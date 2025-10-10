Cryptonews Notícias de Bitcoin

Criptomoedas hoje 10/10: Mercado recua enquanto BTC e ETH perdem força — DOGE é a exceção

Bitcoin Criptomoedas Ethereum Mercado
Apesar das correções recentes, o índice de medo e ganância das criptomoedas hoje permanece em 54 pontos, indicando um leve otimismo.
Autor
Pedro Augusto
Autor
Pedro Augusto
Perfil de Autor
Verificado por
Anderson Mendes
Autor
Anderson Mendes
Perfil de Autor
Último update: 
Por que confiar em nós?

Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

O mercado de criptomoedas hoje (10/10) amanheceu em queda, refletindo um movimento generalizado de realização de lucros após semanas de fortes ganhos.

Apesar de uma alta discreta de 0,8% na capitalização total, que agora soma US$ 4,23 trilhões, 75 das 100 maiores criptomoedas do mercado registraram perdas nas últimas 24 horas, em um cenário de maior cautela entre investidores.

O volume total negociado também apresentou leve crescimento, atingindo US$ 206 bilhões, o que sugere que parte das quedas recentes pode estar associada à rotação de capital entre diferentes classes de ativos e não necessariamente à fuga de liquidez.

Destaques entre as maiores criptomoedas hoje

Entre as dez criptomoedas de maior valor de mercado, nove apresentaram queda nas últimas 24 horas, com exceção de uma: Dogecoin (DOGE), que contrariou a tendência e registrou valorização de 0,5%, negociada a US$ 0,2481.

O Bitcoin (BTC), principal ativo do mercado, recuou 0,5%, sendo negociado a US$ 121.142, enquanto o Ethereum (ETH) caiu 1,9%, cotado a US$ 4.332.

Já o XRP apresentou o menor recuo entre os grandes nomes, com uma leve baixa de 0,3%, para US$ 2,81.

Entre os cem maiores ativos, o destaque negativo ficou com o Mantle (MNT), que despencou 17,3%, sendo negociado a US$ 2,22.

Logo atrás veio o Aster (ASTER), que recuou 14%, para US$ 1,56.

No lado positivo, Zcash (ZEC) e Provenance Blockchain (HASH) foram as únicas a registrar ganhos expressivos.

A Zcash disparou 32,7%, atingindo US$ 238,81, enquanto o token HASH avançou 20,6%, para US$ 0,04061 — ambos impulsionados por fluxos de curto prazo e notícias específicas do setor.

👉Veja também: Criptomoedas com potencial: Top 6 oportunidades em 2025

BTC: suporte em US$ 119 mil e resistência em US$ 124 mil

O Bitcoin iniciou o pregão em leve queda, após uma volatilidade considerável no início do dia.

A moeda chegou a tocar a máxima intradiária de US$ 123.548, mas recuou até US$ 119.967 antes de se recuperar parcialmente para o patamar atual.

No acumulado da semana, o BTC sobe 1%, enquanto no mês acumula alta de 8,3%, permanecendo 3,9% abaixo do recorde histórico de US$ 126.080.

Analistas apontam duas zonas críticas para os próximos dias:

  • Resistência: entre US$ 124.000 e US$ 126.500, cuja quebra pode abrir caminho para uma nova máxima.
  • Suporte: em US$ 119.500, que, se perdido, pode levar o preço de volta a US$ 117.000.

O movimento tem sido acompanhado de perto por investidores institucionais, que continuam ampliando suas posições em ETFs de Bitcoin.

Na quinta-feira (9), os fundos spot de BTC nos Estados Unidos registraram entradas líquidas de US$ 197,68 milhões, elevando o total acumulado para US$ 62,77 bilhões.

A BlackRock liderou os aportes, com US$ 255,47 milhões em novos fluxos, enquanto a Grayscale registrou saídas de US$ 45,55 milhões.

ETH perde fôlego, mas mantém suporte em US$ 4.200

O Ethereum (ETH) seguiu o mesmo comportamento do Bitcoin, oscilando entre ganhos pontuais e leves correções.
Durante o pregão, o ativo recuou da máxima de US$ 4.434 para uma mínima intradiária de US$ 4.285, antes de se recuperar para US$ 4.332.

