Cryptonews Price Predictions

Bitcoin hoje 10/10: mesmo sinal que antecedeu grandes quedas reaparece

Bitcoin Criptomoedas Mercado
Déjà vu no mercado? O Bitcoin hoje (10/10) apresenta mesmo alerta que precedeu quedas anteriores.
Autor
Anderson Mendes
Autor
Anderson Mendes
Perfil de Autor
Verificado por
Pedro Augusto
Autor
Pedro Augusto
Perfil de Autor
Último update: 
Por que confiar em nós?

Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

Bitcoin hoje

O Bitcoin hoje (10/10) opera em viés de baixa, caindo cerca de 1,6% nas últimas 24 horas.

Atualmente, está em torno de US$ 121.639, após um sinal de venda aparecer no gráfico diário.

No geral, o sentimento de mercado parece ter virado para o lado pessimista.

O indicador TD Sequential, historicamente confiável para prever correções, reapareceu e trouxe de volta o temor de uma retração.

O analista de mercado Ali (@ali_charts) destacou que sinais semelhantes, mais cedo neste ano, resultaram em quedas notáveis:

  • Uma retração de 7% em meados de julho.
  • Uma queda de 13% em meados de agosto.

Esse padrão sugere uma fase de resfriamento. No entanto, muitos traders veem o movimento apenas como parte de uma tendência de alta ainda intacta.

Nesse sentido, o Bitcoin segue apoiado por fluxos institucionais e fundamentos técnicos sólidos.

Até agora, zonas críticas de suporte próximas a US$ 122.000 e US$ 116.700 seguem firmes.

Psicologia do mercado espelha ciclos passados

De acordo com o trader @KillaXBT, a configuração emocional do mercado atual é quase idêntica ao fundo do bear market de 2022 – 2023, mas invertida.

Naquele período, investidores tinham medo de comprar na faixa de US$ 16.000 a US$ 20.000.

Atualmente, essa mesma psicologia coletiva se inverteu, já que traders hesitam em vender durante o que pode ser o pico eufórico do ciclo.

‘O único diferencial real do mercado é a emoção humana’, escreveu Killa. ‘Ele não precisa superar ninguém — apenas espera você se sabotar sozinho.’

Esse sentimento resume o paradoxo vivido por muitos investidores: medo de perder ganhos futuros contra o medo de segurar em meio a uma correção.

Porém, historicamente, essa hesitação costuma anteceder períodos de volatilidade, não necessariamente colapsos prolongados.

👉Veja também: Como Comprar Bitcoin no Brasil em 2025 – Guia completo

Cenário técnico do Bitcoin hoje

O preço do Bitcoin continua preso em uma faixa estreita entre US$ 119.500 e US$ 122.500, formando um triângulo simétrico de curto prazo.

O gráfico de 4 horas mostra o nível de retração de Fibonacci de 38,2% próximo de US$ 119.520 como zona crítica de suporte, enquanto a média móvel simples de 50 períodos, em US$ 122.365, atua como resistência imediata.

Os indicadores de momento sugerem indecisão. O RSI está em torno de 47, refletindo sentimento neutro. Já o histograma do MACD aponta contração da pressão vendedora.

Se o Bitcoin reagir a partir de US$ 119.500, pode recuperar US$ 124.000 e testar novamente US$ 126.200.

Esse rompimento completaria o padrão Bearish Butterfly, destacado em análises anteriores.

Entretanto, se a faixa entre US$ 119.500 e US$ 117.400 não se sustentar, os próximos níveis importantes ficam em US$ 115.400 e US$ 112.000.

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView
Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

A tendência de alta mais ampla permanece intacta enquanto o Bitcoin for negociado acima de US$ 115.000, sustentado pela linha de tendência em ascensão desde as mínimas de setembro.

Por enquanto, a consolidação do Bitcoin parece mais preparação do que exaustão.

Um movimento decisivo acima de US$ 126.200 poderia acender novo rali em direção a US$ 130.000.

Nesse contexto, a liquidez institucional e os fluxos de ETFs seguem alimentando o otimismo de longo prazo para o quarto trimestre de 2025.

Ponto de vista do CryptoNews BR

Na minha visão, o sinal atual não deve ser ignorado.

O Bitcoin já mostrou em outros momentos que correções surgem quando o mercado parece mais confiante.

Ainda assim, vejo esse movimento como parte natural de uma tendência maior. Enquanto o preço se mantiver acima de US$ 115.000, continuo otimista.

Para mim, esse período de consolidação pode ser apenas uma pausa antes de novos avanços, especialmente com os fluxos institucionais sustentando a liquidez do mercado.

👉Veja também: Criptomoedas com potencial: Top 6 oportunidades em 2025

Logo

Por que confiar em nós?

2M+

Usuários Ativos pelo Mundo

250+

Guias e Avaliações

8

Anos no Mercado

70

Equipes Internacionais de Autores
editors
+ 66 More
Authors List

Melhores ICOs de Criptomoedas

Descubra tokens promissores ainda em pré-venda — projetos em fase inicial com potencial!

Visão Geral do Mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalização de mercado
$4,167,949,366,991
-5.34
Criptomoedas Mais Populares do Mercado
Neste Artigo
Bitcoin
BTC
$116,890
3.77 %
Bitcoin

Mais Artigos

Notícias de Bitcoin
Até o pior trader do mundo consegue lucrar com Bitcoin
Pedro Augusto
Pedro Augusto
2025-10-10 20:00:00
Notícias de Blockchain
Criminosos e suas redes controlam US$ 75 bilhões em criptoativos — relatório da Chainalysis
Pedro Augusto
Pedro Augusto
2025-10-10 19:20:00
Anderson Mendes
Leia mais
Crypto News in numbers
editors
Authors List + 66 More
2M+
Usuários Ativos pelo Mundo
250+
Guias e Avaliações
8
Anos no Mercado
70
Equipes Internacionais de Autores