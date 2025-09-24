BNB Chain pode ter corte de taxas – BNB vai explodir?

Validadores projetam corte nas taxas da rede em 50%, reduzindo o custo para US$ 0,005 por transação, o que pode reverberar no preço da criptomoeda.

A mudança reduziria o preço mínimo das taxas da BNB Chain de 0,1 Gwei para 0,05 Gwei. Além disso, encurtaria o intervalo entre blocos de 750 milissegundos para 450 milissegundos.

Dessa forma, a BNB Smart Chain ficaria entre as redes mais baratas do setor cripto, podendo assim atrair ainda mais usuários e desenvolvedores.

CZ apoia redução de taxas na BNB Chain

Changpeng Zhao, também conhecido como CZ, é fundador e ex-CEO da Binance, apoiou a proposta logo após sua divulgação.

O momento não é por acaso. O BNB alcançou US$ 1.005 no início do mês, levando seu valor de mercado a quase US$ 140 bilhões.

Assim, a criptomoeda se solidificou como o quinto ativo cripto mais valiosos do mundo.

Sobre o tema, reduções de taxas anteriores já impulsionaram a adoção da rede. Em um desses cortes, as transações diárias saltaram 140% e superaram 12 milhões.

Os validadores também definiram um princípio central: manter as menores taxas possíveis, desde que o APY do staking fique acima de 0,5%.

O objetivo de longo prazo é ainda mais ousado. Eles miram taxas de apenas US$ 0,001 por transação, o que representaria queda de 90% em relação a níveis históricos.

Batalha de taxas contra a rede Solana

As mudanças propostas têm como alvo direto a blockchain Solana, líder em transações baratas. Nesse sentido, as taxas variam de US$ 0,0001 a US$ 0,0025. Ainda assim, a BNB Chain poderia compensar a diferença com maior velocidade.

No Ethereum, o custo médio segue em US$ 0,41 por transação, mesmo após cair de US$ 1,85 no início de 2025. Já soluções de segunda camada oferecem taxas abaixo de US$ 0,03, mas sacrificam a segurança nativa do mainnet que a rede da Binance fornece.

A Base também mantém taxas abaixo de US$ 0,01, com blocos a cada seis segundos. Atualmente, é a rival mais próxima da BNB no equilíbrio entre custo e velocidade.

No entanto, blocos de 450 milissegundos deixariam a BNB Chain quase 13 vezes mais rápida.

Hoje, o trading domina a rede. Mesmo assim, a blockchain opera com menos de 30% de sua capacidade, mantendo espaço para mais atividade sem sobrecarga.

As recompensas dos validadores seguem sustentáveis graças ao aumento no volume, repetindo o padrão visto em ciclos anteriores.

O desempenho atual só foi possível por causa de várias atualizações técnicas. Em junho, a atualização Maxwell reduziu os blocos de 1,5 segundo para 0,75 segundo. O feito tornou a BNB Chain a maior blockchain com finalização em menos de um segundo.

Alta do BNB impulsiona o ecossistema da Binance

A melhora no desempenho coincidiu com uma forte expansão no ecossistema da Binance durante o segundo trimestre de 2025.

O número de transações diárias mais que dobrou, chegando a 9,9 milhões. Já o valor total bloqueado em protocolos DeFi cresceu 14%, alcançando US$ 6 bilhões, mesmo com queda de 37,5% na receita da rede.

A atualização Maxwell implementou três propostas cruciais: BEP-524 para blocos mais rápidos, BEP-563 para comunicação melhor entre validadores e BEP-564 para otimização no carregamento de blocos.

Essas mudanças permitiram blocos de 0,75 segundo sem afetar a estabilidade da rede.

A capitalização de mercado das stablecoins disparou 49,6%, atingindo US$ 10,5 bilhões. Assim, a BNB Chain se tornou a terceira maior rede no setor, atrás apenas do Ethereum e do TRON.

O número de endereços ativos diários subiu 33,2%, alcançando 1,6 milhão de usuários. Por sua vez, o volume médio diário negociado em DEXs foi de US$ 3,3 bilhões, superando todas as demais blockchains.

A PancakeSwap manteve 85,1% do mercado, mesmo com o crescimento da Uniswap, que avançou 755% no trimestre.

Enquanto isso, a fortuna de CZ ultrapassou US$ 110 bilhões, impulsionada pelo recorde do BNB. Sua posição vem, sobretudo, da posse de cerca de 94 milhões de tokens.

Se a proposta for aprovada, a BNB Chain pode se consolidar como a rede mais eficiente em custo e velocidade entre as grandes blockchains. Essa vantagem competitiva tende a atrair mais usuários, aumentar o volume de transações e fortalecer a demanda pelo token.

Com maior uso e pressão compradora, o cenário abre espaço para que o preço do BNB dispare além da máxima histórica recente.