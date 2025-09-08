O valor do BTC pode realmente chegar a US$ 1 milhão?

Eric Trump prevê Bitcoin (BTC) a US$ 1 milhão, mas analistas alertam que estimativas são exageradas, movidas por narrativa e não por fundamentos.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

Principais conclusões:

Eric Trump é a mais recente figura de destaque a prever o valor do BTC a US$ 1 milhão, mas os críticos alertam que as previsões são mais exageros do que análises sérias.

Um analista diz que US$ 1 milhão em BTC exigiria a substituição do ouro e da dívida soberana como âncoras de confiança — algo que ele considera irrealista.

Outro diz que as previsões ousadas são típicas de mercados em alta, alimentando o medo de ficar de fora e atraindo o varejo no momento em que os primeiros investidores realizam lucros.

Eric Trump afirma que o valor do BTC (Bitcoin) atingirá US$ 1 milhão dentro de alguns anos, tornando-se a mais recente figura de destaque a fazer essa previsão ousada.

Mas os críticos duvidam que isso aconteça, afirmando que as previsões são apenas uma jogada de marketing, e não uma análise séria.

Falando na conferência Bitcoin Asia em 29 de agosto, Eric, o segundo filho do presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o marco será impulsionado pela adoção institucional e pelo fornecimento limitado de Bitcoin, que é limitado a 21 milhões de moedas.

‘Não há dúvida de que o Bitcoin chegará a US$ 1 milhão’, disse ele, segundo diversas reportagens.

‘Compre agora mesmo, feche os olhos, segure firme pelos próximos cinco anos e você se sairá muito bem.’

Eric, que ajuda a administrar o império multibilionário de criptomoedas da família Trump, elogiou a China como ‘uma potência e tanto’ no mundo das criptomoedas.

Ele está aberto a que seu pai e seu colega chinês, Xi Jinping, discutam o assunto em breve.

Valor do BTC em US$ 1 milhão?

A ideia cativou muita gente no mundo das criptomoedas, mas analistas que conversaram com a Cryptonews dizem que avaliações tão altas têm menos a ver com análise e mais com narrativa.

As chances de o BTC atingir US$ 1 milhão em cinco anos são muito pequenas, afirmam.

Eric Trump, por exemplo, está em boa companhia. O CEO da Block, Jack Dorsey, o cofundador da Binance, Changpeng Zhao, e o autor Robert Kiyosaki apostaram em US$ 1 milhão em Bitcoin até 2030.

Samson Mow, CEO da Jan3, é mais otimista, prevendo que a principal criptomoeda atingirá o patamar já em 2025.

‘Cada palestrante tem uma motivação — seja para promover a adoção, vender livros, gerar engajamento ou validar um portfólio’, disse Petro Golovko, veterano em ouro e finanças da British Gold Trust.

‘O mercado deve tratar essas previsões como marketing, não como análise.’

Ele alertou que focar em previsões precisas de preços é ‘enganoso’ e desvia a atenção de questões estruturais mais profundas sobre a resiliência do Bitcoin.

O valor do BTC subiu 18% desde janeiro, mas ainda está bem abaixo da previsão de US$ 1 milhão.

Em agosto, o BTC atingiu a máxima histórica de US$ 124.500, impulsionado por regulamentações favoráveis ​​nos EUA e pela forte demanda institucional.

BTC: um ativo reflexivo

De acordo com Golovko, a narrativa está inserida no desempenho do Bitcoin, um ativo que ele descreve como ‘reflexivo e especulativo’.

Previsões altíssimas reforçam a crença, criam impulso e entusiasmam investidores de varejo, afirma ele.

Mas isso pode não ser suficiente para garantir a sustentabilidade, já que a extrema volatilidade parece destinada a continuar sendo uma característica do Bitcoin.

Mesmo que a especulação exagerada o levasse brevemente para US$ 1 milhão, Golovko duvida que isso durasse.

