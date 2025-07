ChatGPT prevê cotação do XRP a US$ 5,40; analista famoso crava Ripple em US$ 15

Mesmo com leve queda, ChatGPT prevê XRP a US$ 5,40 com base em padrões técnicos e alta institucional, reforçando otimismo no mercado altista.

Embora a cotação do XRP enfrente uma queda de 3% na terça (22/07), analistas mantêm o otimismo com o ativo.

De acordo com uma análise técnica gerada pelo ChatGPT, a criptomoeda pode atingir US$ 5,40 nas próximas semanas, impulsionada por formações gráficas e dados de mercado promissores

XRP sobe 80% no mês e rompe resistência em US$ 3,40

A previsão tem como base a formação de um padrão de ‘xícara com alça’ (cup and handle), que o XRP completou ao romper a resistência de US$ 3,40.

Esse padrão costuma sinalizar a continuidade de uma tendência de alta, especialmente quando o ativo também se mantém acima das médias móveis exponenciais de 50 e 100 períodos, como é o caso atual.

Segundo dados do Coinmarketcap, o XRP opera atualmente em torno de US$ 3,51, com alta acumulada de cerca de 80% no mês.

Assim, a valorização vem sendo alimentada por múltiplos fatores.

Além do rali mais amplo do mercado cripto puxado pelo Bitcoin, o token se beneficia de avanços regulatórios, como o lançamento do ETF de futuros de XRP da ProShares, e da possível obtenção de uma licença bancária pela Ripple.

De acordo com dados recentes, o valor total travado (TVL) no ecossistema XRP subiu 70%, alcançando US$ 93 milhões, enquanto a oferta de stablecoins na rede chegou a US$ 93,2 milhões.

Analista crava cotação do XRP em US$ 15

Além da análise do ChatGPT, o especialista Ali Martinez destacou que o XRP rompeu um triângulo simétrico de consolidação, padrão clássico que precede grandes movimentos de alta.

Com base nesse rompimento, ele projeta um preço-alvo de até US$ 15, o que representaria uma valorização superior a 400% sobre o valor atual.

$XRP has broken out of a bullish flag, setting its sights on $15! Zoom out on the weekly chart and you'll spot it. pic.twitter.com/DXVp6G18os — Ali (@ali_charts) July 22, 2025

Já a analista Lingrid também aponta para uma fase de consolidação saudável acima de US$ 3,30, que pode servir de base para um novo salto.

Desse modo, ela afirma que a criptomoeda está formando uma estrutura de cunha logo abaixo dos US$ 3,60. Assim, preparando o caminho para a região dos US$ 4,00 e para níveis mais altos.

No cenário macroeconômico, o mercado acompanha de perto o próximo relatório da Casa Branca sobre política cripto, previsto na Ordem Executiva 14178.

Por fim, se o governo dos Estados Unidos sinalizar apoio à inovação ou maior clareza regulatória, o XRP pode ser um dos principais beneficiados.

Especialmente por sua adesão ao padrão ISO 20022 e casos de uso no mundo real.

