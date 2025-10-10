Coinbase e Mastercard negociam compra de startup de stablecoin

Empresas podem adquirir a BNVK em uma transação superior a US$ 1,5 bilhão.

A Coinbase e a Mastercard estão em negociações avançadas para comprar a BVNK, empresa de stablecoin sediada em Londres.

Segundo a Fortune, a transação pode se tornar a maior aquisição de uma empresa de stablecoin até hoje.

O valor estimado varia entre US$ 1,5 bilhão e US$ 2,5 bilhões.

As conversas continuam e ainda não há um vencedor definido, mas fontes afirmam que a Coinbase está em vantagem.

Se o acordo sair, ele marcará um marco importante para os setores cripto e financeiro tradicional, reforçando a convergência entre pagamentos em blockchain e infraestrutura financeira estabelecida.

The activity in tokenization right now is off the charts.



Coinbase & MasterCard are in deep talks to acquire BVNK for $2B+ according to Fortune.



m0 raised a $40M series B.



USDAI just successfully structured a $500M deal for collateralized AI investments.



USDT at $178B.



USDC… pic.twitter.com/Kogqx9vmiN — Andy (@ayyyeandy) October 9, 2025

BVNK na mira da Coinbase e da Mastercard

A BVNK foi fundada em 2021 e rapidamente se tornou uma das principais fornecedoras de infraestrutura de stablecoins.

Assim, a empresa ajuda negócios a integrar stablecoins em pagamentos, transações internacionais e operações globais de gestão de ativos.

Agora,a base de clientes inclui instituições financeiras que querem transferir valores de forma instantânea, sem depender de sistemas tradicionais.

Em dezembro de 2024, a BVNK levantou US$ 50 milhões em uma rodada liderada pela Haun Ventures.

O investimento também teve participação da Coinbase Ventures, Tiger Global e dos braços de investimento da bandeira Visa e Citi.

Na época, a empresa foi avaliada em cerca de US$ 750 milhões.

Se a compra for concluída, ela superará a aquisição da Bridge pela Stripe por US$ 1,1 bilhão no início deste ano.

Os dois negócios mostram a importância estratégica da infraestrutura de stablecoins para fintechs e empresas de pagamentos.

Coinbase e Mastercard ampliam presença no mercado

O interesse da Coinbase e da Mastercard chega no momento em que o mercado de stablecoins cresce rapidamente.

De acordo com a DeFiLlama, a capitalização já ultrapassou US$ 304 bilhões. Ela foi impulsionada pela aprovação do GENIUS Act nos EUA, assinado em julho pelo presidente Donald Trump.

Portanto, a legislação criou um arcabouço federal para emissão e transparência de stablecoins, abrindo espaço para maior adoção institucional.

Stablecoins são tokens digitais atrelados a moedas fiduciárias, como o dólar americano. Elas estão no centro da inovação em pagamentos globais.

Sendo assim, os defensores afirmam que elas são mais rápidas, baratas e eficientes do que os sistemas tradicionais, com liquidação em segundos em vez de dias.

Bancos tradicionais entram na corrida das stablecoins

Em agosto, a CEO do Citigroup, Jane Fraser, afirmou que o banco está ‘avaliando a emissão de uma stablecoin do Citi’ e desenvolvendo depósitos tokenizados para clientes corporativos que querem liquidações 24/7.

Além disso, o JPMorgan lançou os tokens de depósito JPMD para pagamentos institucionais em blockchain em junho de 2025.

Isso aconteceu mesmo com o CEO Jamie Dimon ainda questionando o uso.

Sobretudo, o banco atuou como coordenador líder no IPO da Circle, cuja ação subiu mais de 500% desde o preço inicial de US$ 31.

Alguns bancos também tentam controlar a emissão de stablecoins.

O Banco da Inglaterra, por exemplo, propôs limites de propriedade, entre £ 10 mil e £ 20 mil para pessoas físicas e £10 milhões para empresas, o que gerou forte reação negativa.

Por outro lado, a Crypto.com está integrando o Morpho, segundo maior protocolo DeFi de empréstimos, para lançar mercados de stablecoin diretamente na Cronos.

Assim, com a parceria, usuários poderão depositar versões wrapped de Bitcoin e Ethereum, CDCBTC e CDCETH, e pegar empréstimos em stablecoins sem sair do ecossistema da Crypto.com.