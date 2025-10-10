Bitcoin hoje 10/10: mesmo sinal que antecedeu grandes quedas reaparece

Déjà vu no mercado? O Bitcoin hoje (10/10) apresenta mesmo alerta que precedeu quedas anteriores.

O Bitcoin hoje (10/10) opera em viés de baixa, caindo cerca de 1,6% nas últimas 24 horas.

Atualmente, está em torno de US$ 121.639, após um sinal de venda aparecer no gráfico diário.

No geral, o sentimento de mercado parece ter virado para o lado pessimista.

O indicador TD Sequential, historicamente confiável para prever correções, reapareceu e trouxe de volta o temor de uma retração.

O analista de mercado Ali (@ali_charts) destacou que sinais semelhantes, mais cedo neste ano, resultaram em quedas notáveis:

Uma retração de 7% em meados de julho.

Uma queda de 13% em meados de agosto.

There are a few warning signals to highlight on the Bitcoin $BTC daily chart.



🧵⬇️ — Ali (@ali_charts) October 9, 2025

Esse padrão sugere uma fase de resfriamento. No entanto, muitos traders veem o movimento apenas como parte de uma tendência de alta ainda intacta.

Nesse sentido, o Bitcoin segue apoiado por fluxos institucionais e fundamentos técnicos sólidos.

Até agora, zonas críticas de suporte próximas a US$ 122.000 e US$ 116.700 seguem firmes.

Psicologia do mercado espelha ciclos passados

De acordo com o trader @KillaXBT, a configuração emocional do mercado atual é quase idêntica ao fundo do bear market de 2022 – 2023, mas invertida.

Naquele período, investidores tinham medo de comprar na faixa de US$ 16.000 a US$ 20.000.

Atualmente, essa mesma psicologia coletiva se inverteu, já que traders hesitam em vender durante o que pode ser o pico eufórico do ciclo.

‘O único diferencial real do mercado é a emoção humana’, escreveu Killa. ‘Ele não precisa superar ninguém — apenas espera você se sabotar sozinho.’

Unpopular Opinion $BTC



The same collective psychology that drove behavior at bear market lows is playing out again, only in reverse.



BTC now sits in the same emotional and structural position it did around 16 to 20K, just flipped upside down.



Selling here carries the same… — Killa (@KillaXBT) October 9, 2025

Esse sentimento resume o paradoxo vivido por muitos investidores: medo de perder ganhos futuros contra o medo de segurar em meio a uma correção.

Porém, historicamente, essa hesitação costuma anteceder períodos de volatilidade, não necessariamente colapsos prolongados.

Cenário técnico do Bitcoin hoje

O preço do Bitcoin continua preso em uma faixa estreita entre US$ 119.500 e US$ 122.500, formando um triângulo simétrico de curto prazo.

O gráfico de 4 horas mostra o nível de retração de Fibonacci de 38,2% próximo de US$ 119.520 como zona crítica de suporte, enquanto a média móvel simples de 50 períodos, em US$ 122.365, atua como resistência imediata.

Os indicadores de momento sugerem indecisão. O RSI está em torno de 47, refletindo sentimento neutro. Já o histograma do MACD aponta contração da pressão vendedora.

Se o Bitcoin reagir a partir de US$ 119.500, pode recuperar US$ 124.000 e testar novamente US$ 126.200.

Esse rompimento completaria o padrão Bearish Butterfly, destacado em análises anteriores.

Entretanto, se a faixa entre US$ 119.500 e US$ 117.400 não se sustentar, os próximos níveis importantes ficam em US$ 115.400 e US$ 112.000.

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

A tendência de alta mais ampla permanece intacta enquanto o Bitcoin for negociado acima de US$ 115.000, sustentado pela linha de tendência em ascensão desde as mínimas de setembro.

Por enquanto, a consolidação do Bitcoin parece mais preparação do que exaustão.

Um movimento decisivo acima de US$ 126.200 poderia acender novo rali em direção a US$ 130.000.

BTC is in a strong ascending channel, with support at $122K and $116.7K. A breakout above $126.2K could drive a move toward $130K, completing a bearish butterfly pattern. Failure to hold $122K may trigger a pullback to $118.5K, but the broader uptrend still targets $135K into Q4. pic.twitter.com/gSlamkT4Wm — Arslan Ali (@forex_arslan) October 9, 2025

Nesse contexto, a liquidez institucional e os fluxos de ETFs seguem alimentando o otimismo de longo prazo para o quarto trimestre de 2025.

Ponto de vista do CryptoNews BR

Na minha visão, o sinal atual não deve ser ignorado.

O Bitcoin já mostrou em outros momentos que correções surgem quando o mercado parece mais confiante.

Ainda assim, vejo esse movimento como parte natural de uma tendência maior. Enquanto o preço se mantiver acima de US$ 115.000, continuo otimista.

Para mim, esse período de consolidação pode ser apenas uma pausa antes de novos avanços, especialmente com os fluxos institucionais sustentando a liquidez do mercado.