O Bitcoin continua sendo reflexivo: seu preço é impulsionado menos por fundamentos e mais por crenças e ciclos de liquidez. Será que o fervor especulativo poderia empurrá-lo para muito mais alto por um breve período? Sim. Mas sustentabilidade é outra questão.

A previsão de US$ 1 milhão é ‘irrealista’ por vários motivos. Fundamentalmente, ele afirma, ‘um BTC de US$ 1 milhão implica uma capitalização de mercado que rivaliza ou até mesmo supera a do ouro, dos mercados de dívida soberana ou dos maiores pools de capital global’.

Isso exigiria não apenas a adoção, mas também o deslocamento das âncoras monetárias existentes. Dada a dependência do Bitcoin de plataformas de entrada e saída de moedas fiduciárias e sua falta de âncora intrínseca, isso é altamente irrealista.

O valor de mercado total do ouro físico gira em torno de US$ 23,5 a US$ 23,8 trilhões, tornando-o um dos maiores ativos em valor de mercado do mundo.

Isso se compara à capitalização de mercado atual do Bitcoin, de US$ 2,2 trilhões.

📚Procurando pela previsão Bitcoin e estimativas de preço para os próximos anos? Continue lendo e saiba mais!

Golovko explicou que a necessidade do Bitcoin por fluxos constantes de liquidez e confiança representa um ponto fraco em comparação com o ouro físico, uma âncora material milenar.

O Bitcoin tem sido frequentemente chamado de ‘ouro digital’.

‘O ouro perdurou por milênios porque não é uma narrativa — é uma âncora material de confiança, imune a ciclos de crença’, disse Golovko, que também é um pesquisador de IA descentralizada e finanças quânticas, à Cryptonews.

‘Os criptoativos, por outro lado, são estruturalmente reflexivos: eles dependem de entradas constantes de liquidez e confiança.’

Previsões de FOMO e clickbait

Matteo Greco, associado sênior da empresa de criptomoedas Fineqia, listada na Bolsa de Valores do Canadá, disse que previsões astronômicas de preços são típicas de todo mercado em alta.

‘À medida que os preços se aproximam ou quebram novas máximas históricas, previsões ousadas de avaliações ‘disparadas’ e promessas da lua começam a circular’, disse ele, acrescentando:

Essas narrativas alimentam o medo de ficar de fora (FOMO), atraindo novos investidores com a ilusão de que criptomoedas são dinheiro fácil. A verdadeira motivação por trás dessas previsões de caça-cliques é frequentemente atrair participantes do varejo, que então fornecem liquidez para investidores anteriores que acumularam em níveis muito menores.

Greco observa que a dinâmica é especialmente comum nos últimos estágios dos ciclos de alta, quando os detentores de longo prazo realizam lucros enquanto os participantes de curto prazo se acumulam sob a influência do FOMO (medo de perder).

O ciclo se repete, uma e outra vez. Em 2020, por exemplo, as previsões indicavam que o valor do BTC estava acima de US$ 100.000, mas ele atingiu o pico de US$ 69.000.

Neste ciclo, diz Greco, as metas são ainda maiores, de US$ 150.000 a US$ 1 milhão.

Números bons para manchetes

‘Números redondos rendem boas manchetes e geram cliques, além de ajudarem a criar a euforia que normalmente caracteriza os últimos estágios de um ciclo de alta.’

Durante anos, o Bitcoin seguiu um padrão familiar — um ciclo de preços de quatro anos impulsionado pelos chamados eventos de halving do ativo, um mecanismo interno que ocorre a cada 210.000 blocos ou a cada quatro anos, cortando o fornecimento de BTC.

O padrão, conhecido como Teoria dos Ciclos do Bitcoin, frequentemente levava a um período de acumulação, uma grande alta e, em seguida, uma queda.

Os ciclos ocorreram em 2013, 2017 e 2021 — normalmente de 12 a 18 meses após o halving.

Se a história se repetir, Greco afirma que 2025 marcará o pico do ciclo atual.

