrapartida, a América Latina recuou para 19%, evidenciando maior inclinação a estratégias conservadoras.
O levantamento também aponta mudanças na distribuição de riqueza. As carteiras de alto valor, com mais de US$ 20 mil, diminuíram no Leste Asiático, caindo de 39% para 33%.
Esse movimento reflete realização de lucros e aumento da pressão regulatória.
Ao mesmo tempo, as carteiras de médio porte, entre US$ 5 mil e US$ 20 mil, cresceram, sinalizando uma redistribuição mais ampla do capital entre investidores.
Proteção deve continuar crescendo
Para o terceiro trimestre de 2025, a pesquisa indica que a adoção de criptomoedas como proteção contra inflação deve continuar crescendo, especialmente em regiões marcadas por moedas mais fracas e instabilidade persistente.
O trading estruturado tende a ganhar força, com maior uso de futuros e estratégias alavancadas, acompanhando a maturidade do ciclo de alta global.
A diversificação dos portfólios deve se intensificar, já que categorias voláteis como memecoins e tokens de inteligência artificial atraem o varejo, mas tokens de redes públicas permanecem como ativos centrais.
Além disso, a redistribuição de riqueza também deve avançar, com expansão das carteiras médias e retração das de alto patrimônio em áreas sob forte regulação.
De acordo com Tracy Jin, COO da MEXC, a adoção de criptomoedas evolui de maneiras diferentes ao redor do mundo e exige soluções sob medida.
‘De proteção contra inflação no Leste Asiático ao crescimento liderado pela comunidade na América Latina, as dinâmicas regionais reforçam a necessidade de produtos adaptados.’, afirmou.
📚Neste guia, apresentamos as melhores oportunidades de pré-lançamento de criptomoedas, segundo nossos especialistas.