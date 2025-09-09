Cryptonews Conversas do Mercado

Flock dispara 75% com listagem na Coinbase e reacende interesse em criptos de IA

Além do Flock, o mercado também voltou os olhos para o Snorter Bot (SNORT), uma ferramenta de trading que combina elementos de memecoin com utilidade prática.
Último update: 

A Coinbase anunciou em 8 de setembro a listagem do Flock (FLOCK) e do SPX6900, movimento que impulsionou fortemente os preços dos dois tokens.

Enquanto o SPX6900 subiu 12% logo após a notícia, o Flock disparou mais de 75% em apenas 24 horas, reacendendo o debate sobre uma possível retomada das criptomoedas ligadas à inteligência artificial.

Segundo dados da CoinGecko, o setor de IA registrou valorização superior a 7% no dia do anúncio, com projetos como AI16Z, Kaito e Open também figurando entre os destaques.

O que é o Flock e por que a Coinbase decidiu listá-lo

O Flock se apresenta como uma infraestrutura completa para inteligência artificial voltada à privacidade.

Seu diferencial é o uso do Federated Learning (aprendizado federado), técnica que permite treinar modelos de IA de forma colaborativa sem compartilhar dados brutos — algo essencial em áreas como saúde, governo, bancos e escritórios de advocacia.

O protocolo atua em três camadas principais:

  • AI Arena: voltada para treinamento aberto e competitivo de modelos, semelhante ao Bittensor.
  • FL Alliance: plataforma de ajuste fino de modelos de IA, em linha com o trabalho da Nous Research.
  • Moonbase: ambiente de implantação de agentes e modelos, comparável ao Virtuals.

A adoção do Flock já conta com parceiros de peso.

A GSR utiliza a tecnologia para desenvolver modelos de trading com foco em privacidade, enquanto a Beacon Protocol e a DIMO Network colaboram para criar modelos de eficiência de combustível a partir de dados reais de veículos.

A Animoca Brands também explora a plataforma, e a Aptos Foundation trabalha junto ao Flock para aprimorar LLMs no ecossistema Move.

Essa lista de colaborações ajuda a explicar por que a Coinbase decidiu listá-lo: o token tem se consolidado como uma das principais apostas em inteligência artificial dentro do mercado cripto.

Flock ultrapassa US$ 100 milhões de valor de mercado e mira o top 100

Após o anúncio da Coinbase, o Flock saltou de US$ 0,27 para US$ 0,66 antes de estabilizar em torno de US$ 0,48.

Isto, por sua vez, levou seu valor de mercado a superar os US$ 100 milhões.

Para muitos investidores iniciais, esse movimento representa apenas o começo.

Um dos argumentos otimistas é a conexão com a Digital Currency Group (DCG), controladora da Grayscale e líder do fundo de risco que apoiou o Flock.

Em 2023, os investimentos da DCG em projetos cripto tiveram retorno médio de 405x, o que aumenta as expectativas de valorização.

No momento, para que o token entre no top 100 global por valor de mercado, seria necessário multiplicar seu preço em cerca de 11 vezes.

Ou seja, chegar a aproximadamente US$ 5.

Para os mais otimistas, com a dominância no nicho de DeAI e o suporte de grandes players, essa meta parece plausível.

Snorter Bot surge como aposta para encontrar o próximo flock

Além do Flock, o mercado também voltou os olhos para o Snorter Bot (SNORT).

Em suma, o SNORT é uma ferramenta de trading via Telegram que combina elementos de memecoin com utilidade prática.

O projeto já arrecadou mais de US$ 3,8 milhões em sua ICO e promete taxas de negociação competitivas de apenas 0,85%.

Sobretudo, estas são abaixo de soluções como Trojan e Maestro.

O Snorter Bot oferece recursos como proteção contra MEV, ferramentas de sniping e função de copy-trade, permitindo acompanhar e replicar estratégias de carteiras influentes.

Os investidores também podem optar pelo staking do token SNORT, com rendimento anual de 122% (APY).

Dessa forma, o staking atrai tanto especuladores de curto prazo quanto aqueles em busca de renda passiva.

Por fim, com a ascensão do Flock e a boa performance de projetos como Bittensor (TAO), que valorizou mais de 1.000% desde 2023, o Snorter se posiciona como um dos principais candidatos a aproveitar a próxima onda de tokens de IA.