No passado, os eventos de halving impulsionaram o valor do BTC, mas especialistas acreditam que os fundamentos do setor evoluíram além do padrão de quatro anos.

Fonte: Sentora

Segundo Greco, cada ciclo produziu, até agora, uma nova máxima, mas também retornos decrescentes. Nesse contexto, ele acredita ser ‘improvável’ que o preço do BTC atinja US$ 1 milhão nos próximos cinco anos.

‘Em algum momento, poderemos ver um ciclo sem retornos decrescentes, quando o mercado estiver suficientemente maduro para atrair significativamente mais capital do que o anterior’, disse ele.

‘Esse pode muito bem ser o próximo ciclo, mas uma meta de preço de US$ 1 milhão ainda parece uma suposição muito ousada neste momento.’

Valor do BTC vs. Ouro: ilusão nominal contra valor real

Na conferência Bitcoin Asia em Hong Kong, Eric Trump falou sobre como sua família ‘acredita’ na comunidade Bitcoin. Ele disse que seu pai, o presidente Trump, recorreu às criptomoedas após ser rejeitado pelos bancos.

Em março, a Trump Organization teria processado o Capital One pelo fechamento de mais de 300 de suas contas bancárias após os distúrbios no Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Os distúrbios teriam sido causados ​​por apoiadores de Donald Trump.

‘Eles estavam nos cancelando completamente e estavam atrás de vocês’, disse Eric, referindo-se aos adeptos do Bitcoin. ‘O inimigo do seu inimigo é seu amigo, e foi assim que a família Trump chegou a esta comunidade.’

Desde a reeleição do presidente Trump em novembro, o valor do BTC disparou quase 60%. Trump ampliou o escopo da adoção institucional com regulamentações favoráveis, como a Lei GENIUS.

Enquanto isso, sua família está aproveitando a temporada de boa vontade com um protocolo DeFi, uma stablecoin e uma operação de mineração de Bitcoin.

Interesses da família Trump no valor do BTC

Em 1º de setembro, o WLFI, um token criptográfico vinculado à World Liberty Financial, da família Trump, começou a ser negociado publicamente em grandes corretoras como Binance e Bybit.

O presidente Trump e seus filhos possuem US$ 5 bilhões em WLFI.

To the incredible @worldlibertyfi

community – we are beyond honored by the success of yesterdays launch. The first round was sold at .015 just 10.5 months ago. Over the past 24 hrs, WLFI is trading in a range between approximately .20-.28 – almost 20x the initial offering price… pic.twitter.com/yXlzEUbubY — Eric Trump (@EricTrump) September 2, 2025

Além das políticas amigáveis, a família Trump representa o poder da narrativa, como observado por Golovko, do British Gold Trust, e Greco, da Fineqia, que duvidam que o BTC chegue a US$ 1 milhão em breve, ou até mesmo que chegue.

Greco afirma que o BTC pode continuar a crescer ao longo do tempo, estreitando gradualmente a diferença em relação ao ouro.

Mas ele considera ‘a suposição de que isso possa acontecer em apenas alguns anos e ao longo de um único mercado de alta irrealista’.

Observando dados históricos, tal resultado simplesmente não condiz com a forma como os ciclos se desenrolaram até agora. Ninguém pode prever o futuro com certeza, mas, com base em padrões passados, parece altamente improvável.

Quanta regulamentação e integração seriam necessárias para atingir US$ 1 milhão pode muito bem ser uma questão existencial para os valores do Bitcoin.

Golovko levanta uma questão mais simples. ‘Quanto custará um Big Mac’ em um mundo hiperinflacionário, o que é fundamental para elevar o BTC para US$ 1 milhão?

‘Aqueles que fazem grandes previsões de preços nunca respondem a isso. Porque isso revela a diferença entre a ilusão nominal e o valor real’, disse ele.

📚A auto custódia Bitcoin tem sido uma prática bastante realizada por investidores do mundo das criptomoedas. Aprenda mais sobre isso!