BTC pode ir além de US$ 1 milhão se superar o ouro: entenda

Criptomoeda poderá atingir esse patamar até 2035, com o principal motor desse movimento sendo a demanda crescente dos fundos negociados em bolsa (ETFs).

Atualmente, o Bitcoin é negociado a US$ 113.078, com volume diário acima de US$ 49 bilhões e valor de mercado de US$ 2,25 trilhões. Apesar da queda de 0,04% nas últimas 24 horas, as atenções estão voltadas para a perspectiva de longo prazo.

Matt Hougan, CIO da Bitwise, acredita que o ativo pode chegar a US$ 1,3 milhão até 2035. Sua previsão não se baseia em especulação, mas em um modelo institucional que considera a dívida pública, o papel do ouro como reserva de valor e a entrada acelerada de capital de Wall Street via ETFs.

Segundo Hougan, o Bitcoin deixou de ser um ativo marginal e passou a ser um pilar legítimo nos portfólios globais, ao lado de ações, títulos e imóveis.

Nesse sentido, o lançamento dos ETFs à vista removeu barreiras para investidores tradicionais. Além disso, reguladores, antes resistentes, começaram a definir regras mais claras para a adoção do setor.

Bitcoin contra o ouro como reserva de valor

Um ponto central da análise de Hougan é o potencial do Bitcoin para rivalizar com o ouro. Se a criptomoeda capturar apenas 25% do mercado de US$ 14 trilhões do metal, seu preço pode ser reavaliado em outro patamar.

A alta da dívida soberana reforça esse cenário. Só nos Estados Unidos, a dívida ultrapassou US$ 34 trilhões em 2025. Nesse ambiente, investidores acumulam BTCs como forma de proteção de valor diante da inflação e da incerteza fiscal.

Previsão de curto prazo e riscos

Do ponto de vista técnico, o Bitcoin consolida após romper um canal de alta no início do mês. O preço testa a média móvel de 200 períodos em US$ 114.059, enquanto US$ 114.709 funciona como forte resistência.

Os padrões de candles mostram hesitação, com dojis e corpos pequenos sinalizando indecisão do mercado.

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

O RSI em 50 indica estabilidade, mas não revela divergência altista clara. Além disso, a média de 50 períodos segue abaixo da de 200, sugerindo cautela no curto prazo.

Se houver rompimento confirmado acima de US$ 114.700, o BTC pode avançar até US$ 116.150 e US$ 117.808. Por outro lado, uma falha pode levar o preço de volta a US$ 111.095 ou até US$ 108.424.

Para os traders, o cenário segue binário:

Caso de alta: Fechamento acima de US$ 114.700 abre caminho para US$ 116.000–117.800.

Fechamento acima de US$ 114.700 abre caminho para US$ 116.000–117.800. Caso de baixa: Queda abaixo de US$ 111.095 pode empurrar o preço até US$ 109.771.

Ponto de vista do CryptoNews

Na minha visão, o Bitcoin já mostrou que não é apenas mais um ativo especulativo. A cada ciclo, a entrada de instituições se torna mais sólida, e isso muda completamente o jogo.

Eu acredito que os ETFs podem de fato impulsionar o ativo e aumentar sua adoção global. Se o fluxo de capital realmente aumentar, ver o BTC acima de US$ 1 milhão até 2035 não parece exagero.

Todavia, é preciso ponderar que a volatilidade do BTC segue alta, especialmente quando comparada ao do ouro. Assim, é preciso ponderar os riscos existentes em montas posições visando o longo prazo.