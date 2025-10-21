Coinbase e Echo: veja como fusão democratiza investimentos

Pela primeira vez, investidores comuns poderão participar de rodadas de financiamento que antes eram exclusivas de fundos bilionários.

O mercado de criptomoedas testemunhou um movimento estratégico significativo nesta terça-feira (21/10).

A Coinbase anunciou a aquisição da Echo, uma plataforma de captação de recursos onchain, por cerca de US$ 375 milhões.

Mais do que isso, o acordo representa um passo ousado em direção à democratização dos investimentos cripto.

Esse é um campo tradicionalmente dominado por capital de risco e investidores institucionais.

Agora, a fusão promete nivelar o campo de jogo.

Como resultado, investidores de varejo poderão participar de rodadas de financiamento em estágio inicial diretamente pela plataforma da Coinbase.

Além disso, no momento da redação deste artigo, o mercado reagiu positivamente. As ações da Coinbase (COIN) estão sendo negociadas a US$ 343,78.

Isso representa uma alta de 2,31% nas últimas 24 horas. Dessa forma, o movimento reflete o otimismo dos investidores com a estratégia de expansão da exchange.

Bringing back Up Only was just the warm up.



We've acquired @echodotxyz, the leading onchain capital raising platform.



→ Joining builders with community capital

→ Giving investors access to new opportunities

→ Growing economic freedom worldwide pic.twitter.com/NCDF7t7B08 — Coinbase 🛡️ (@coinbase) October 21, 2025

O que é a Echo e por que ela é revolucionária?

Fundada por Jordan Fish, mais conhecido por seu pseudônimo ‘Cobie’, uma figura influente e respeitada no ecossistema cripto, a Echo se consolidou como uma ponte vital entre startups inovadoras e capital comunitário.

A plataforma permite que projetos de blockchain arrecadem fundos diretamente de suas comunidades, seja através de vendas privadas ou de ofertas públicas de tokens auto-hospedadas, utilizando seu produto principal, o Sonar.

We started Echo last year, with the goal to create more equal opportunity in private fundraising. Echo's purpose was to let regular folks participate in seed-stage investing, particularly in crypto startups and tokens.



As we built Echo, we heard two major pieces of feedback from… — echo (@echodotxyz) May 27, 2025

Desde a sua criação, a Echo facilitou a captação de mais de US$ 200 milhões para aproximadamente 300 projetos, validando seu modelo de negócio disruptivo.

A verdadeira revolução da Echo reside em sua capacidade de quebrar barreiras.

Historicamente, o acesso a investimentos em startups promissoras era um privilégio de um círculo fechado de fundos de venture capital e investidores anjo com alto poder aquisitivo.

A Echo mudou essa dinâmica ao criar uma infraestrutura tecnológica que torna possível para qualquer pessoa, com qualquer quantia de capital, investir em projetos desde o seu nascimento.

Essa abordagem não apenas democratiza o acesso, mas também alinha os interesses dos projetos com sua base de usuários desde o primeiro dia.

when i started building echo 2 years ago, i knew it had 95% chance of failing. to be honest, i couldnt really imagine any other outcome, but i thought at least it may be a noble failure worth attempting.



i certainly didn't think echo would be sold to coinbase, but, here we are:… — Cobie (@cobie) October 21, 2025

Coinbase entra na arena da democratização de investimentos cripto

Com esta aquisição, a oitava da empresa em 2025, a Coinbase não está apenas comprando uma plataforma, mas abraçando uma filosofia.

A exchange, que possui uma capitalização de mercado de mais de US$ 86 bilhões, está posicionando-se firmemente como uma catalisadora para um ecossistema financeiro mais aberto e inclusivo.

Em seu comunicado oficial, a Coinbase destacou a principal dor do mercado que a fusão busca resolver:

‘Hoje, os fundadores muitas vezes têm dificuldades para levantar capital e os investidores não têm a oportunidade de investir em vendas privadas de tokens. A Echo resolve esse problema’.

Este movimento estratégico permite que a Coinbase ofereça uma solução ‘full-stack’ para a formação de capital onchain.

Para as startups, isso significa um caminho simplificado para acessar uma das maiores bases de usuários e liquidez do mundo.

Para os milhões de usuários da Coinbase, a aquisição abre uma janela de oportunidade sem precedentes para descobrir e apoiar a próxima geração de projetos de criptomoedas.

Assim, transformando a maneira como o capital é distribuído e como as comunidades se engajam com a inovação.

Como a integração com a Sonar vai funcionar na prática?

A integração do produto Sonar da Echo na plataforma da Coinbase será o coração técnico desta nova fase.

Embora a Echo continue a operar como uma marca independente inicialmente, os planos são ambiciosos.

Cobie confirmou que o ‘produto de venda pública do Sonar’ será integrado diretamente na Coinbase.

Isso sugere que os usuários da Coinbase poderão, em breve, navegar e participar de vendas de tokens de projetos emergentes com a mesma facilidade com que compram Bitcoin ou Ethereum hoje.

A plataforma provavelmente oferecerá um funil completo, desde rodadas de sementes (seed rounds) privadas, acessíveis a um grupo seleto, até vendas públicas mais amplas.

A Coinbase pode alavancar sua infraestrutura de custódia e conformidade para garantir um ambiente seguro e regulado para essas ofertas.

Para os fundadores de projetos, isso significa acesso a ferramentas que gerenciam todo o ciclo de vida da captação de recursos.

Assim, desde a emissão de tokens até a distribuição e gestão de investidores, tudo dentro de um ecossistema confiável.

O futuro é tokenizado: o que esperar da união

Ademais, a visão da Coinbase para esta aquisição vai além do universo cripto nativo.

A empresa declarou explicitamente que planeja expandir a infraestrutura da Echo para, eventualmente, oferecer suporte a ‘títulos tokenizados e ativos do mundo real (RWA)’.

Esta é talvez a parte mais visionária do anúncio.

A tokenização de ativos tradicionais, como ações de empresas, imóveis, e até mesmo arte, é vista por muitos como a próxima grande fronteira dos mercados financeiros.

Ao adquirir a Echo, a Coinbase está se preparando para ser um player central nesta transformação.

Imagine um futuro onde um pequeno investidor no Brasil possa comprar uma fração de um imóvel em Nova York ou investir em uma startup promissora do Vale do Silício, tudo através da sua conta Coinbase.

É este futuro que a união entre Coinbase e Echo começa a construir.