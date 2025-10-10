Criptomoedas hoje 10/10: Mercado recua enquanto BTC e ETH perdem força — DOGE é a exceção

Apesar das correções recentes, o índice de medo e ganância das criptomoedas hoje permanece em 54 pontos, indicando um leve otimismo.

O mercado de criptomoedas hoje (10/10) amanheceu em queda, refletindo um movimento generalizado de realização de lucros após semanas de fortes ganhos.

Apesar de uma alta discreta de 0,8% na capitalização total, que agora soma US$ 4,23 trilhões, 75 das 100 maiores criptomoedas do mercado registraram perdas nas últimas 24 horas, em um cenário de maior cautela entre investidores.

O volume total negociado também apresentou leve crescimento, atingindo US$ 206 bilhões, o que sugere que parte das quedas recentes pode estar associada à rotação de capital entre diferentes classes de ativos e não necessariamente à fuga de liquidez.

Destaques entre as maiores criptomoedas hoje

Entre as dez criptomoedas de maior valor de mercado, nove apresentaram queda nas últimas 24 horas, com exceção de uma: Dogecoin (DOGE), que contrariou a tendência e registrou valorização de 0,5%, negociada a US$ 0,2481.

O Bitcoin (BTC), principal ativo do mercado, recuou 0,5%, sendo negociado a US$ 121.142, enquanto o Ethereum (ETH) caiu 1,9%, cotado a US$ 4.332.

Já o XRP apresentou o menor recuo entre os grandes nomes, com uma leve baixa de 0,3%, para US$ 2,81.

Entre os cem maiores ativos, o destaque negativo ficou com o Mantle (MNT), que despencou 17,3%, sendo negociado a US$ 2,22.

Logo atrás veio o Aster (ASTER), que recuou 14%, para US$ 1,56.

No lado positivo, Zcash (ZEC) e Provenance Blockchain (HASH) foram as únicas a registrar ganhos expressivos.

A Zcash disparou 32,7%, atingindo US$ 238,81, enquanto o token HASH avançou 20,6%, para US$ 0,04061 — ambos impulsionados por fluxos de curto prazo e notícias específicas do setor.

BTC: suporte em US$ 119 mil e resistência em US$ 124 mil

O Bitcoin iniciou o pregão em leve queda, após uma volatilidade considerável no início do dia.

A moeda chegou a tocar a máxima intradiária de US$ 123.548, mas recuou até US$ 119.967 antes de se recuperar parcialmente para o patamar atual.

No acumulado da semana, o BTC sobe 1%, enquanto no mês acumula alta de 8,3%, permanecendo 3,9% abaixo do recorde histórico de US$ 126.080.

Analistas apontam duas zonas críticas para os próximos dias:

Resistência: entre US$ 124.000 e US$ 126.500, cuja quebra pode abrir caminho para uma nova máxima.

Suporte: em US$ 119.500, que, se perdido, pode levar o preço de volta a US$ 117.000.

O movimento tem sido acompanhado de perto por investidores institucionais, que continuam ampliando suas posições em ETFs de Bitcoin.

Na quinta-feira (9), os fundos spot de BTC nos Estados Unidos registraram entradas líquidas de US$ 197,68 milhões, elevando o total acumulado para US$ 62,77 bilhões.

A BlackRock liderou os aportes, com US$ 255,47 milhões em novos fluxos, enquanto a Grayscale registrou saídas de US$ 45,55 milhões.

ETH perde fôlego, mas mantém suporte em US$ 4.200

O Ethereum (ETH) seguiu o mesmo comportamento do Bitcoin, oscilando entre ganhos pontuais e leves correções.

Durante o pregão, o ativo recuou da máxima de US$ 4.434 para uma mínima intradiária de US$ 4.285, antes de se recuperar para US$ 4.332.

O ETH ainda está 12,5% abaixo de sua máxima histórica de US$ 4.946, mas mantém um desempenho neutro no mês, com alta marginal de 0,2%.

No gráfico técnico, o ativo enfrenta resistência imediata em US$ 4.750, e uma quebra consistente desse nível poderia levar o preço a superar novamente a marca simbólica de US$ 5.000.

Por outro lado, uma queda abaixo de US$ 4.200 poderia sinalizar uma correção mais ampla em direção à faixa de US$ 4.000.

Nos ETFs de Ethereum, o cenário foi mais cauteloso: após oito dias consecutivos de entradas, o segmento registrou saídas líquidas de US$ 8,54 milhões no dia 9 de outubro, interrompendo a sequência positiva.

O total acumulado de aportes em ETFs de ETH agora soma US$ 15,08 bilhões.

A BlackRock captou US$ 32,29 milhões, enquanto a Fidelity teve resgates de US$ 30,26 milhões.

Sentimento de mercado se mantém positivo, mas alerta cresce

Apesar das correções recentes, o índice de medo e ganância cripto permanece em 54 pontos, indicando uma leve predominância de otimismo — ainda que com aumento da cautela em relação aos dias anteriores, quando o indicador marcava 55.

Analistas destacam que o sentimento positivo reflete confiança estrutural no mercado, sustentada pela entrada de capital institucional e pela estabilidade dos ETFs, mas alertam que fatores macroeconômicos e geopolíticos poderão influenciar o rumo do setor nas próximas semanas.

Entre os eventos monitorados pelos investidores estão possíveis anúncios de novos cortes de juros nos EUA, além das negociações comerciais e tensões políticas globais, que podem reverter a atual tendência de apetite ao risco.

O que observar nos próximos dias

Com o mercado consolidando ganhos recentes, os traders acompanham atentamente o comportamento dos principais suportes de Bitcoin (US$ 119.500) e Ethereum (US$ 4.200).

Manter esses níveis pode confirmar uma fase de acumulação antes de uma nova alta, especialmente se o fluxo para ETFs permanecer positivo.

No curto prazo, o foco dos investidores permanece em dois pontos:

O rompimento de US$ 124.000 no BTC, que poderia reacender o impulso comprador.

A defesa do suporte de US$ 4.200 no ETH, que definiria o equilíbrio entre touros e ursos.

Embora o mercado tenha começado o dia em tom mais cauteloso, a resiliência das grandes criptomoedas hoje e o crescimento dos fundos institucionais continuam sendo os principais fatores de sustentação do atual ciclo altista.