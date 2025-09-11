BTC vai cair ou vai subir? Glassnode tem a resposta

Bitcoin oscila entre US$ 110 mil e US$ 116 mil. Glassnode revela cenários que podem levar à retomada ou queda do ativo.

A primeira cripto entrou novamente em um período decisivo e agora analistas avaliam se o BTC vai cair ou subir.

Após atingir uma máxima histórica em agosto, o preço recuou e agora oscila entre US$ 110 mil e US$ 116 mil.

Esse intervalo, conhecido como ‘air gap’, concentra disputas entre vendedores de curto prazo e investidores que ainda acreditam em recuperação.

A grande dúvida permanece: o ativo vai romper para cima ou ceder espaço para uma correção mais profunda?

A análise da Glassnode mostra que o suporte em US$ 107 mil atraiu compras de oportunidade, mas a pressão de venda de detentores recentes limitou o fôlego da recuperação.

A sustentação da alta depende da consolidação acima de US$ 114 mil, ponto que devolveria confiança e poderia atrair novos fluxos institucionais.

Lucros e perdas determinam se o BTC vai cair ou subir

De acordo com a Glassnode, nos últimos dias, investidores que seguraram posições por três a seis meses aproveitaram a alta para realizar cerca de US$ 189 milhões em lucros por dia.

Esse movimento representou quase 80% dos ganhos de curto prazo.

Ao mesmo tempo, compradores do topo recente começaram a vender com prejuízo, acumulando perdas de até US$ 152 milhões diários.

Esse comportamento de capitulação já foi visto em ciclos anteriores, o que reforça a incerteza atual.

Para que o mercado retome força, é necessário que novas entradas absorvam essa pressão de venda.

De acordo com a Glassnode, enquanto o preço permanecer acima de US$ 108 mil, a liquidez ainda garante suporte.

Porém, uma queda abaixo desse patamar pode abrir espaço para a próxima faixa de oferta, localizada próxima a US$ 93 mil.

ETFs perdem força

Outro fator importante destacado pela empresa, vem do mercado tradicional.

Os ETFs de BTC à vista, que impulsionaram altas expressivas em março e dezembro de 2024, agora registram entradas muito mais modestas.

O fluxo diário médio gira em torno de ±500 BTC, um nível bem inferior ao do início do ano. Essa desaceleração fragiliza a base institucional que sustentava o avanço.

Assim, a Glassnode argumenta que com a perda de intensidade dos ETFs, os derivativos assumem maior protagonismo.

O mercado de futuros apresenta uma estrutura mais equilibrada, sem sinais de alavancagem excessiva que costumam preceder liquidações.

Além disso, a base anualizada dos contratos de três meses segue abaixo de 10%, indicando demanda constante, mas sem euforia.

Já o mercado de opções atinge recordes em contratos abertos, sinalizando uma estratégia mais voltada à gestão de risco, com destaque para operações de calls cobertas e puts protetivas.

Consolidação ou reversão

Segundo a empresa, a estrutura atual do Bitcoin pode ser vista de duas formas.

Ela pode representar uma consolidação saudável após o rali histórico de agosto, com o ativo apenas reorganizando forças antes de buscar novas máximas.

No entanto, ela também pode ser o início de um movimento mais prolongado de correção, impulsionado pela redução de liquidez e pela realização de lucros.

Os gráficos da Glassnode reforçam esse dilema.

Reaver os US$ 114 mil traria alívio, colocaria os compradores recentes novamente no lucro e criaria espaço para entrada de capital fresco.

Já a perda do suporte em US$ 108 mil pode gerar nova onda de vendas e empurrar o preço para patamares próximos de US$ 93 mil, onde se encontra a próxima grande concentração de oferta.

