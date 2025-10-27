Bitcoin hoje: cripto se aproxima de US$ 116 mil com ações subindo no mercado

Setor financeiro espera que Fed corte juros em 25 pontos-base, após a inflação de setembro ficar abaixo das previsões.

O Bitcoin subiu 3,6% hoje (27/10) e ultrapassou US$ 115 mil. O movimento aconteceu enquanto as bolsas avançaram e o apetite por risco aumentou diante de sinais de que as tensões comerciais entre EUA e China podem estar diminuindo.

A valorização definiu um tom mais firme antes de uma semana repleta de decisões de bancos centrais e balanços de grandes empresas.

As criptomoedas acompanharam a alta das ações. O valor total de mercado cresceu 3,7%, subindo para US$ 3,9 trilhões.

Enquanto isso, o Ether subiu 7%, sendo cotado em US$ 4,2 mil. Já o Binance Coin (BNB) ganhou 2,8%, atingindo US$ 1,1 mil, e o XRP avançou 1,3%, sendo precificado em US$ 2,64.

Trump influencia Bitcoin hoje

No fim de semana, autoridades econômicas dos EUA e da China traçaram um esboço de acordo que os presidentes Donald Trump e Xi Jinping. O documento deve ser revisado ainda nesta semana na Coreia do Sul.

Assim, um pacto que suspenda tarifas mais altas dos EUA e o controle chinês sobre exportações de terras raras pode acalmar os mercados. Isso acontecerá após meses de crescente risco comercial.

Agora, o foco se volta para as reuniões de política monetária no Japão, Canadá, Europa e EUA. Além disso, o Federal Reserve deve cortar os juros em 25 pontos-base.

A mudança acontece após a inflação de setembro subir um pouco menos que o esperado, embora a paralisação do governo e seu impacto nos dados ainda preocupem os investidores.

Inflação mais branda reforça expectativa de corte de juros

Os investidores encaram o período mais intenso da temporada de resultados nos EUA. Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon e Meta divulgarão seus números nos próximos dias, mantendo a atenção sobre balanços que sustentaram o sentimento de risco em 2025.

As apostas por um corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros continuam. Assim, o mercado vê a taxa básica do Fed passando de 4,0% para 4,25% nesta quarta-feira (29/10).

Isso acontece após o Índice de Preços ao Consumidor subir 3% em setembro, abaixo do consenso de 3,1%.

Portanto, a inflação mais fria e as perspectivas positivas de lucros ampliaram a exposição a ativos cíclicos nas carteiras. Os rendimentos dos Treasuries recuaram, o dólar se estabilizou e o ouro registrou realização de lucros, com investidores voltando a ativos de crescimento.

Interesse institucional cresce enquanto traders migram para tesourarias

No mercado cripto, a posição em tesourarias seguiu em destaque. As preocupações com o crescimento da MicroStrategy contrastaram com o renovado interesse institucional em nomes como Metaplanet, BitMine e Galaxy Digital.

As mineradoras ganharam apoio com a migração para infraestrutura de IA e com o aumento de fluxos de capital. Traders citaram TeraWulf, CleanSpark e Iren como as primeiras beneficiadas.

Entre as principais criptos, Solana, Jupiter e Virtuals superaram o desempenho geral impulsionadas por fatores internos. Enquanto isso, Tron e Ethena tiveram fluxos mistos durante a rotação no setor DeFi.

Para as mesas cripto, o rumo dos juros, o tom das conversas entre EUA e China e os resultados corporativos determinarão se o BTC conseguirá sustentar seu avanço em direção a US$ 120 mil.