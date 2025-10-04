Samsung fecha parceria com a Coinbase e leva cripto para 75 milhões de usuários Galaxy
A gigante de tecnologia Samsung anunciou uma parceria com a Coinbase para oferecer serviços de criptomoedas aos mais de 75 milhões de usuários Galaxy nos Estados Unidos.
A iniciativa é vista como um passo importante para a adoção em massa, já que integra o acesso a cripto diretamente ao ecossistema da fabricante sul-coreana.
Samsung integra compra de cripto ao Samsung Pay
Em comunicado oficial, a Samsung confirmou que a parceria permitirá que usuários adquiram criptomoedas diretamente dentro do aplicativo Samsung Pay.
A novidade amplia as opções de investimento e gestão de recursos dentro da plataforma, unindo pagamentos digitais e ativos digitais em uma única experiência.
A Coinbase também destacou que os usuários Galaxy terão acesso exclusivo ao Coinbase One, um serviço premium que oferece taxas zero em negociações, recompensas de staking e outros benefícios.
Com mais de 75 milhões de usuários somente nos EUA, a parceria cria uma base sólida para expandir a penetração da criptoeconomia em dispositivos móveis.
Expansão prevista para outros mercados
Segundo as empresas, o plano é ampliar o acesso gradualmente para usuários de Galaxy em outras regiões do mundo nos próximos meses.
Em suma, esse movimento reforça uma tendência maior: grandes companhias estão buscando integrar serviços de criptomoedas em seus produtos.
A própria Samsung já havia iniciado essa aproximação em julho deste ano, quando a Coinbase integrou o Samsung Pay como forma de pagamento dentro do app da exchange para clientes na América do Norte.
Agora, o passo seguinte envolve não apenas oferecer pagamentos, mas integrar de forma nativa os serviços de compra e custódia de criptomoedas.
Coinbase fortalece posição no mercado institucional e de consumo
Além disso, a parceria com a Samsung também se soma a outros acordos relevantes firmados pela Coinbase em 2025.
Um exemplo foi a aproximação com o JPMorgan, maior banco dos EUA, que também escolheu a exchange como parceira para oferecer acesso a ativos digitais a seus clientes.
Para a Coinbase, essas colaborações com gigantes da tecnologia e do setor financeiro ampliam sua posição como ponte entre o mercado tradicional e a economia digital.
Impacto na adoção de criptomoedas
Ademais, especialistas destacam que o peso da Samsung nesse processo é significativo.
Além de ser uma das maiores fabricantes globais de smartphones, a empresa possui forte presença no mercado de pagamentos digitais.
Integrar criptomoedas ao Samsung Pay significa tornar o acesso muito mais simples para milhões de usuários, reduzindo barreiras de entrada.
Em declaração, o CEO da Coinbase, Brian Armstrong, afirmou que a parceria é um marco para tornar as criptomoedas mais acessíveis.
Por fim, ele reforçou que oferecer acesso gratuito ao Coinbase One para milhões de usuários Galaxy é parte da estratégia para acelerar a adoção global.
