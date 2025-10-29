Cryptonews Price Predictions

BTC em alta antes da reunião do Fed — novo rali começou?

Bitcoin Btc FED Mercado
Criptomoeda enfrentou forte valorização no fechamento diário, impulsionada pelo movimento macro no cenário econômico mundial.
Bitcoin hoje

O movimento do Bitcoin ocorre enquanto o mercado aguarda a decisão de política monetária do Federal Reserve. O banco central deve cortar os juros em 25 pontos-base, reduzindo a taxa para 4,00%.

Nesse sentido, isto poderia representar um possível ponto de virada para a política monetária dos Estados Unidos.

Fed deve reduzir juros?

O Federal Reserve deve anunciar um corte de 25 pontos-base na taxa de juros na reunião desta quinta-feira (30/10), marcando uma mudança importante no ciclo monetário norte-americano.

De acordo com o CME FedWatch Tool, os traders precificam 99,9% de chance de redução em outubro e esperam outro corte até dezembro.

Fonte: FedWatch
Fonte: FedWatch

A decisão ocorre após dados fracos da indústria e sinais de desaceleração da inflação. O Índice da Richmond Fed e o PCE indicam que a atividade econômica vem esfriando.

👉Veja também: Como Comprar Bitcoin no Brasil em 2025 – Guia completo

O anúncio será seguido pela declaração do FOMC às 18h e, meia hora depois, pela coletiva de Jerome Powell.

Um discurso dovish (mais brando) pode acelerar o fluxo de capital para ativos de risco, como criptomoedas. Por outro lado, um tom cauteloso pode fortalecer temporariamente o Índice do Dólar (DXY), que opera próximo de 98,80.

Expectativas e cenário econômico

O Federal Reserve enfrenta o desafio de estimular o crescimento sem reacender a inflação. O mercado futuro estima 84,8% de chance de novo corte até dezembro, o que levaria a faixa-alvo dos juros a 3,75% e 4,00%.

Se Powell demonstrar confiança em um ‘pouso suave’ da economia, os ativos de risco, como ações e Bitcoin, podem estender os ganhos com o otimismo sobre a liquidez.

Fonte: FedWatch
Fonte: FedWatch

Porém, qualquer sinal de preocupação inflacionária ou menor disposição para novos cortes pode esfriar o mercado e manter os investidores em modo de cautela até novembro.

Análise técnica do Bitcoin

No gráfico técnico, o par BTC/USD mantém-se acima de US$ 112.900, testando resistência em US$ 115 mil, onde se formou um padrão de duplo topo.

O RSI está próximo de 49, e a presença de velas Doji mostra indecisão. Ainda assim, uma divergência altista oculta sugere que a força compradora está se acumulando.

Um rompimento acima de US$ 117.600, nível de Fibonacci 0,618, pode abrir caminho para US$ 120.500 e US$ 124.150. Já uma queda abaixo de US$ 112.250 pode levar o preço a US$ 108.600 ou US$ 105.500.

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView
Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

Assim, o comportamento do Bitcoin nos próximos dias dependerá não apenas da decisão do Fed, mas também da reação do mercado a possíveis mudanças no tom de Powell.

Assim, um corte confirmado pode reforçar o otimismo e reacender o apetite por risco entre investidores globais.

Ponto de vista do CryptoNews BR

Na minha visão, o corte de juros pelo Fed marca o início de uma nova fase para o Bitcoin. No entanto, sigo atento à reação do dólar e à postura de Powell.

Se o discurso for mais contido, o mercado pode adiar o rali. Mesmo assim, considero que o suporte técnico em US$ 112 mil permanece sólido.

Acredito que, se o rompimento acima de US$ 117 mil ocorrer, veremos o Bitcoin testar patamares próximos a US$ 120 mil ainda nesta semana.

👉Veja também: confira as criptomoedas baratas que podem subir em 2025 – Guia completo

Bitcoin

