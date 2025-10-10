Bitcoin hoje 10/10: mesmo sinal que antecedeu grandes quedas reaparece
Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.
O Bitcoin hoje (10/10) opera em viés de baixa, caindo cerca de 1,6% nas últimas 24 horas.
Atualmente, está em torno de US$ 121.639, após um sinal de venda aparecer no gráfico diário.
No geral, o sentimento de mercado parece ter virado para o lado pessimista.
O indicador TD Sequential, historicamente confiável para prever correções, reapareceu e trouxe de volta o temor de uma retração.
O analista de mercado Ali (@ali_charts) destacou que sinais semelhantes, mais cedo neste ano, resultaram em quedas notáveis:
- Uma retração de 7% em meados de julho.
- Uma queda de 13% em meados de agosto.
Esse padrão sugere uma fase de resfriamento. No entanto, muitos traders veem o movimento apenas como parte de uma tendência de alta ainda intacta.
Nesse sentido, o Bitcoin segue apoiado por fluxos institucionais e fundamentos técnicos sólidos.
Até agora, zonas críticas de suporte próximas a US$ 122.000 e US$ 116.700 seguem firmes.
Psicologia do mercado espelha ciclos passados
De acordo com o trader @KillaXBT, a configuração emocional do mercado atual é quase idêntica ao fundo do bear market de 2022 – 2023, mas invertida.
Naquele período, investidores tinham medo de comprar na faixa de US$ 16.000 a US$ 20.000.
Atualmente, essa mesma psicologia coletiva se inverteu, já que traders hesitam em vender durante o que pode ser o pico eufórico do ciclo.
‘O único diferencial real do mercado é a emoção humana’, escreveu Killa. ‘Ele não precisa superar ninguém — apenas espera você se sabotar sozinho.’
Esse sentimento resume o paradoxo vivido por muitos investidores: medo de perder ganhos futuros contra o medo de segurar em meio a uma correção.
Porém, historicamente, essa hesitação costuma anteceder períodos de volatilidade, não necessariamente colapsos prolongados.
👉Veja também: Como Comprar Bitcoin no Brasil em 2025 – Guia completo
Cenário técnico do Bitcoin hoje
O preço do Bitcoin continua preso em uma faixa estreita entre US$ 119.500 e US$ 122.500, formando um triângulo simétrico de curto prazo.
O gráfico de 4 horas mostra o nível de retração de Fibonacci de 38,2% próximo de US$ 119.520 como zona crítica de suporte, enquanto a média móvel simples de 50 períodos, em US$ 122.365, atua como resistência imediata.
Os indicadores de momento sugerem indecisão. O RSI está em torno de 47, refletindo sentimento neutro. Já o histograma do MACD aponta contração da pressão vendedora.
Se o Bitcoin reagir a partir de US$ 119.500, pode recuperar US$ 124.000 e testar novamente US$ 126.200.
Esse rompimento completaria o padrão Bearish Butterfly, destacado em análises anteriores.
Entretanto, se a faixa entre US$ 119.500 e US$ 117.400 não se sustentar, os próximos níveis importantes ficam em US$ 115.400 e US$ 112.000.
A tendência de alta mais ampla permanece intacta enquanto o Bitcoin for negociado acima de US$ 115.000, sustentado pela linha de tendência em ascensão desde as mínimas de setembro.
Por enquanto, a consolidação do Bitcoin parece mais preparação do que exaustão.
Um movimento decisivo acima de US$ 126.200 poderia acender novo rali em direção a US$ 130.000.
Nesse contexto, a liquidez institucional e os fluxos de ETFs seguem alimentando o otimismo de longo prazo para o quarto trimestre de 2025.
Ponto de vista do CryptoNews BR
Na minha visão, o sinal atual não deve ser ignorado.
O Bitcoin já mostrou em outros momentos que correções surgem quando o mercado parece mais confiante.
Ainda assim, vejo esse movimento como parte natural de uma tendência maior. Enquanto o preço se mantiver acima de US$ 115.000, continuo otimista.
Para mim, esse período de consolidação pode ser apenas uma pausa antes de novos avanços, especialmente com os fluxos institucionais sustentando a liquidez do mercado.
👉Veja também: Criptomoedas com potencial: Top 6 oportunidades em 2025