Bitcoin agora – padrão confirma queda massiva no preço do BTC

Criptomoeda perde suporte de US$ 115 mil e confirma comportamento de queda, com mudanças em indicadores técnicos e na demanda institucional.

O mercado de criptomoedas abriu a semana em clima de tensão, com o Bitcoin (BTC) agora confirmando um padrão de queda após perder o suporte de US$ 115 mil.

A desvalorização levou o preço a se consolidar em torno de US$ 112,6 mil, reforçando o sentimento de que os ursos ganharam espaço e que a tendência de baixa pode se intensificar nos próximos dias.

O movimento acontece logo após o ativo ter subido para US$ 117 mil, na esteira do corte de juros anunciado pela Reserva Federal (Fed) nos Estados Unidos.

Apesar de ser uma notícia normalmente positiva, a reação se mostrou frágil e não conseguiu sustentar a alta.

A análise da Glassnode indica que o mercado entrou em um típico padrão de ‘compra o rumor, venda a notícia’, no qual a expectativa leva ao rali, mas a realização de lucros rapidamente esfria a demanda.

Bitcoin agora: indicadores técnicos reforçam cenário de fraqueza

Os sinais técnicos confirmam a perda de fôlego. O Índice de Força Relativa (RSI) recuou da zona de sobrecompra e caiu para a média de 71,2 pontos, enquanto o delta de volume acumulado (CVD) registrou queda brusca de 128%.

Esses dados mostram que a força compradora diminuiu e que o mercado enfrenta uma redução clara na participação de investidores.

Além disso, os volumes totais de negociação caíram para US$ 5,6 bilhões, número considerado modesto em relação ao histórico recente.

O comportamento nos mercados futuros trouxe sinais mistos: o interesse aberto permaneceu em US$ 47,4 bilhões.

No entanto, o CVD dos contratos perpétuos entrou em terreno negativo, passando de US$ 16,2 milhões para US$ 455,4 milhões negativos.

Assim, evidenciando pressão vendedora e maior distribuição por parte de traders alavancados.

ETFs e demanda institucional mostram enfraquecimento

Outro fator que contribuiu para a deterioração do quadro foi o desempenho dos ETFs de Bitcoin listados nos Estados Unidos.

Após semanas de fortes entradas, os fluxos líquidos despencaram 54,1%, caindo de US$ 2 bilhões para apenas US$ 931 milhões.

Esse recuo sinaliza que a demanda institucional, responsável por grande parte da sustentação do mercado em 2025, começa a mostrar sinais de moderação.

De acordo com a Glassnode, esses números revelam que a confiança dos grandes investidores não desapareceu, mas entrou em pausa.

A desaceleração reforça a ideia de que o rali recente perdeu força e de que será necessário um novo catalisador para reverter o enfraquecimento.

Dados on-chain trazem sinais mistos

Os dados on-chain mostraram um quadro ambíguo. Por um lado, o número de endereços ativos e o volume de transferências aumentaram, sugerindo maior engajamento da rede.

Por outro, as taxas de transação caíram 11,6%, revelando menor urgência e demanda especulativa mais fraca.

Essa combinação indica que a atividade cresce, mas sem pressão suficiente para sustentar um movimento de alta consistente.

Ao mesmo tempo, as métricas de lucros e perdas melhoraram.

O indicador NUPL mostrou que grande parte da oferta circulante ainda está em território de ganhos, o que explica a intensidade da realização de lucros observada após a última alta.

O economista Aarón Olmos, especialista em ativos digitais, lembra que setembro é historicamente um mês de correções para o Bitcoin.

‘As quedas fazem parte do ciclo. Fatores como economia americana, tarifas e tensões geopolíticas influenciam a saída de capitais em busca de ativos mais seguros’, explicou.

De acordo com ele, esse movimento não invalida a visão de longo prazo.

Olmos destaca que, apesar da volatilidade, o Bitcoin mantém uma trajetória estrutural de alta impulsionada pelo halving e pela escassez programada.

Assim, ele acredita que a participação institucional continuará crescendo, ainda que em ritmo mais lento em períodos de correção.