A gigante de tecnologia Samsung anunciou uma parceria com a Coinbase para oferecer serviços de criptomoedas aos mais de 75 milhões de usuários Galaxy nos Estados Unidos.

A iniciativa é vista como um passo importante para a adoção em massa, já que integra o acesso a cripto diretamente ao ecossistema da fabricante sul-coreana.

Samsung integra compra de cripto ao Samsung Pay

Em comunicado oficial, a Samsung confirmou que a parceria permitirá que usuários adquiram criptomoedas diretamente dentro do aplicativo Samsung Pay.

A novidade amplia as opções de investimento e gestão de recursos dentro da plataforma, unindo pagamentos digitais e ativos digitais em uma única experiência.

A Coinbase também destacou que os usuários Galaxy terão acesso exclusivo ao Coinbase One, um serviço premium que oferece taxas zero em negociações, recompensas de staking e outros benefícios.

Com mais de 75 milhões de usuários somente nos EUA, a parceria cria uma base sólida para expandir a penetração da criptoeconomia em dispositivos móveis.

Expansão prevista para outros mercados

Segundo as empresas, o plano é ampliar o acesso gradualmente para usuários de Galaxy em outras regiões do mundo nos próximos meses.

Em suma, esse movimento reforça uma tendência maior: grandes companhias estão buscando integrar serviços de criptomoedas em seus produtos.

A própria Samsung já havia iniciado essa aproximação em julho deste ano, quando a Coinbase integrou o Samsung Pay como forma de pagamento dentro do app da exchange para clientes na América do Norte.

Agora, o passo seguinte envolve não apenas oferecer pagamentos, mas integrar de forma nativa os serviços de compra e custódia de criptomoedas.

Excited to be partnering with @Samsung to make crypto even more accessible.



We’re offering 75M+ Samsung Galaxy users in the U.S. free access to Coinbase One to bring them onboard. And we’ve fully integrated Samsung Pay, so every Coinbase user in the U.S. can use that to buy… pic.twitter.com/kfBvo2znCQ — Brian Armstrong (@brian_armstrong) October 3, 2025

Coinbase fortalece posição no mercado institucional e de consumo

Além disso, a parceria com a Samsung também se soma a outros acordos relevantes firmados pela Coinbase em 2025.

Um exemplo foi a aproximação com o JPMorgan, maior banco dos EUA, que também escolheu a exchange como parceira para oferecer acesso a ativos digitais a seus clientes.

Para a Coinbase, essas colaborações com gigantes da tecnologia e do setor financeiro ampliam sua posição como ponte entre o mercado tradicional e a economia digital.

Impacto na adoção de criptomoedas

Ademais, especialistas destacam que o peso da Samsung nesse processo é significativo.

Além de ser uma das maiores fabricantes globais de smartphones, a empresa possui forte presença no mercado de pagamentos digitais.

Integrar criptomoedas ao Samsung Pay significa tornar o acesso muito mais simples para milhões de usuários, reduzindo barreiras de entrada.

Em declaração, o CEO da Coinbase, Brian Armstrong, afirmou que a parceria é um marco para tornar as criptomoedas mais acessíveis.

Por fim, ele reforçou que oferecer acesso gratuito ao Coinbase One para milhões de usuários Galaxy é parte da estratégia para acelerar a adoção global.