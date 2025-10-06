Bitcoin hoje: BTC atinge recorde enquanto dólar desaba – início de um reset monetário?

O Bitcoin hoje (BTC) superou os US$ 125.000 em sua nova máxima histórica, enquanto o dólar americano afunda.

Com uma nova máxima histórica de preço, o Bitcoin hoje superou a marca de US$ 2,5 trilhões em valor de mercado.

Paralelamente, o ouro avançou para perto de US$ 3.880 por onça, atingindo seu maior preço já registrado.

Bitcoin hoje ganha relevância com fraqueza do dólar

Segundo o The Kobeissi Letter, o Índice Dólar (DXY) já caiu mais de 10% neste ano. Trata-se da queda anual mais forte desde 1973.

Esse movimento coincidiu com altas expressivas em diversas classes de ativos, de ações a commodities e criptoativos.

Assim, muitos investidores estão abandonando o dinheiro tradicional em busca de alternativas escassas e resistentes à inflação.

‘O S&P 500 subiu 40% em seis meses, o ouro quadruplicou esse retorno e o Bitcoin lidera a corrida’, escreveram os analistas da Kobeissi.

Eles ressaltaram ainda que a correlação entre ouro e ações atingiu 0,91 em 2024, o maior nível da história. Para eles, isso sugere uma transição para um ‘novo regime monetário’.

What is happening?



The S&P 500 is up +40% in 6 months, Gold is nearing $4,000/oz, and Bitcoin hit a record $2.5 TRILLION market cap.



Meanwhile, the US Dollar is set for its WORST year since 1973.



Are markets THAT strong or is the US Dollar just crashing?



(a thread) pic.twitter.com/1Xqjk2YYmb — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) October 5, 2025

A fraqueza do dólar se intensifica com a convergência de pressões macroeconômicas: desaceleração no mercado de trabalho, cortes de juros pelo Federal Reserve e déficits fiscais crescentes.

Historicamente, esse cenário beneficia ativos como o ouro e Bitcoin.

‘O dólar perdeu 40% do poder de compra desde 2000’, destacou o relatório. ‘Investidores estão reagindo ao migrar para ativos reais — do ouro ao Bitcoin, passando pelas ações.’

Nesse processo de rotação de capital, a demanda institucional por Bitcoin cresce com força.

Os ETFs registram fortes entradas, enquanto os dados on-chain mostram que carteiras com mais de 1.000 BTC estão no maior nível desde 2022.

Esses sinais apontam para acumulação estrutural, e não para especulação excessiva.

Cada vez mais, grandes investidores tratam o Bitcoin como ouro digital em um mundo marcado pela inflação.

Touros miram US$ 160.000

Do ponto de vista técnico, a tendência de alta permanece intacta.

O Bitcoin hoje negocia perto de US$ 124.700, sustentado pela média móvel de 50 dias em US$ 118.380 e pela média de 100 dias em US$ 115.541.

O gráfico mostra um padrão harmônico de Borboleta de Baixa, que pode limitar os ganhos de curto prazo na zona de US$ 128.000 – US$ 130.000.

Ainda assim, a estrutura de fundos ascendentes e a presença de um candle de reversão altista reforçam que o momento segue positivo.

O RSI em torno de 69 sugere leve sobrecompra, mas isso é comum em ralis prolongados.

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

Se o Bitcoin se mantiver acima de US$ 121 mil, pode testar novamente a região de US$ 128.000 – US$ 130.000 em breve.

Um rompimento limpo abriria espaço para uma nova pernada até US$ 160 mil. Já uma perda abaixo de US$ 118.500 pode provocar correções de curto prazo.

Para os traders, quedas próximas de US$ 121.000 oferecem zonas de acumulação.

Com o ouro superando expectativas e o dólar cada vez mais fraco, o rali do Bitcoin parece muito menos especulativo e cada vez mais estrutural — parte de uma reavaliação global sobre o conceito de dinheiro.

Essa transformação, antes vista como teórica, agora aparece em todos os principais gráficos. A grande questão não é se o Bitcoin pode sustentar essa alta.

A questão é se o mundo está preparado para o que vem a seguir.

Ponto de vista do CryptoNews BR

Vejo o atual cenário como um divisor de águas não apenas para o Bitcoin, mas para o sistema financeiro global.

A fraqueza do dólar e a força de outros ativos mostram que estamos diante de uma mudança estrutural, não apenas especulativa.

Acredito que o BTC seguirá consolidando seu papel como ouro digital, enquanto o Ethereum e outras altcoins também ganham espaço.

Contudo, não descarto correções no caminho, pois ralis tão fortes sempre trazem ajustes naturais.