O ETH ainda está 12,5% abaixo de sua máxima histórica de US$ 4.946, mas mantém um desempenho neutro no mês, com alta marginal de 0,2%.

No gráfico técnico, o ativo enfrenta resistência imediata em US$ 4.750, e uma quebra consistente desse nível poderia levar o preço a superar novamente a marca simbólica de US$ 5.000.

Por outro lado, uma queda abaixo de US$ 4.200 poderia sinalizar uma correção mais ampla em direção à faixa de US$ 4.000.

Nos ETFs de Ethereum, o cenário foi mais cauteloso: após oito dias consecutivos de entradas, o segmento registrou saídas líquidas de US$ 8,54 milhões no dia 9 de outubro, interrompendo a sequência positiva.

O total acumulado de aportes em ETFs de ETH agora soma US$ 15,08 bilhões.

A BlackRock captou US$ 32,29 milhões, enquanto a Fidelity teve resgates de US$ 30,26 milhões.

Sentimento de mercado se mantém positivo, mas alerta cresce

Apesar das correções recentes, o índice de medo e ganância cripto permanece em 54 pontos, indicando uma leve predominância de otimismo — ainda que com aumento da cautela em relação aos dias anteriores, quando o indicador marcava 55.

Analistas destacam que o sentimento positivo reflete confiança estrutural no mercado, sustentada pela entrada de capital institucional e pela estabilidade dos ETFs, mas alertam que fatores macroeconômicos e geopolíticos poderão influenciar o rumo do setor nas próximas semanas.

Entre os eventos monitorados pelos investidores estão possíveis anúncios de novos cortes de juros nos EUA, além das negociações comerciais e tensões políticas globais, que podem reverter a atual tendência de apetite ao risco.

O que observar nos próximos dias

Com o mercado consolidando ganhos recentes, os traders acompanham atentamente o comportamento dos principais suportes de Bitcoin (US$ 119.500) e Ethereum (US$ 4.200).

Manter esses níveis pode confirmar uma fase de acumulação antes de uma nova alta, especialmente se o fluxo para ETFs permanecer positivo.

No curto prazo, o foco dos investidores permanece em dois pontos:

  • O rompimento de US$ 124.000 no BTC, que poderia reacender o impulso comprador.
  • A defesa do suporte de US$ 4.200 no ETH, que definiria o equilíbrio entre touros e ursos.

Embora o mercado tenha começado o dia em tom mais cauteloso, a resiliência das grandes criptomoedas hoje e o crescimento dos fundos institucionais continuam sendo os principais fatores de sustentação do atual ciclo altista.

👉Preparamos um guia completo com as melhores exchanges criptomoedas. Saiba mais!

Logo

Por que confiar em nós?

2M+

Usuários Ativos pelo Mundo

250+

Guias e Avaliações

8

Anos no Mercado

70

Equipes Internacionais de Autores
editors
+ 66 More
Authors List

Melhores ICOs de Criptomoedas

Descubra tokens promissores ainda em pré-venda — projetos em fase inicial com potencial!

Visão Geral do Mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalização de mercado
$4,349,719,378,632
-1.21
Criptomoedas Mais Populares do Mercado
Neste Artigo
Bitcoin
BTC
$121,374
0.32 %
Bitcoin
Ethereum
ETH
$4,336
0.75 %
Ethereum
Aster
ASTER
$1.5708
5.96 %
Aster
Zcash
ZEC
$234.73
25.72 %
Zcash
Mantle
MNT
$2.16
11.18 %
Mantle

Mais Artigos

Finance News
Coinbase e Mastercard negociam compra de startup de stablecoin
Pedro Augusto
Pedro Augusto
2025-10-10 14:26:31
Notícias de Bitcoin
Governo Lula diz que vai taxar o Bitcoin, mesmo após derrota na Câmara
Pedro Augusto
Pedro Augusto
2025-10-09 23:52:29
Pedro Augusto
Leia mais
Crypto News in numbers
editors
Authors List + 66 More
2M+
Usuários Ativos pelo Mundo
250+
Guias e Avaliações
8
Anos no Mercado
70
Equipes Internacionais de Autores