Bitcoin hoje 17/10: BTC cai para US$ 104 mil em meio a temores de nova crise bancária nos EUA

Prejuízo de US$ 50 milhões do banco regional Zion reacende fantasma da crise de 2023 e dispara índice VIX em mais de 20%.

O mercado de criptomoedas amanheceu em forte queda nesta sexta-feira (17), com o BTC sendo negociado na faixa de US$ 104 mil.

A desvalorização, que chegou a 6,41% nas últimas 24 horas, foi diretamente impactada por temores de uma crise bancária regional nos Estados Unidos, que fez investidores fugirem de ativos de risco e buscarem refúgio em portos seguros tradicionais, como o ouro.

BREAKING: Gold just hit new all time high of $4,300 🚀



Money will rotate to Bitcoin next pic.twitter.com/DowMXqceg7 — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) October 16, 2025

Crise bancária nos EUA reacende temores no mercado

O estopim para a aversão ao risco foi o anúncio do banco regional Zions Bancorporation, que revelou um prejuízo de US$ 50 milhões no terceiro trimestre, ligado a dois empréstimos problemáticos.

A situação se agravou quando foi revelado que outras instituições, como o Western Alliance, também tinham exposição aos mesmos devedores.

Assim, levantando suspeitas de fraude e reacendendo o fantasma da crise bancária de março de 2023, que começou com o colapso do Silvergate Bank.

Como resultado, as ações dos bancos regionais despencaram, e o ‘índice do medo’ (VIX) disparou mais de 20%, sinalizando pânico nos mercados de Wall Street.

Impacto em cascata: liquidações e fuga para o ouro

A instabilidade no setor bancário tradicional rapidamente contagiou o mercado de criptoativos.

A correlação do BTC com o índice KRE ETF, que acompanha os bancos regionais, subiu para 0,72, um dos níveis mais altos do ano, mostrando que a principal criptomoeda voltou a ser percebida como um ativo de risco.

Essa percepção levou a uma liquidação massiva de US$ 1,2 bilhão em contratos futuros nas últimas 24 horas, com a maior parte (cerca de US$ 916 milhões) vindo de posições que apostavam na alta do BTC, segundo dados da CoinGlass.

Enquanto isso, o ouro atingiu uma nova máxima histórica, ultrapassando US$ 4.378 por onça, consolidando seu status de porto seguro.

Análise técnica do BTC: suportes e resistências

No momento da redação deste artigo, o BTC era negociado a US$ 105.346, uma queda de 5,4% nas últimas 24 horas, segundo o CoinGecko.

A perda do suporte crítico de US$ 108 mil abriu espaço para uma correção mais profunda, com o preço testando sua média móvel de 200 dias.

Analistas técnicos estão de olho nos próximos níveis. Marco Aurélio Moreira, CIO da Vault Capital, aponta:

‘O próximo suporte relevante está entre US$ 98.500 e US$ 100 mil’

Caso a pressão de venda continue, o alvo técnico pode chegar a US$ 98 mil, conforme alertam especialistas que observam a possibilidade de ‘fechamento de candle’ no gráfico diário.

Altcoins seguem o BTC em queda generalizada

O efeito dominó da queda do BTC se espalhou por todo o mercado de criptoativos. Outras criptomoedas importantes também sofreram quedas expressivas nesta sexta-feira.

O ETH, segunda maior criptomoeda por capitalização de mercado, recuou 6,8%, sendo cotado a US$ 3.778,51, no momento da redação deste artigo.

O SOL registrou uma das maiores perdas entre as principais altcoins, com queda de 8,5%, sendo negociado a US$ 180,43.

Já o XRP apresentou desvalorização de 7,0%, cotado a US$ 2,28, segundo dados do CoinGecko.

A capitalização total do mercado de criptomoedas caiu para US$ 3,664 trilhões, uma redução de 6,0% em apenas 24 horas.

📊 Total Market Cap update:



🔴 Current blue-box area = key support zone.



If it breaks, we could see a move toward $1.30T.



📈 If altcoins start showing strength (watching BTC.D support), expect $1.56T to act as major resistance.



⚠️ Weakness signals there → good spot for… pic.twitter.com/E2ahFmjfDF — Marzell (@MarzellCrypto) October 17, 2025

O volume de negociação disparou para US$ 273,5 bilhões, refletindo a volatilidade extrema e o pânico que tomou conta dos investidores.

O índice de Medo e Ganância, que mede o sentimento do mercado cripto, despencou para 22 pontos, indicando ‘pânico extremo’ entre os participantes do mercado.

🚨 TODAY: The Crypto Fear & Greed Index plunged to 22 Extreme Fear, down from 64 Greed just a week ago. pic.twitter.com/vr11Cmq992 — Cointelegraph (@Cointelegraph) October 17, 2025

Paralelos com a crise de 2023 e lições aprendidas

A situação atual traz à memória a crise bancária de março de 2023, quando uma série de falências de bancos médios americanos, incluindo o Silicon Valley Bank e o Silvergate Bank, abalou os mercados financeiros globais.

Na época, o BTC inicialmente sofreu com a instabilidade, mas posteriormente se recuperou e registrou forte valorização, consolidando-se como um ativo alternativo ao sistema bancário tradicional.

Analistas se perguntam se o histórico pode se repetir desta vez.

Guilherme Prado, diretor regional da Bitget, avalia que o ambiente permanece volátil e marcado por incertezas regulatórias e macroeconômicas:

‘A demanda estrutural por ouro tem funcionado como um porto seguro tradicional para investidores, criando uma pressão significativa sobre os mercados de criptomoedas’

Segundo ele, fundos e investidores institucionais tendem a priorizar alocação em ouro durante períodos de crise, reduzindo temporariamente o capital direcionado para criptoativos.

O que esperar para o futuro do BTC?

Ademais, o cenário de curto prazo permanece incerto e dependente dos desdobramentos da crise bancária nos EUA e do sentimento geral do mercado.

Nesse contexto, Mike Ermolaev, fundador da Outset PR, afirma:

‘Há pouco ou nenhum suporte que possa impedir uma queda até US$ 101.000 – US$ 102.000’.

Por outro lado, para uma reversão, seria crucial que o BTC recuperasse o patamar de US$ 110 mil, que agora atua como uma forte zona de resistência.

Na mesma linha, André Franco, CEO da Boost Research, destaca que o BTC pode encontrar suporte na faixa entre US$ 104.000 e US$ 110.000.

No entanto, caso surjam novas más notícias no setor bancário, o preço pode testar níveis inferiores.

Além disso, o governo norte-americano está em sua terceira semana de ‘shutdown’, com a divulgação de dados econômicos suspensa até que haja uma resolução para o conflito no Congresso.

Assim, adicionando ainda mais incerteza ao cenário.