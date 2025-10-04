Cryptonews Finance News

Samsung fecha parceria com a Coinbase e leva cripto para 75 milhões de usuários Galaxy

A própria Samsung já havia iniciado essa aproximação em julho deste ano, quando a Coinbase integrou o Samsung Pay como forma de pagamento.
samsung coinbase

A gigante de tecnologia Samsung anunciou uma parceria com a Coinbase para oferecer serviços de criptomoedas aos mais de 75 milhões de usuários Galaxy nos Estados Unidos.

A iniciativa é vista como um passo importante para a adoção em massa, já que integra o acesso a cripto diretamente ao ecossistema da fabricante sul-coreana.

Samsung integra compra de cripto ao Samsung Pay

Em comunicado oficial, a Samsung confirmou que a parceria permitirá que usuários adquiram criptomoedas diretamente dentro do aplicativo Samsung Pay.

A novidade amplia as opções de investimento e gestão de recursos dentro da plataforma, unindo pagamentos digitais e ativos digitais em uma única experiência.

A Coinbase também destacou que os usuários Galaxy terão acesso exclusivo ao Coinbase One, um serviço premium que oferece taxas zero em negociações, recompensas de staking e outros benefícios.

Com mais de 75 milhões de usuários somente nos EUA, a parceria cria uma base sólida para expandir a penetração da criptoeconomia em dispositivos móveis.

Expansão prevista para outros mercados

Segundo as empresas, o plano é ampliar o acesso gradualmente para usuários de Galaxy em outras regiões do mundo nos próximos meses.

Em suma, esse movimento reforça uma tendência maior: grandes companhias estão buscando integrar serviços de criptomoedas em seus produtos.

A própria Samsung já havia iniciado essa aproximação em julho deste ano, quando a Coinbase integrou o Samsung Pay como forma de pagamento dentro do app da exchange para clientes na América do Norte.

Agora, o passo seguinte envolve não apenas oferecer pagamentos, mas integrar de forma nativa os serviços de compra e custódia de criptomoedas.

Coinbase fortalece posição no mercado institucional e de consumo

Além disso, a parceria com a Samsung também se soma a outros acordos relevantes firmados pela Coinbase em 2025.

Um exemplo foi a aproximação com o JPMorgan, maior banco dos EUA, que também escolheu a exchange como parceira para oferecer acesso a ativos digitais a seus clientes.

Para a Coinbase, essas colaborações com gigantes da tecnologia e do setor financeiro ampliam sua posição como ponte entre o mercado tradicional e a economia digital.

Impacto na adoção de criptomoedas

Ademais, especialistas destacam que o peso da Samsung nesse processo é significativo.

Além de ser uma das maiores fabricantes globais de smartphones, a empresa possui forte presença no mercado de pagamentos digitais.

Integrar criptomoedas ao Samsung Pay significa tornar o acesso muito mais simples para milhões de usuários, reduzindo barreiras de entrada.

Em declaração, o CEO da Coinbase, Brian Armstrong, afirmou que a parceria é um marco para tornar as criptomoedas mais acessíveis.

Por fim, ele reforçou que oferecer acesso gratuito ao Coinbase One para milhões de usuários Galaxy é parte da estratégia para acelerar a adoção global.

