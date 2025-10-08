Valor do SOL forma padrão megafone e pode disparar

O valor do SOL se mantém acima da média móvel exponencial (EMA) de 100 dias, sinalizando que a tendência principal continua positiva.

O valor do SOL (Solana) recua nesta terça-feira (8), acompanhando o movimento mais amplo do mercado cripto, à medida que investidores realizavam lucros após uma sequência de altas.

Apesar da leve correção, o cenário técnico segue otimista: o ativo formou um padrão megafone, estrutura geralmente associada a movimentos parabólicos de alta.

Ao mesmo tempo, as tesourarias corporativas que acumulam SOL estão prestes a alcançar o marco de US$ 3 bilhões em ativos.

Análise técnica: padrão megafone indica alta acentuada à frente

No gráfico diário, o valor do SOL mostra um desempenho expressivo desde junho, quando o token atingiu a mínima de US$ 125,20.

Desde então, o preço dobrou, chegando a US$ 253, acompanhando a valorização generalizada do mercado — impulsionada pelo novo recorde histórico do Bitcoin.

Atualmente negociado em torno de US$ 220, o SOL se mantém acima da média móvel exponencial (EMA) de 100 dias, o que sinaliza que a tendência principal continua positiva.

O destaque técnico é a formação de um padrão megafone (ou broadening formation), composto por duas linhas de tendência ascendentes e divergentes.

Fonte: CoinGape / TradingView

A linha superior conecta as máximas de junho, julho e setembro, enquanto a inferior une os fundos desses mesmos períodos.

Esse tipo de figura costuma aparecer em fases de consolidação antes de uma forte expansão direcional — neste caso, indicando continuação da tendência de alta.

Segundo analistas técnicos, o primeiro alvo é o topo anual de US$ 253, cerca de 13% acima do preço atual.

Caso esse nível seja rompido, a projeção aponta para um movimento até a máxima histórica de US$ 294.

Por outro lado, uma queda abaixo de US$ 200 invalidaria o padrão de curto prazo, sugerindo espaço para correções antes de um novo impulso.

Tesourarias corporativas já acumulam quase US$ 3 bilhões em SOL

O crescente interesse institucional por Solana tem sido um dos principais fatores de suporte para o preço.

Dados do CoinGecko mostram que o volume total de SOL mantido em tesourarias corporativas (Digital Asset Treasury Companies) subiu para 13,4 milhões de tokens, avaliados em US$ 2,9 bilhões — e deve ultrapassar os US$ 3 bilhões nas próximas semanas.

Entre os principais acumuladores estão empresas que vêm direcionando capital significativo para o ativo:

Helius Medical Technologies, que adicionou recentemente 2,2 milhões de SOL, avaliadas em US$ 525 milhões, após captar US$ 500 milhões em uma nova oferta pública.



Forward Industries (FORD), que comprou tokens de Solana avaliados em mais de US$ 1,5 bilhão.



DeFi Development Corp, com aproximadamente US$ 226 milhões em SOL.



Outras companhias relevantes incluem Upexi, Sharps Technology e Sol Strategies, que também aumentaram suas reservas.

Esse movimento institucional reforça a percepção de que a Solana vem se consolidando como um ativo estratégico de tesouraria, ao lado de Ethereum e Bitcoin.

ETFs, índices e probabilidade quase certa de aprovação regulatória

Outro fator de alta relevância é o rápido crescimento dos fundos atrelados à Solana.

O ETF de Staking da Solana, lançado recentemente, já ultrapassou US$ 441 milhões em ativos sob gestão, demonstrando o aumento do apetite institucional por exposição regulada à rede.

Além disso, a Solana recebeu um dos maiores pesos na composição do novo S&P Crypto Index, lançado pela S&P Dow Jones.

Esse reconhecimento deve impulsionar ainda mais a demanda por SOL, à medida que novos ETFs e fundos passivos passem a replicar o índice.

No campo regulatório, o otimismo também é evidente: segundo dados do Polymarket, as probabilidades de aprovação do ETF à vista de Solana (spot ETF) pela SEC saltaram para quase 100% — um patamar inédito.

Se confirmada, essa aprovação colocaria a Solana ao lado de Bitcoin e Ethereum como os três principais ativos com fundos regulados nos Estados Unidos, ampliando seu alcance entre investidores institucionais.